AFP
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Jeremy Doku baba oldu! Belçika ve Manchester City’nin yıldız oyuncusunun ilk çocuğu dünyaya geldi; kanat oyuncusu, kritik Dünya Kupası maçı öncesinde aceleyle geri dönmeye hazırlanıyor
Doku ailesine yeni bir üye katıldı
Belçika Futbol Federasyonu Pazartesi günü, Doku ve eşi Shireen’in ilk çocukları olan Praise adındaki oğullarının doğumunu kutladıklarını doğruladı. Manchester City’nin yıldız oyuncusu, bu önemli anı kaçırmamak için Belçika’nın İran ile oynadığı grup aşaması maçı öncesinde milli takımın antrenman kampından ayrılma izni aldı.
Belçika Futbol Federasyonu (RBFA), haberi doğrulayan bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Jeremy, dün maçtan önce doğumun yaklaştığına dair haber aldı. Kırmızı Şeytanlar'ın sağlık ekibiyle görüşüldükten sonra, kendisine geçici olarak Londra'daki eşinin yanına gitme fırsatı tanınmasına karar verildi."
- AFP
Kısa seyahat için sağlık raporu
Doku’nun İran maçında forma giyip giyemeyeceği, Los Angeles’taki antrenmanlara katılmasını engelleyen solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle zaten belirsizdi. Ancak takım doktoru Brahim Hacene, oyuncunun sağlık durumunun, eşinin doğum sırasında yanında olmak için Atlantik’i aşan uçuşu yapmasına engel olmadığını açıkladı.
Hacene, “Birkaç gündür kendisine uygun şekilde ayarlanmış ilaç tedavisi gördüğü için, bu özel anda ailesinin yanında olmak üzere tıbbi bir risk taşımadan uçabildi” dedi.
“Her şey çok iyi gitti; anne, baba ve bebek de gayet iyiler. Jeremy yarın akşam Seattle’da takıma yeniden katılacak.”
Dışarıdan gelen tartışmaların üstesinden gelmek
Doku’nun turnuva ortasında kadrodan ayrılma kararı, eleştirilerden de nasibini aldı. Kanat oyuncusu daha önce doğumda hazır bulunmak istediğini dile getirmiş ve bu durum medyada hararetli bir tartışmaya yol açmıştı. Özellikle bir sunucu, doğum sırasında babaların “işe yaramaz” olduğunu ve Dünya Kupası’nın öncelikli olması gerektiğini öne sürmesi üzerine şiddetli tepkilerle karşı karşıya kalmıştı.
Bu yorumlar sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı; bunun üzerine yayıncı kuruluş kamuoyuna özür diledi ve sunucuyu görevden uzaklaştırdı. Tüm bu tartışmalara rağmen Doku, Praise’in dünyaya gelmesinin ardından paylaştığı neşeli gönderiden de anlaşıldığı üzere, hem kişisel hem de mesleki sorumluluklarına odaklanmaya devam etti.
- AFP
Yeni Zelanda ile yapılacak hayati önem taşıyan karşılaşma yaklaşıyor
Belçika’nın sahadaki performansı, Mısır ve İran’la oynadığı ilk iki maçta alınan beraberliklerin ardından taraftarlar için bir hayal kırıklığı kaynağı oldu. Kırmızı Şeytanlar, son maçlarında İran ile golsüz bir beraberlikle yetindi; bu sonuç, Belçika basınının yıldız kanat oyuncusunun yokluğunda takımın yaratıcılığını sorgulamasına neden oldu.
Doku’nun Salı günü Seattle’da Rudi Garcia’nın kadrosuna yeniden katılması bekleniyor. Belçika’nın son 32’ye kalmayı garantilemek ve Dünya Kupası hayallerini canlı tutmak için Cuma günü Yeni Zelanda’yı yenmesi gerektiğinden, Doku’nun dönüşü kritik bir zamanda gerçekleşiyor.