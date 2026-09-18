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Jeremy Jacquet, William Saliba’nın kopyası mı? Liverpool, Danny Murphy’nin Fransız stopere öğrenmesi gerektiğini söylediği ‘en büyük özelliğin’ ardından 60 milyon £’a geleceğin ‘süper yıldızını’ kadrosuna kattı
Liverpool, Jacquet'nin potansiyelini kazanmak için büyük harcama yaptı
Anfield'dekiler bu potansiyeli bir süre önce fark etmişti; Rennes ile 60 milyon sterlinlik (80 milyon dolar) transfer paketi daha şubat ayında üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Jacquet, yaz döneminde Merseyside'a gitmeden önce ülkesinde kalmıştı.
Andoni Iraola'nın planlarına sorunsuz şekilde uyum sağladı. Liverpool'un Andy Robertson ve Ibrahima Konate'yi bonservissiz ayrılık nedeniyle kaybetmesinin ardından bu sezon savunmada nasıl bir performans sergileyeceğine dair bazı soru işaretleri vardı.
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Fransız oyuncu, kulüp kaptanı Van Dijk'ın yanında yıldızlaşıyor
Jacquet, kulüp kaptanı Virgil van Dijk'ın yanında ortaya koyduğu güven veren performanslarla bu konudaki tüm endişeleri yatıştırmaya yardımcı oldu. Hollandalı maestro, Fransa U21 milli oyuncusu için elindeki en iyi olası akıl hocası konumunda.
Öyle ki çok fazla yönlendirmeye ve şekillendirilmeye ihtiyaç duyuyor gibi de görünmüyor; İngiltere'nin en üst düzey ligindeki yaşamın ortaya çıkardığı pek çok zorlukla doğrudan yüzleşiyor. İkili mücadelelerde güçlü, top ayağındayken soğukkanlı ve geriden pas dağıtabilen bir görüntü sergiledi.
Jacquet, Arsenal yıldızı Saliba'nın seviyesine ulaşabilir mi?
Jacquet, görünüşe göre Arsenal yıldızı Saliba ile benzer özellikler taşıyor. Eski Reds orta saha oyuncusu Murphy de, Snabbare iş birliği kapsamında konuşurken, bu benzetme kendisine yöneltildiğinde GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Ne kadar iyi olduğunu ve topla çıkarken ne kadar zarif göründüğünü görünce heyecanlanmamak zor.
“Bence onu savunma açısından belli bir süre boyunca izlememiz hâlâ gerekiyor. Harika bir oyuncu olmak için tüm özelliklere sahip gibi görünüyor ama özellikle stoperde, bence öğrendiğiniz en büyük özellik karar verme. Dünyadaki tüm özelliklere sahip olabilirsiniz ama karar verme mekanizmanız iyi değilse yine de kırılgan görünebilirsiniz.
“Bu yüzden şu an itibarıyla, isterseniz Saliba ile kıyaslanması konusunda beni ikna etmesi için yapması gereken biraz daha iş var ama potansiyel kesinlikle mevcut. Ve her iyi genç savunmacı gibi, onun da etrafında yardıma ihtiyacı var.
“Bence özellikle şu anda Liverpool'daki bek düzeni stoperlere yardımcı olmuyor çünkü [Ronald] Araujo gelip onlara biraz daha fazla istikrar kazandırmış olsa da hâlâ zaman zaman biraz kırılgan görünüyorlar. Fulham'ın epey fırsatı vardı, Atletico'nun vardı, Forest'ın vardı. Bu yüzden bu sezon onun da takım gibi inişleri ve çıkışları olacağını düşünüyorum. Ama evet, takım için gerçekten bir süper yıldıza dönüşme potansiyeli taşıyor gibi görünüyor.
“Bence bazen oyuncuları, onları bir sezon boyunca analiz edip kış ayları geldiğinde, zor maçlar oynandığında, yorgun olduğunuzda ve etrafınızdaki oyuncuların performansı düştüğünde gerçekten ne olduklarını görmek yerine çok hızlı şekilde yüceltiyoruz. Sezon içinde Van Dijk'ın onun yanında olmayacağı bir dönem de olabilir ve o zaman onun hakkında biraz daha fazlasını göreceğiz. Yani önünde bunlar gibi küçük testler var.”
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Liverpool fikstürü 2026-27: Bournemouth deplasmanına gidiyor
Jacquet bu sezon Ipswich ve Fulham karşısında iki gole kapama maçına katkı sağladı, ancak Liverpool takım olarak henüz tam anlamıyla ritmini bulamadı. Buna rağmen tüm kulvarlarda oynadığı altı maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Bu hafta sonunda yeniden deplasmana çıkacaklar ve Iraola’nın eski kulübü Bournemouth’a konuk olacaklar; Liverpool, maç kazandıracak bir performansın temellerini savunma hattının atmasını istiyor.
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