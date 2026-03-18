Jeremy Doku, Man City kadrosuna Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin acısını Arsenal'i yenerek Carabao Kupası finalinde galibiyetle "dindirmelerini" söyledi

Kıtasal turnuvadan elenmelerinin ardından konuşan Doku, Pazar günkü galibiyetin takım için mükemmel bir moral kaynağı olacağı konusunda ısrarcıydı.

"Bu iyi bir ilaç," dedi Doku. "O maçı kazanmak ve bir kupa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki dört maç çok önemli. Şimdi Pazar günü için toparlanmalı ve maç maç ilerlemeliyiz."

Avrupa'dan elenmenin hayal kırıklığına rağmen, kanat oyuncusu, 10 kişi kalmışken bile Madrid'i zorlayabilen takımın bu özelliğini bir güven kaynağı olarak vurguladı. "Hala oynanacak çok şey var. Hâlâ üç turnuvada yer alıyoruz, kazanabileceğimiz üç kupa var. Bunu başarırsak, yine de harika bir sezon olacak. Elbette Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizden dolayı hayal kırıklığına uğradık. O kupa her zaman kazanılması güzel bir kupa. Ancak [Madrid'e karşı oynadığımız] bu iki maçtan çıkarılacak bazı dersler var. İyi bir şekilde toparlanmalıyız ve önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyoruz."