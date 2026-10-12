AFP
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“Jeremy Doku’yu savunmak tam bir kâbus!” Manchester City’nin hücum oyuncusu, Anfield’da Liverpool’u dağıttığı müthiş performansının ardından “büyük bir yıldız” olarak övüldü
Manchester City, Anfield'da rahat bir galibiyet aldı
City, Premier League sezonuna kusursuz başlangıcını Liverpool karşısında aldığı farklı 3-0'lık galibiyetle pazar günü Anfield'da sürdürdü. Maç yaklaşık bir saat boyunca başa baş geçse de konuk ekip daha sonra oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi.
Enzo Maresca'nın takımı, Merseyside'da gergin geçen ilk yarıda gol perdesini açmakta zorlandı. Ancak kritik bir oyuncu değişikliği maçın gidişatını tamamen değiştirdi.
Galibiyetin mimarı, 56. dakikada Iliman Ndiaye'nin yerine oyuna giren Doku oldu. Belçikalı kanat oyuncusu, Liverpool savunmasına girer girmez zor anlar yaşattı ve takımının üç puanla ayrılmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Doku ikinci yarıda kaosa yol açtı
Doku, zorlanan Ronald Araujo karşısında sol kanatta etkisini hemen gösterdi. Doğrudan kaleye yönelen koşuları Liverpool'u anında savunmaya zorladı ve oyuna girdikten yalnızca altı dakika sonra maçın seyrini değiştiren bir ana yol açtı.
Kanat oyuncusunun başlattığı hızlı kontra atak, Ryan Gravenberch'i kasıtlı bir faul yapmaya zorladı. İkinci sarı kartını gören Hollandalı orta saha oyuncusu oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Doku, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyuna girerken Maresca bana ne söyledi? Sadece hangi mevkide oynayacağımı söyledi. Yedek kulübesindeyken maçı etkilemenin bir yolunu ararsınız, ben de bunu yaptım" dedi.
Alderweireld, ne yapacağı kestirilemeyen Belçikalı kanat oyuncusunu övdü
Sayısal üstünlüğü arkasına alan Doku, Liverpool'un sahada kalan düzenini acımasızca dağıttı. Alexis Mac Allister'a çarpıp yön değiştiren şutu Erling Haaland'ın gol perdesini açmasını sağladı. Ardından Belçikalı oyuncu, muhteşem falsolu bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.
24 yaşındaki oyuncu, bu etkileyici kısa süreli performansını Rayan Cherki'nin üçüncü golüne giden atağı başlatarak tamamladı. Bu, sezonun başlarında yaşadığı can sıkıcı baldır sakatlığının ardından Doku'nun formuna parlak bir dönüş yaptığını gösterdi. Eski Belçikalı yıldız Toby Alderweireld, vatandaşının inanılmaz etkisini övmekte gecikmedi.
Match of the Day programında konuşan Alderweireld şunları söyledi: "Bir savunmacı açısından ona karşı oynamak korkunç. Çünkü hem dışa hem içe gidebiliyor, top sürerek üzerinize geliyor ve bazen duruyor. Siz de 'Tamam' diye düşünüyorsunuz. Sonra inanılmaz bir hızlanma gösteriyor. Üstelik güçlü bir oyuncu.
"Daha önceki sorular yalnızca şunlardı: Asist yapabilir mi? Kendisinden beklenen golü atabilir mi? Ama bugün böyle şut çektiğinde bu inanılmaz. Evet, büyük bir yıldız."
- Getty Images Sport
Kusursuz bir başlangıcın üzerine koyarak
Anfield'daki bu üstün performans, Premier League mücadelesini sürdüren Manchester City'ye büyük bir ivme kazandırdı. Maresca, yaklaşan maçlar öncesinde tamamen sağlıklı ve formda bir kanat oyuncusunun yeniden elinin altında olmasından memnuniyet duyacaktır. Liverpool ise evinde yaşadığı acı verici çöküşün ardından hızla toparlanıp savunmadaki zaaflarını gidermek zorunda.
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