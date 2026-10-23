Doku'nun oyunu, rakip beklerin üzerine gitmeye ve onları savunmaya zorlamaya dayanıyor. Hızı sayesinde hücumun son üçte birlik bölümüne doğrudan ilerleyebiliyor; teknik becerisiyle de savunmacıları çaresiz bırakabiliyor.

Bu özelliklerini ilk kez ülkesi Anderlecht'te A takıma yükseldiğinde sergiledi. Böyle bir potansiyelin fark edilmesi uzun sürmeyecekti. Onu 2020'de Fransa'ya götüren kulüp Rennes oldu.

Orada geçirdiği üç sezonda gol katkısı giderek arttı. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de alçak ağırlık merkezine sahip bu yetenekli oyun kurucuyu yakından takip etti.

Manchester City, çok sayıda kulübün peşinde olduğu oyuncuyu transfer etme yarışını sonunda kazandı ve Premier Lig devi 55 milyon sterlin (74 milyon dolar) bonservis bedeli ödedi. Doku, beklentileri yüksek Katalan teknik direktör Pep Guardiola'ya kendini kanıtlamak zorundaydı.

İngiltere'deki ilk döneminde ilk 11'deki yeri her zaman garanti değildi, ancak zamanla daha düzenli forma şansı elde etti. Manchester City ile Premier Lig, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.