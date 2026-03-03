Jeremie Frimpong uçabilir! Liverpool, ilk beş sırayı garantilemek için formda kalması ve X faktörü sağlaması gereken bir bek oyuncusuna ihtiyaç duyuyor

Ancak Frimpong, Gomez'den daha fazla hücum gücü sunmakla kalmadı, aynı zamanda Mohamed Salah'ın tüm öğleden sonra ürettiğinden daha fazla penetrasyon sağladı.

Oyuna girdikten sadece iki dakika sonra, sağ kanatta Crysencio Summerville'i geçerek tehlikeli bir bölgede serbest vuruş kazandı. Birkaç dakika sonra tekrar serbest kaldı ve bu kez Axel Disasi, Frimpong'un tehlikeli alçak ortasını kendi kalesine yönlendirebildi. Hollanda milli oyuncusu, uzatma dakikalarında bir asist daha yapabilirdi, ancak Trey Nyoni, 10 metreden yaptığı akıllı geriye doğru vuruşunu maalesef üst direğin üzerinden dışarı attı.

Ancak o aşamada bu kaçırılan golün pek önemi kalmamıştı. West Ham'ın direnci, hem Frimpong hem de Liverpool için şimdiye kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezonun sonunda büyük bir etki yaratma potansiyeline sahip bir oyuncu sayesinde tamamen kırılmıştı.