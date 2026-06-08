Popüler dizi Ted Lasso’daki Roy Kent rolüyle tanınan Goldstein, J-Lo’yu Tottenham taraftarları arasına katmak için gösterdiği çabaları açıkladı. Yeni Netflix komedi filmi 'Office Romance'ın tanıtımı sırasında konuşan Goldstein, şarkıcı ve aktrisin 'COYS' yaşam tarzına yönlendirildiğini ima etti. Rol arkadaşını Spurs'a kazandırmayı başardığı sorulduğunda Goldstein, bu konuda onun pek bir seçeneği olmadığını açıkça belirtti. Goldstein, talkSPORT'a "Başka seçeneği yok" dedi.

Aktörün Lilywhites'e olan tutkusu iyi biliniyor, ancak Tottenham taraftarının hayatının genellikle bir sabır denemesi olduğunu da itiraf etti. Kulübün zorlu bir dönemini değerlendirirken, daha önce şöyle demişti: "Ah, korkunçtu. Futbol taraftarı olmak, özellikle de desteklediğimiz takımlar için, bir tür kendine zarar verme biçimidir. Bu sadece acı verici. Ve sonra küme düşmediğimizde hissettiğimiz duygu, sanki Dünya Kupası'nı kazanmış gibiydik."