Jacquet, görünüşe göre Arsenal yıldızı Saliba ile benzer özellikler taşıyor. Eski Reds orta saha oyuncusu Murphy de, Snabbare iş birliği kapsamında konuşurken, bu benzetme kendisine yöneltildiğinde GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Ne kadar iyi olduğunu ve topla çıkarken ne kadar zarif göründüğünü görünce heyecanlanmamak zor.

“Bence onu savunma açısından belli bir süre boyunca izlememiz hâlâ gerekiyor. Harika bir oyuncu olmak için tüm özelliklere sahip gibi görünüyor ama özellikle stoperde, bence öğrendiğiniz en büyük özellik karar verme. Dünyadaki tüm özelliklere sahip olabilirsiniz ama karar verme mekanizmanız iyi değilse yine de kırılgan görünebilirsiniz.

“Bu yüzden şu an itibarıyla, isterseniz Saliba ile kıyaslanması konusunda beni ikna etmesi için yapması gereken biraz daha iş var ama potansiyel kesinlikle mevcut. Ve her iyi genç savunmacı gibi, onun da etrafında yardıma ihtiyacı var.

“Bence özellikle şu anda Liverpool'daki bek düzeni stoperlere yardımcı olmuyor çünkü [Ronald] Araujo gelip onlara biraz daha fazla istikrar kazandırmış olsa da hâlâ zaman zaman biraz kırılgan görünüyorlar. Fulham'ın epey fırsatı vardı, Atletico'nun vardı, Forest'ın vardı. Bu yüzden bu sezon onun da takım gibi inişleri ve çıkışları olacağını düşünüyorum. Ama evet, takım için gerçekten bir süper yıldıza dönüşme potansiyeli taşıyor gibi görünüyor.

“Bence bazen oyuncuları, onları bir sezon boyunca analiz edip kış ayları geldiğinde, zor maçlar oynandığında, yorgun olduğunuzda ve etrafınızdaki oyuncuların performansı düştüğünde gerçekten ne olduklarını görmek yerine çok hızlı şekilde yüceltiyoruz. Sezon içinde Van Dijk'ın onun yanında olmayacağı bir dönem de olabilir ve o zaman onun hakkında biraz daha fazlasını göreceğiz. Yani önünde bunlar gibi küçük testler var.”