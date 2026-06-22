Jeremy Doku baba oldu! Belçika ve Manchester City’nin yıldız oyuncusunun ilk çocuğu dünyaya geldi; kanat oyuncusu, kritik Dünya Kupası maçı öncesinde aceleyle geri dönmeye hazırlanıyor

Doku’nun İran maçında forma giyip giyemeyeceği, Los Angeles’taki antrenmanlara katılmasını engelleyen solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle zaten belirsizdi. Ancak takım doktoru Brahim Hacene, oyuncunun sağlık durumunun, eşinin doğum sırasında yanında olmak için Atlantik’i aşan uçuşu yapmasına engel olmadığını açıkladı.

Hacene, “Birkaç gündür kendisine uygun şekilde ayarlanmış ilaç tedavisi gördüğü için, bu özel anda ailesinin yanında olmak üzere tıbbi bir risk taşımadan uçabildi” dedi.

“Her şey çok iyi gitti; anne, baba ve bebek de gayet iyiler. Jeremy yarın akşam Seattle’da takıma yeniden katılacak.”



