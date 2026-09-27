Liverpool'ın yıldızı, pazar gecesi Hollanda'nın Sırbistan ile karşılaşmasını tribünden izlerken yalnız bir figür olacak. 25 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Xavi'nin pazar akşamı oynanacak Uluslar Ligi karşılaşması için belirlediği son 23 kişilik kadroya giremeyen mevcut Hollanda milli takım kadrosundaki tek isim oldu. Bu durum, yeni teknik ekip altında kendisini düzenli bir oyuncu olarak kabul ettirmeyi umut eden eski Bayer Leverkusen oyuncusu için önemli bir düşüş anlamına geliyor.

Frimpong, İspanyol teknik adamın takımın başındaki ilk maçında yedekler arasında yer aldı; bu maç geçen perşembe Almanya karşısında 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ancak eski Barcelona teknik direktörünü, bu aradaki ikinci maç için aktif kadroda yer almayı hak ettiğine ikna edemediği açıkça görülüyor. UEFA'nın resmi kadro kaydı da onun yokluğunu doğruladı ve enerjik bek, yıldız isimlerle dolu kadroda dışarıda kalan tek oyuncu oldu.