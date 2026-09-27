Getty Images Sport
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Jeremie Frimpong, Hollanda kadrosundan çıkarıldı; Jurrien Timber geri döndü
Xavi'den kadroda büyük karar
Liverpool'ın yıldızı, pazar gecesi Hollanda'nın Sırbistan ile karşılaşmasını tribünden izlerken yalnız bir figür olacak. 25 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Xavi'nin pazar akşamı oynanacak Uluslar Ligi karşılaşması için belirlediği son 23 kişilik kadroya giremeyen mevcut Hollanda milli takım kadrosundaki tek isim oldu. Bu durum, yeni teknik ekip altında kendisini düzenli bir oyuncu olarak kabul ettirmeyi umut eden eski Bayer Leverkusen oyuncusu için önemli bir düşüş anlamına geliyor.
Frimpong, İspanyol teknik adamın takımın başındaki ilk maçında yedekler arasında yer aldı; bu maç geçen perşembe Almanya karşısında 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ancak eski Barcelona teknik direktörünü, bu aradaki ikinci maç için aktif kadroda yer almayı hak ettiğine ikna edemediği açıkça görülüyor. UEFA'nın resmi kadro kaydı da onun yokluğunu doğruladı ve enerjik bek, yıldız isimlerle dolu kadroda dışarıda kalan tek oyuncu oldu.
- Getty Images Sport
Timber döndü, Hollanda güç kazandı
Frimpong bir süre sahalardan uzak kalacak olsa da, Hollanda kampı Arsenal savunmacısı Jurrien Timber'ın dönüşüyle güç kazandı. Timber, sakatlık endişesi nedeniyle Almanya ile oynanan beraberlikte kadroda yer almamıştı, ancak şimdi 23 kişilik listede yer alabilecek kadar hazır olduğu değerlendirildi.
Bu gelişme, Premier League'e yüksek profilli transferinden bu yana tartışma konusu olan Frimpong'un mevcut formuna yönelik incelemeleri daha da artırıyor. Liverpool'da savunmacı, garanti bir ilk 11 rolü elde etmekte zorlandı ve bu sezon kulübün ligdeki ilk beş maçının yalnızca üçünde forma giydi. Bundesliga'daki sansasyonel formunu İngiltere'nin en üst ligine taşıyamaması, şimdi Xavi yönetiminde uluslararası arenadaki statüsünü de etkiliyor gibi görünüyor.
Anfield'da istikrar sorunu
Frimpong, Liverpool'ün onu Bayer Leverkusen'den transfer etmek için 29,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokmasının ardından yükselen bir şöhretle Anfield'a geldi. Almanya'daki döneminde Xabi Alonso'nun tarihi takımının kilit isimlerinden biri olan oyuncu, Bundesliga şampiyonluğunun kazanıldığı ve Avrupa Ligi finaline ulaşıldığı sezonda tam 14 gol ve 10 asistlik katkı yaptı.
Ancak Trent Alexander-Arnold'un doğrudan halefi olarak gelmesine rağmen Hollandalı kanat beki, Merseyside'daki ilk sezonunda bu patlayıcı hücum etkisini tekrarlayamadı. Bunun yerine Anfield'daki ilk yılında zorlu bir süreç geçirdi ve tüm kulvarlarda sadece bir asist yapıp gol atamadı.
- Getty Images Sport
Kefaret fırsatı sürüyor
Bu son aksiliğe rağmen, Frimpong'un mevcut arada milli takım geleceğini kurtarması için kapı tamamen kapanmış değil. Hollanda'nın hâlâ Yunanistan'a karşı oynayacağı maçlar ve Sırbistan'la rövanş karşılaşması bulunuyor; burada Xavi'nin planlarına yeniden girebilir. 2023'te A Milli Takım'daki ilk maçına çıktığından bu yana ülkesi adına 15 kez forma giydi, ancak yaz aylarındaki Dünya Kupası kadrosunda Ronald Koeman tarafından tercih edilmedi.
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