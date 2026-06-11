"Jeremy Doku tam anlamıyla futbolun ta kendisi" - Eski Belçika milli futbolcu Toby Alderweireld, Manchester City'nin kanat oyuncusunu "tehlikeli" kılan özellikleri vurguladı

Doku, kulüp düzeyinde 47 maçta 8 gol ve 12 asistle verimli bir sezonun ardından bu turnuvaya katılıyor. Etihad Stadyumu’ndaki yıldızlarla dolu kadronun bir parçası olarak Carabao Kupası ve FA Kupası zaferlerinin tadını çıkardı.

Hızlı ayakları olan 24 yaşındaki oyuncudan daha da fazlasının geleceğine dair umutlar var ve her geçen sezon daha heyecan verici bir potansiyel ortaya çıkıyor. Pep Guardiola, City'nin teknik direktörü olarak geçirdiği 10 yıllık parlak dönemi sonlandırdığı için, Doku gelecek sezon Manchester'da yeni bir teknik direktörün altında çalışacak.

Enzo Maresca'nın bu modern devin mirasını devralması bekleniyor ve Maresca, Premier League ve Şampiyonlar Ligi planlarında Doku'ya önemli bir rol verecektir. 2023'te Rennes ile yapılan 55 milyon sterlinlik (74 milyon dolar) transfer anlaşması, iyi harcanmış bir para gibi görünüyor.

Doku, İngiltere'de şimdiden bir şampiyonluk kazandı ve milli takımda forma giydiği maç sayısını 42'ye çıkardı. Belçika'nın yetenekli "Altın Kuşak"ı dağılmaya başladı, ancak yeni liderler sahneye çıkmaya hazır.