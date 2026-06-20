Jeremy Doku, solunum yolu enfeksiyonunun yeniden alevlenmesi nedeniyle Belçika’nın İran ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek

Bu haber, Kaliforniya’da planlanan grup antrenmanından hemen önce Kırmızı Şeytanlar için tam bir şok oldu. Takım, turnuvadaki ikinci maçına hazırlanmak üzere toplandığında Doku, sahada göze çarpan bir eksiklikti. O zamandan beri, devam eden solunum sorunu nedeniyle İran ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği doğrulandı.

Sporza’ya göre, kanat oyuncusu birkaç haftadır nefes almakta zorlanıyordu. Doku, şiddetli bir soğuk algınlığı geçirmesine rağmen Belçika’dan takımla birlikte yola çıkmıştı; ancak turnuvanın açılış maçında Mısır karşısında ikinci yarıda gösterdiği güçlü performansın ardından iyileşme eğiliminde gibi görünüyordu. Ancak Cumartesi akşamı Los Angeles’ta geçirdiği zorlu bir gecenin ardından durumu kötüleşti.