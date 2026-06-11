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"Jeremy Doku tam anlamıyla futbolun ta kendisi" - Eski Belçika milli futbolcu Toby Alderweireld, Manchester City'nin kanat oyuncusunu "tehlikeli" kılan özellikleri vurguladı
Doku, Manchester City'nin 55 milyon sterlinlik güven oyuna layık çıktı
Doku, kulüp düzeyinde 47 maçta 8 gol ve 12 asistle verimli bir sezonun ardından bu turnuvaya katılıyor. Etihad Stadyumu’ndaki yıldızlarla dolu kadronun bir parçası olarak Carabao Kupası ve FA Kupası zaferlerinin tadını çıkardı.
Hızlı ayakları olan 24 yaşındaki oyuncudan daha da fazlasının geleceğine dair umutlar var ve her geçen sezon daha heyecan verici bir potansiyel ortaya çıkıyor. Pep Guardiola, City'nin teknik direktörü olarak geçirdiği 10 yıllık parlak dönemi sonlandırdığı için, Doku gelecek sezon Manchester'da yeni bir teknik direktörün altında çalışacak.
Enzo Maresca'nın bu modern devin mirasını devralması bekleniyor ve Maresca, Premier League ve Şampiyonlar Ligi planlarında Doku'ya önemli bir rol verecektir. 2023'te Rennes ile yapılan 55 milyon sterlinlik (74 milyon dolar) transfer anlaşması, iyi harcanmış bir para gibi görünüyor.
Doku, İngiltere'de şimdiden bir şampiyonluk kazandı ve milli takımda forma giydiği maç sayısını 42'ye çıkardı. Belçika'nın yetenekli "Altın Kuşak"ı dağılmaya başladı, ancak yeni liderler sahneye çıkmaya hazır.
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Doku, Belçika'nın yeni neslinin lideri olabilir mi?
Doku'nun bu grubun sembol lideri olup olamayacağı sorusuna yanıt veren eski Belçika milli takım savunma oyuncusu Alderweireld, BOYLE Sports işbirliğiyle GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Evet, elbette. Bazıları Jeremy Doku'nun asist ve gol sayısının dünyadaki en büyük oyuncularla boy ölçüşmediğinden bahsediyor. Ama onun ne kadar tehlikeli olduğunu unutmayın.
“Diğer takımlar ona bir, iki veya üç kişi markaj yapıyor, bu da başka yerlerde boşluklar oluşması anlamına geliyor. Diğer oyuncular bundan faydalanıyor. Bence o bizim ana talismanımız.
“O çok iyi, çok hızlı ve güçlü. Dribbling yapmaya çalışıp başaramadığında, tekrar, tekrar, tekrar dener. İşte onun kalitesi bu. ‘Bir dribbling yaptım ve başaramadım, geri oynayacağım’ diye düşünmez. Hayır, tekrar tekrar dener. İşte bu, Belçika için bu Dünya Kupası’ndaki en önemli oyuncumuz. Evet.”
Doku, Neymar ve Ronaldinho ile aynı kalıptan mı çıkmış?
Doku, modern futbolda nadir görülen bir tür olarak değerlendirilebilir; zira günümüzde rakiplere doğru koşarken patlayıcı bir hüner repertuarını sergilemekten başka bir şeyden zevk almayan oyun kurucular pek bulunmuyor.
City'nin forvetinin Neymar ve Ronaldinho gibi ikonik Brezilyalı oyun kurucularla aynı kalıptan çıkıp çıkmadığı sorulduğunda Alderweireld şunları ekledi: "Evet, asistlere ve gollere bakmasak bile onu izlemek büyük bir keyif.
İnsanlar onun için stadyuma gidiyor. İnsanlar bir Dünya Kupası maçı izlemek istiyorlarsa ve Belçika'yı görürlerse, 'Tamam, hadi Doku'yu tekrar izleyelim ve rakipleri nasıl geçeceğini görelim' diye düşünüyorlar. Evet, bunu izlemek güzel. Bence bu saf futbol. Doku saf futbol.”
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Belçika, 2026 Dünya Kupası'na başlamaya hazırlanıyor
Hâlâ Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi isimlere sahip olan Belçika, Pazartesi günü Mohamed Salah ve Mısır ile karşılaşarak 2026 Dünya Kupası serüvenine başlayacak.
Doku, büyük uluslararası başarılar elde etme yolunda artık "sürpriz takım" rolünü üstlenen takımın mümkün olan en iyi başlangıcı yapmasına yardımcı olmayı umuyor.
Alderweireld, BOYLE Sports 2 Goals Ahead ile işbirliği içinde GOAL'a özel bir röportaj verdi. Erken ödeme teklifi, taraftarların bir takımı desteklemesine olanak tanıyor ve 90 dakikalık maçın herhangi bir anında takım 2 gol öne geçerse (ör. 2-0, 3-1, 4-2), BOYLE Sports nihai sonuç ne olursa olsun bahsi hemen kazanmış sayıyor. Daha fazla bilgi için BOYLE Sports'a gidin.