Jermain Defoe'nun Woking takımı geldi! Eski Tottenham teknik direktörü, efsanevi forvetin teknik direktörlükteki ilk maçının son dakikalarda yaşanan dramatik bir geri dönüşle sona ermesini izliyor
Defoe'nun ilk maçında heyecan dorukta
Defoe’nun teknik direktörlük hayatı bundan daha kaotik olamazdı. Pazartesi günü göreve getirilen 43 yaşındaki teknik adam, maç öncesinde taraftarlara tanıtıldı; bu etkinlikte eski Tottenham teknik direktörü Chris Hughton da hazır bulunanlar arasındaydı.
16. dakikada Harry Beautyman, Aaron Drewe'nin ortasını muhteşem bir kafa vuruşuyla ağlara gönderince, Cards rüya gibi bir başlangıç yapmaya hazır görünüyordu. Defoe, göreve geldikten sonra attığı ilk golü coşkuyla kutladı ancak konuk takım, bir dizi savunma hatasından yararlanarak maçı tersine çevirince atmosfer bir anda değişti.
Woking'i bir komedi dizisi sarmış durumda
Arka arkaya dört mağlubiyetle gelen Eastleigh, ilk yarı bitmeden hemen önce maça yeniden tutunma fırsatı yakaladı. Tunji Akinola ile kaleci Will Jaaskelainen – eski Bolton efsanesi Jussi’nin oğlu – arasındaki feci bir iletişim kopukluğu, tuhaf bir kendi kalesine golle sonuçlandı. Akinola’nın topu kaleciye geri kafayla gönderme girişimi, ağlara giderek skoru eşitledi.
İkinci yarının başında Jake Vokins, Jaaskelainen'i geçerek Eastleigh'i öne geçirdi ve yeni teknik direktörün durumu daha da kötüleşti. Konuk takım, maçın bitimine 20 dakika kala Temi Eweka'nın vole vuruşunu ağlara göndererek skoru 3-1'e getirmesiyle galibiyeti garantilemiş gibi görünüyordu. Woking'in savunması çöktükçe, deplasman taraftarları "sabah kovulacaksın" tezahüratlarıyla Premier League efsanesini alay etmeye bile başladı.
Pennant'tan ilham alan bir geri dönüş
Defoe, takıma bir ivme kazandırmak için çaresizce yedek kulübesine döndü ve kahraman olarak eski Liverpool kanat oyuncusu Jermaine Pennant’ın yeğeni ortaya çıktı. Kian Pennant, kalecinin çeldiği şutunun ardından Olly Sanderson’ın ribaundu kafayla ağlara göndermesine yardımcı olarak Woking’in yeniden oyuna tutunmasını sağladı. Ev sahibi takım beraberlik golü arayışıyla hücuma yüklendiğinde maçın gidişatı anında değişti
Maçın bitimine beş dakika kala, Pennant ilk şutunun engellenmesinin ardından ribaundu gole çevirerek geri dönüşü tamamladı. Takımının birkaç dakika içinde utanç verici bir yenilginin eşiğinden zor kazanılmış bir puana ulaşmasını izleyen Defoe için bu, tam anlamıyla bir rahatlama anıydı.
Woking'de geleceğe yönelik yatırımlar
Bu beraberlik, Woking'i play-off sıralamasının 11 puan gerisinde ve ligin bitimine beş maç kala fiilen yükselme yarışının dışında bırakmış olsa da, geri dönüşte sergilenen mücadele ruhu, kulüp yetkililerinin Defoe'nun takıma aşılamasını umdukları oyun felsefesinin bir örneğini ortaya koydu. Eski forvet, Woking'in büyük potansiyele sahip tarihi bir kulüp olduğuna inandığını dile getirdi.
Defoe, National League sezonunun son haftalarında yardımcı antrenör Paul Bracewell ile birlikte kadroyu istikrara kavuşturmaya çalışacak.