Sayısal üstünlüğü arkasına alan Doku, Liverpool'un sahada kalan düzenini acımasızca dağıttı. Alexis Mac Allister'a çarpıp yön değiştiren şutu Erling Haaland'ın gol perdesini açmasını sağladı. Ardından Belçikalı oyuncu, muhteşem falsolu bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

24 yaşındaki oyuncu, bu etkileyici kısa süreli performansını Rayan Cherki'nin üçüncü golüne giden atağı başlatarak tamamladı. Bu, sezonun başlarında yaşadığı can sıkıcı baldır sakatlığının ardından Doku'nun formuna parlak bir dönüş yaptığını gösterdi. Eski Belçikalı yıldız Toby Alderweireld, vatandaşının inanılmaz etkisini övmekte gecikmedi.

Match of the Day programında konuşan Alderweireld şunları söyledi: "Bir savunmacı açısından ona karşı oynamak korkunç. Çünkü hem dışa hem içe gidebiliyor, top sürerek üzerinize geliyor ve bazen duruyor. Siz de 'Tamam' diye düşünüyorsunuz. Sonra inanılmaz bir hızlanma gösteriyor. Üstelik güçlü bir oyuncu.

"Daha önceki sorular yalnızca şunlardı: Asist yapabilir mi? Kendisinden beklenen golü atabilir mi? Ama bugün böyle şut çektiğinde bu inanılmaz. Evet, büyük bir yıldız."