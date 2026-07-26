Jermain Defoe, antrenmana katılmamakla suçlanırken, Woking yöneticisi, eski Tottenham yıldızının sözleşmesini görevde geçirdiği dört ayın ardından feshetme kararını açıkladı

Woking futbol direktörü Jody Brown, kulübün Defoe’nun sözleşmesini göreve başladıktan sadece dört ay sonra feshetme kararının ardındaki nedenleri açıkladı. Eski Tottenham ve İngiltere milli takım forveti, altı lig maçını yönettikten sonra Perşembe günü görevden alındı; National League kulübü ise yeni sezon öncesinde yeni bir teknik direktör arayışına girdi.

Brown, Defoe'yu göreve getirmenin kendi kararı olduğunu kabul etti, ancak kulüp genelinde artan endişelerin nihayetinde Woking'i harekete geçmeye zorladığını söyledi. Brown, oyuncular, teknik ekip ve diğer departmanlardan gelen geri bildirimlerin, Defoe'nun görevden ayrılmasından önceki haftalarda teknik direktörün göreve olan bağlılığı konusunda soru işaretleri yarattığını iddia etti.