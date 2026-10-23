Getty/GOAL
Çeviri:
Jeremy Doku, Vinicius Jr ve Luis Diaz'ın seviyesine ulaşabilir mi? Manchester City yıldızına dünyanın en iyi sol kanat oyuncuları arasına girmek için hangi alanlarda gelişmesi gerektiği söylendi
Doku, 55 milyon sterlinlik transferle Manchester City'ye katıldı.
Doku'nun oyunu, rakip beklerin üzerine gitmeye ve onları savunmaya zorlamaya dayanıyor. Hızı sayesinde hücumun son üçte birlik bölümüne doğrudan ilerleyebiliyor; teknik becerisiyle de savunmacıları çaresiz bırakabiliyor.
Bu özelliklerini ilk kez ülkesi Anderlecht'te A takıma yükseldiğinde sergiledi. Böyle bir potansiyelin fark edilmesi uzun sürmeyecekti. Onu 2020'de Fransa'ya götüren kulüp Rennes oldu.
Orada geçirdiği üç sezonda gol katkısı giderek arttı. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de alçak ağırlık merkezine sahip bu yetenekli oyun kurucuyu yakından takip etti.
Manchester City, çok sayıda kulübün peşinde olduğu oyuncuyu transfer etme yarışını sonunda kazandı ve Premier Lig devi 55 milyon sterlin (74 milyon dolar) bonservis bedeli ödedi. Doku, beklentileri yüksek Katalan teknik direktör Pep Guardiola'ya kendini kanıtlamak zorundaydı.
İngiltere'deki ilk döneminde ilk 11'deki yeri her zaman garanti değildi, ancak zamanla daha düzenli forma şansı elde etti. Manchester City ile Premier Lig, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.
- Getty
Doku, Vini Jr ve Diaz'ın üretkenliğini yakalayabilir mi?
Genel kanı, Doku'nun özellikle gol sayısını artırabileceği yönünde. Daha önce hiçbir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşamamış olması, ondan daha fazlasının beklenebileceğini gösteriyor.
Dünya futbolunun zirvesinde Real Madrid'in ‘Galactico’su Vinicius ve Bayern Münih'in süper yıldızı Diaz gibi isimlerle aynı seviyeye gelebilmek için bu tür gol sayılarına ulaşması gerekiyor. İki Güney Amerikalı forvet, etkileyici asist sayılarına ek olarak sık sık 20 ve üzeri gol atıyor.
Kendisine Doku'nun bu seviyeye ulaşıp ulaşamayacağı sorulan eski Belçika millî futbolcusu Albert, Haypp iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Elbette. Doku'nun birçok yeteneği var.
“Belçika'da Anderlecht'te oynamaya başladığında onu izlemiştim. Topa dokunduğu, sahaya çıktığı ilk andan itibaren Belçika'daki herkes onun müthiş bir oyuncu olacağını biliyordu.
“Sorun şu ki Jeremy hâlâ genç. Bazen harika işler yapıyor ama bazen de topu fazla ayağında tutuyor. Guardiola ile başka bir seviyeye çıktı.
“Dünya Kupası'nda Belçika ile çok şanssızdı çünkü çocuğunun doğumu için geri dönmek zorunda kaldı ve pek iyi bir Dünya Kupası geçirmedi. O zamandan beri millî takıma bir iki oyuncu katıldı ve Jeremy, Belçika'nın ilk 11'ine geri dönmekte biraz zorlanacak.
“Ama Manchester City'de oynar ve iyi durumda olursa her zaman maç kadrosunda yer alır.”
Belçikalı, en iyilerden biri olabileceğine inanıyor
Doku dünyanın en iyilerinden biri olabileceğine inanıyor ve nisan ayında Vini ve diğerleri gibi olma çabalarını The Guardian'a anlatırken şunları söyledi: “Bence gol de atarsam farklı şeyler konuşuruz. Asist konusunda sorunum yok.
“Kolay goller, yakın mesafeden tek dokunuşla atılan goller bulabileceğim bölgelerde daha fazla bulunmam gerekiyor. Gollerime baktığımda hepsini çalımlarla attığımı görüyorum. Bir sezonda beş tane bile yakın mesafeden tek dokunuşla gol atmak istiyorum. Bu büyük fark yaratır.
“Bir kanat oyuncusunun gol atması gerekir. O golleri atarsam dünyanın en iyi kanat oyuncusu olabileceğime inanıyorum, kesinlikle, %100.”
- Getty/GOAL
FFP sürecinde transfer söylentileri gündeme geliyor
Doku’nun hırsı takdire değer ve her oyuncu kendini sürekli geliştirmeye çalışmalı. Ancak City’de zaman zaman dikkat dağıtan gelişmeler de yaşandı: 114 Financial Fair Player (FFP) suçlaması ve Etihad Stadyumu’nun üzerinde asılı duran ağır ceza tehdidi.
City’ye, Championship’e düşmesine yol açabilecek bir puan silme cezası verilebileceği öne sürüldü. Doku, kariyerinin bu aşamasında ikinci ligde oynamak istemeyecektir. 2027’deki olası transfer adresleri şimdiden konuşuluyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun