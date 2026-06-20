AFP
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Jeremy Doku, solunum yolu enfeksiyonunun yeniden alevlenmesi nedeniyle Belçika’nın İran ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek
Los Angeles’ta tekrarlayan bir sağlık sorunu
Bu haber, Kaliforniya’da planlanan grup antrenmanından hemen önce Kırmızı Şeytanlar için tam bir şok oldu. Takım, turnuvadaki ikinci maçına hazırlanmak üzere toplandığında Doku, sahada göze çarpan bir eksiklikti. O zamandan beri, devam eden solunum sorunu nedeniyle İran ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği doğrulandı.
Sporza’ya göre, kanat oyuncusu birkaç haftadır nefes almakta zorlanıyordu. Doku, şiddetli bir soğuk algınlığı geçirmesine rağmen Belçika’dan takımla birlikte yola çıkmıştı; ancak turnuvanın açılış maçında Mısır karşısında ikinci yarıda gösterdiği güçlü performansın ardından iyileşme eğiliminde gibi görünüyordu. Ancak Cumartesi akşamı Los Angeles’ta geçirdiği zorlu bir gecenin ardından durumu kötüleşti.
- AFP
Resmi sağlık durumu güncellemesi ve tedavi planı
Belçika sağlık ekibiyle yapılan istişarelerin ardından, oyuncunun tam olarak iyileşebilmesi için kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Forvet oyuncusu, enfeksiyonla mücadele etmek amacıyla şu anda antibiyotik tedavisi görüyor. Belçika’nın spor direktörü Vincent Mannaert, “Şu anda dinlenmesine izin vermek ve ardından Yeni Zelanda ile oynanacak son grup maçı için hazırlık yapması daha iyi” dedi.
Mannaert’in açıklaması, oyuncuyu bir sonraki maçta riske atmayacaklarını doğruluyor. Yoğun bir dinlenme dönemi ve ilaç tedavisiyle bu patlayıcı kanat oyuncusunun, gelecek hafta oynanacak G Grubu’ndaki son maçta tam formuna kavuşması umuluyor.
Kırmızı Şeytanlar için taktiksel ayarlamalar
Doku’nun yokluğu, Belçika’nın hücumunda önemli bir boşluk yaratıyor ve teknik direktör Garcia’yı hücum stratejisini yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Manchester City’de forma giyen bu oyuncu, savunmacıları bire birde geçme yeteneğiyle tanınıyor; bu özelliği, disiplinli İran savunması karşısında Belçika’nın kesinlikle özleyeceği bir unsur olacak. Bunu telafi etmek için ilk 11’de bazı değişiklikler yapılması bekleniyor.
En olası çözüm, Leandro Trossard’ın tercih ettiği sol kanat pozisyonuna kayması olacak. Hücumun sağ kanadında açılan bu boşluk, birkaç aday tarafından doldurulabilir. Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers ve Charles De Ketelaere, bu kritik maçta ilk 11’de yer alabilecek olası seçenekler olarak görülüyor.
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G Grubu’nun genel durumu ve eleme mücadeleleri
Belçika şu anda G Grubu’nda sıkı bir mücadele içinde bulunuyor; bu grupta, Yeni Zelanda ve Mısır da dahil olmak üzere dört takımın tamamı, ilk maç turunun ardından birer puanla eşit durumda. Los Angeles’ta İran ile oynanacak maç, Kırmızı Şeytanlar’ın 16’ya kalma yolunda sorunsuz ilerleyebilmesi için hayati önem taşıyor.