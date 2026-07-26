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Jermain Defoe, antrenmana katılmamakla suçlanırken, Woking yöneticisi, eski Tottenham yıldızının sözleşmesini görevde geçirdiği dört ayın ardından feshetme kararını açıkladı
Woking, ‘artan endişeler’ nedeniyle Defoe’nun ani ayrılışını açıkladı
Woking futbol direktörü Jody Brown, kulübün Defoe’nun sözleşmesini göreve başladıktan sadece dört ay sonra feshetme kararının ardındaki nedenleri açıkladı. Eski Tottenham ve İngiltere milli takım forveti, altı lig maçını yönettikten sonra Perşembe günü görevden alındı; National League kulübü ise yeni sezon öncesinde yeni bir teknik direktör arayışına girdi.
Brown, Defoe'yu göreve getirmenin kendi kararı olduğunu kabul etti, ancak kulüp genelinde artan endişelerin nihayetinde Woking'i harekete geçmeye zorladığını söyledi. Brown, oyuncular, teknik ekip ve diğer departmanlardan gelen geri bildirimlerin, Defoe'nun görevden ayrılmasından önceki haftalarda teknik direktörün göreve olan bağlılığı konusunda soru işaretleri yarattığını iddia etti.
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Brown, Defoe'nun davranışlarıyla ilgili endişelerini ayrıntılı olarak dile getirdi
Bu kararı açıklayan Brown, Defoe’nun atanmasından sorumlu olduğunu kabul ettikten sonra, kulübün onun görev süresini sonlandırma kararının nedenlerini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada Brown, "Jermain'i teknik direktör olarak atama önerisi benden geldi ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum" dedi. "Onunla birkaç kez görüştükten sonra, kulübü heyecan verici yeni bir döneme taşıyacak doğru kişi olduğuna inanmıştım... Ancak son haftalarda, oyuncular, personel ve diğer departmanlar da dahil olmak üzere kulübün her kesiminden artan endişelere ilişkin geri bildirimler geldi."
Brown ayrıca, sezon hazırlıkları devam ederken Defoe ve yardımcısının önemli toplantılara katılmadıklarını iddia ederek şunları ekledi: “Sezon hazırlıklarını gözden geçirmek üzere yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör, yardımcı teknik direktör ve operasyon müdürünün katılacağı bir toplantı planlandı. Ne Jermain ne de yardımcısı bu toplantıya ya da o günkü antrenmana katılmadı.”
Defoe, olayla ilgili kendi bakış açısını anlatıyor
Defoe, ayrılmasının ardından olayların farklı bir versiyonunu ortaya koydu ve projeye olan inancına rağmen perde arkasındaki koşulların devam etmesini imkânsız hale getirdiğini vurguladı.
O şöyle konuştu: "Maalesef, koşullar nihayetinde bu görevde devam etmemi imkansız hale getirdi. Kulüpte geçirdiğim süre boyunca yapılan çalışmalardan son derece gurur duyuyorum ve gerçekten de özel bir şey inşa ettiğimizi hissediyordum."
43 yaşındaki teknik direktör, 116 gün süren görev süresinin ardından kulüpten ayrıldı. Bu süre zarfında altı lig maçında iki galibiyet ve bir mağlubiyet kaydetti. Son maçı, teknik direktör ile kulüp arasındaki ilişkilerin bozulmasından önce Braintree Town’a karşı 1-0 yenildikleri sezon öncesi hazırlık maçıydı.
- Getty Images Sport
Woking, yeni teknik direktör arayışına başladı
Woking, Sutton United ile oynanacak sezon açılış maçı hızla yaklaşırken, National League sezonu başlamadan önce yeni bir teknik direktör atamak için acele etmelidir. Kulüp, kamuoyunda tartışmalara yol açan bir atamanın ardından şimdi yeniden yapılanma göreviyle karşı karşıyadır.
Defoe için bu kısa süreli görev, Rangers ve Tottenham'da daha önce üstlendiği teknik direktörlük görevlerinin ardından ilk profesyonel teknik direktörlük deneyimini temsil ediyor. Eski forvetin bu deneyimi bir sonraki fırsatında değerlendireceği düşünülüyor.
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