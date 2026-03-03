Goal.com
Canlı
Jeremie Frimpong Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Jeremie Frimpong uçabilir! Liverpool, ilk beş sırayı garantilemek için formda kalması ve X faktörü sağlaması gereken bir bek oyuncusuna ihtiyaç duyuyor

Yirmi dakika - Jeremie Frimpong'un Cumartesi günü West Ham ile oynanan Premier League maçında Liverpool'a neyi kaçırdıklarını göstermek için ihtiyaç duyduğu tek şey buydu. Hollandalı oyuncu Joe Gomez'in yerine sağ bekte oyuna girdiğinde Reds zaten 4-2 öndeydi, ancak maç henüz bitmemişti. Aksine, Valentin Castellanos, Liverpool'un savunmasına her türlü sorunu yaşatan ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan konuk takım için bir gol geri kazanmıştı.

Ancak Frimpong, Gomez'den daha fazla hücum gücü sunmakla kalmadı, aynı zamanda Mohamed Salah'ın tüm öğleden sonra ürettiğinden daha fazla penetrasyon sağladı.

Oyuna girdikten sadece iki dakika sonra, sağ kanatta Crysencio Summerville'i geçerek tehlikeli bir bölgede serbest vuruş kazandı. Birkaç dakika sonra tekrar serbest kaldı ve bu kez Axel Disasi, Frimpong'un tehlikeli alçak ortasını kendi kalesine yönlendirebildi. Hollanda milli oyuncusu, uzatma dakikalarında bir asist daha yapabilirdi, ancak Trey Nyoni, 10 metreden yaptığı akıllı geriye doğru vuruşunu maalesef üst direğin üzerinden dışarı attı.  

Ancak o aşamada bu kaçırılan golün pek önemi kalmamıştı. West Ham'ın direnci, hem Frimpong hem de Liverpool için şimdiye kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezonun sonunda büyük bir etki yaratma potansiyeline sahip bir oyuncu sayesinde tamamen kırılmıştı.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Trent'in yerine geçmek

    Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid'e transfer olması Liverpool için büyük bir darbe oldu - ve bu sadece duygusal ve finansal açıdan değil. Spor açısından da büyük bir gerilemeydi. 

    Alexander-Arnold hiçbir zaman dünyanın en iyi savunmacısı olmadı, ancak çok yönlülüğü ve pas menzili onu Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un başarısının ve Arne Slot yönetimindeki geçen sezonun şampiyonluğunun vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Alexander-Arnold'un derinlerden savunmayı parçalama ve geniş alandan yaptığı ölümcül paslarla rakip ceza sahasında her türlü kaosu yaratma yeteneğinden mahrum kalan Reds'in, özellikle de Salah'ın bu sezon çok daha az gol atması kesinlikle bir tesadüf değil.

    Ancak Liverpool, Frimpong'un Alexander-Arnold'un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olacağını düşündü ve bunun nedenini anlamak kolaydı.

    • Reklam
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-DORTMUNDAFP

    "Jeremie Frimpong gibi oyuncular pek fazla bulunmaz."

    Frimpong, Alexander-Arnold gibi bir sağ bek oyuncusu bugünlerde pek bulunmadığından, onun yerine geçecek bir oyuncu değildi. Ancak Bayer Leverkusen'de 25 yaşındaki oyuncu, eski teknik direktörü Xabi Alonso'nun da söylediği gibi, rakipler için başka yönlerden de tam bir kabus olduğunu kanıtlamıştı.

    "Bu dünyada Jeremie Frimpong gibi çok fazla oyuncu bulamazsınız," dedi iki kez şampiyonluk kazanan teknik direktör, Mayıs 2024'te Kolner Stadt-Anzeiger'e. "O, onun için özel olarak tasarlanmış sistemimiz için çok önemli bir oyuncu."

    Frimpong, Alonso'nun 3-4-2-1 dizilişinde kanat bek olarak kesinlikle başarılı oldu. Bay Arena'daki son iki sezonunda Frimpong, tüm turnuvalarda Avrupa'nın "Büyük Beş" ligindeki diğer tüm savunma oyuncularından daha fazla gol attı (19), ancak Jonathan Clauss (21) ve Alejandro Grimaldo (29) onun 19 asistini geçti.

    Frimpong'u bu kadar tehlikeli kılan, korkutucu hızıydı. Slot, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in dinamik ikilisi Achraf Hakimi ve Nuno Mendes ile karşılaştıktan sonra, Liverpool'un bek pozisyonunda bu tür birhıza ihtiyaç duyduğunu hissetmişti.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Salah'ın potansiyel yedeği

    Slot, Frimpong'un 1 Haziran'da Merseyside'a transferini resmen tamamlamasından kısa bir süre sonra, kendisi ve Reds'in diğer transfer ekibi üyelerinin, Hollanda milli takım oyuncusunun hücumda o kadar iyi olduğunu ve Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kampanyası sırasında sağ kanatta Salah'ın yerini doldurabilecek uygun bir seçenek olduğunu düşündüklerini de açıkladı. Ancak bu fikir, Salah'ın içe doğru kesme eğilimi ve Frimpong'un dıştan rakibini geçme sevgisi göz önüne alındığında, ikilinin birbirini mükemmel şekilde tamamlayacağı düşüncesine dayanıyordu.

    Ancak, Salı günü Wolves ile oynanacak maça girerken, ikili Premier League'de sadece iki kez birlikte ilk 11'de yer aldı. AFCON bu talihsiz istatistiğin bir parçası olduğu açık, ancak Frimpong'un sakatlık sorunları da bu durumun ana nedeni ve bu da şaşırtıcı bir durum. 

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    'Başa çıkması zor' yaralanmalar

    Frimpong, Liverpool'a katıldığında üç yıldan fazla bir süredir sakatlık nedeniyle Leverkusen maçlarını kaçırmamıştı, ancak Anfield'a geldiğinden bu yana üç ayrı hamstring problemi nedeniyle 19 maçta forma giyemedi.

    İlki, Premier Lig'deki ilk maçında Bournemouth'a karşı oynarken meydana geldi; ikincisi ise Ekim ayı sonunda Eintracht Frankfurt'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sadece 19 dakika sonra meydana geldi. Sonuç olarak, Liverpool'daki ilk resmi maçında (şans eseri de olsa) gol atan oyuncu, Community Shield'da Crystal Palace ile oynanan maçta, kulüpteki ilk dört ayında hiçbir ivme kazanamadı.

    Frimpong Aralık ayında "Gerçekten çok zordu" diye itiraf etti. "Ben sakatlanan türden bir adam değilim. Bu yüzden bununla başa çıkmak benim için gerçekten zor, ama çevremde insanlar vardı, benim insanlar... Bence bu oyunun bir parçası. Yaralanmalar herkesin başına gelir ve sanırım sıra bana gelmişti. Benim için şanssız bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim, ama şu anda daha sağlıklıyım. Kendimi iyi hissediyorum."

    Ancak bir ay kadar sonra, Qarabag'ı 6-0 yendikleri maçın üçüncü dakikasında sakatlanarak tekrar sahalardan uzak kaldı. Bu zamanlama özellikle acımasızdı, çünkü Frimpong, Liverpool'un onu neden transfer ettiğini geç de olsa göstermeye başlamıştı.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    'Modern futbolda çok önemli'

    Spurs'a karşı kazanılan önemli galibiyette Frimpong, Hugo Ekitike'ye galibiyet golünü atmasını sağlayan pası verdi ve Wolves'a karşı 2-1 kazanılan maçta Ryan Gravenberch'e asist yaptı, bu da Slot'un vatandaşını övmesine neden oldu.

    "Hız, Jeremie'nin sahip olduğu bir özellik ve bu, modern futbolda çok önemli ve hayati bir unsur," dedi teknik direktör gazetecilere. "Çünkü düşük bloklu, çok sayıda oyuncuyla savunma yapan takımlara karşı bir şeyler yaratmak için, takımlar genellikle duran toplarla bu savunmayı kırarlar. Bu bizim en büyük gücümüz değil ve onun hızına sahip olmak bizim için çok önemli, çünkü attığımız ilk gol tamamen bireysel yetenekle geldi – hızlı, bam, bam ve geriye doğru bir orta.

    Tamam, doğru pozisyondaydık, ama bu yaz her zaman getirmek istediğim hızdı ve Hugo (Ekitike) ile yaptığımız şey buydu, Jeremie ve Alex (Isak) ile de yaptığımız şey buydu. Ama ne yazık ki, harcadığımız paranın tamamını kullanamadık ve bunun nedeni bu oyuncuların sakatlıkları."

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Olması iyi bir sorun

    Yine de, Isak kırık bacağı nedeniyle kenarda kalırken, Ekitike forvette başarılı performanslar sergiliyor ve Frimpong, hafta sonu West Ham karşısında umut verici bir geri dönüş yaptıktan sonra nihayet tekrar ilk 11'de yer alabilecek. Conor Bradley'nin bu sezon bir daha oynamayacağı ve Gomez'in sakatlıkları nedeniyle Slot'un Frimpong ile risk almaya isteksiz olması şaşırtıcı değil.

    Eski Feyenoord teknik direktörü, Salı günü Molineux'a yapılacak deplasman öncesinde, "Sadece sağ bek pozisyonunda zorlandığımızı düşünmüyorum" dedi. "Bence daha fazla pozisyonda zorlandık, ama sağ bek muhtemelen en çok göze çarpanı. Bu yüzden Jeremie'nin geri dönmesi gerçekten çok güzel, ama [oynadığı dakikaları yönetmek] aklınızdan geçiyor."

    Özellikle de Liverpool, uluslararası ara öncesi kritik maçlar dizisi sırasında bu hafta üç-dört günde bir maç oynamaya dönecek. Bu maçlar arasında Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ve Premier Lig'de ilk beş içinde yer almak için kazanılması gereken Wolves ve Tottenham gibi zorlu rakiplerle oynanacak maçlar da var.

    "Bu tür şeyleri, özellikle de sakatlıktan dönen oyuncular söz konusu olduğunda, hepinizin dikkate alması gerekir," dedi Slot. "Ama aynı zamanda her maçın önemini de biliyoruz ve ben, onun iyileşmesi için sağlık ekibiyle birlikte olduğunu görmektense, ona kaç dakika süre vereceğimi yönetmek gibi bir sorunu tercih ederim."

    Gerçekten de Frimpong'un sahada olmasının önemi abartılamaz. Son altı maçında tüm turnuvalarda beş golde rol oynadı ve eski Red John Aldridge'in Liverpool Echo'da yazdığı gibi, "Frimpong diğer oyuncularımızdan farklı bir şey sunuyor. O çok hızlı, elektrik gibi."

    Gerçekten de, uçan Hollandalı gerçek bir oyun değiştirici ve potansiyel bir sezon kurtarıcı. Slot - onu formda tutmayı başarırsa tabii...

Premier Lig
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0