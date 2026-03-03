Jeremie Frimpong uçabilir! Liverpool, ilk beş sırayı garantilemek için formda kalması ve X faktörü sağlaması gereken bir bek oyuncusuna ihtiyaç duyuyor

Yine de, Isak kırık bacağı nedeniyle kenarda kalırken, Ekitike forvette başarılı performanslar sergiliyor ve Frimpong, hafta sonu West Ham karşısında umut verici bir geri dönüş yaptıktan sonra nihayet tekrar ilk 11'de yer alabilecek. Conor Bradley'nin bu sezon bir daha oynamayacağı ve Gomez'in sakatlıkları nedeniyle Slot'un Frimpong ile risk almaya isteksiz olması şaşırtıcı değil.
Eski Feyenoord teknik direktörü, Salı günü Molineux'a yapılacak deplasman öncesinde, "Sadece sağ bek pozisyonunda zorlandığımızı düşünmüyorum" dedi. "Bence daha fazla pozisyonda zorlandık, ama sağ bek muhtemelen en çok göze çarpanı. Bu yüzden Jeremie'nin geri dönmesi gerçekten çok güzel, ama [oynadığı dakikaları yönetmek] aklınızdan geçiyor."
Özellikle de Liverpool, uluslararası ara öncesi kritik maçlar dizisi sırasında bu hafta üç-dört günde bir maç oynamaya dönecek. Bu maçlar arasında Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ve Premier Lig'de ilk beş içinde yer almak için kazanılması gereken Wolves ve Tottenham gibi zorlu rakiplerle oynanacak maçlar da var.
"Bu tür şeyleri, özellikle de sakatlıktan dönen oyuncular söz konusu olduğunda, hepinizin dikkate alması gerekir," dedi Slot. "Ama aynı zamanda her maçın önemini de biliyoruz ve ben, onun iyileşmesi için sağlık ekibiyle birlikte olduğunu görmektense, ona kaç dakika süre vereceğimi yönetmek gibi bir sorunu tercih ederim."
Gerçekten de Frimpong'un sahada olmasının önemi abartılamaz. Son altı maçında tüm turnuvalarda beş golde rol oynadı ve eski Red John Aldridge'in Liverpool Echo'da yazdığı gibi, "Frimpong diğer oyuncularımızdan farklı bir şey sunuyor. O çok hızlı, elektrik gibi."
Gerçekten de, uçan Hollandalı gerçek bir oyun değiştirici ve potansiyel bir sezon kurtarıcı. Slot - onu formda tutmayı başarırsa tabii...