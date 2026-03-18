Çeviri:
Jeremy Doku, Man City kadrosuna Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin acısını Arsenal'i yenerek Carabao Kupası finalinde galibiyetle "dindirmelerini" söyledi
Şehir, Wembley'e yöneliyor
Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda toplamda 5-1'lik skorla City'yi mağlup ederek, bu takımın üst üste üçüncü yıl Avrupa'da kupa kazanma umutlarını söndürdü. Salı günü Etihad Stadyumu'nda 2-1 yenilgiye uğramasına rağmen, Bernardo Silva'nın ilk yarının başlarında oyundan atılmasının ardından sergilenen direnç, dikkat çekiciydi. Pep Guardiola'nın takımı, Wembley'e yapacakları kritik deplasman öncesinde hızlı bir toparlanma göstermeli. Carabao Kupası finali, City'nin toparlanıp tarihi bir iç saha sezonu olabilecek bu sezonda ilk kupasını kazanması için ilk fırsat.
Doku, derhal iyileşmesini talep ediyor
Kıtasal turnuvadan elenmelerinin ardından konuşan Doku, Pazar günkü galibiyetin takım için mükemmel bir moral kaynağı olacağı konusunda ısrarcıydı.
"Bu iyi bir ilaç," dedi Doku. "O maçı kazanmak ve bir kupa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki dört maç çok önemli. Şimdi Pazar günü için toparlanmalı ve maç maç ilerlemeliyiz."
Avrupa'dan elenmenin hayal kırıklığına rağmen, kanat oyuncusu, 10 kişi kalmışken bile Madrid'i zorlayabilen takımın bu özelliğini bir güven kaynağı olarak vurguladı. "Hala oynanacak çok şey var. Hâlâ üç turnuvada yer alıyoruz, kazanabileceğimiz üç kupa var. Bunu başarırsak, yine de harika bir sezon olacak. Elbette Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizden dolayı hayal kırıklığına uğradık. O kupa her zaman kazanılması güzel bir kupa. Ancak [Madrid'e karşı oynadığımız] bu iki maçtan çıkarılacak bazı dersler var. İyi bir şekilde toparlanmalıyız ve önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyoruz."
Üçlü suçlama hâlâ geçerli
Şampiyonlar Ligi, City yönetimi için her zaman birincil hedef olsa da, diğer üç turnuva da hâlâ ulaşılabilir durumda olduğundan sezon umut dolu geçmeye devam ediyor. Matematiksel olarak, Guardiola'nın takımı için iç sahada üçlü kupa kazanma ihtimali hala var. Şu anda Premier Lig lideri Arsenal'in dokuz puan gerisinde olsalar da, City'nin bir maçı eksik ve sezonun sonlarında sürekli olarak güçlü bir çıkış yakaladıkları biliniyor. Ayrıca, Citizens FA Cup çeyrek finallerine kalmayı garantiledi ve Nisan başında Etihad'da Liverpool'u ağırlayacak.
Guardiola için belirleyici bir ay
Wembley deplasmanının ardından kadro, milli maç arası için dağılacak; ardından ise ligdeki konumlarını belirleyecek yoğun bir maç maratonuna geri dönecek. Birkaç hafta içinde iki kez Arsenal ile karşılaşmak — önce bir kupa, sonra da Premier Lig puanları için — City'nin kadro derinliğini ve zihinsel gücünü sınayacak. Şampiyonluk yarışı ve FA Cup mücadelesinin yarattığı baskı altında Guardiola, sezonun sonlarında çöküş yaşamamak için oyuncularının Avrupa kupası hayal kırıklığını "atlatmış" olmalarını sağlamalı.
