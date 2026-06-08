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Jennifer Lopez bir Tottenham taraftarı mı? Harry Kane hayranı Ted Lasso yıldızı Brett Goldstein, bu Hollywood yıldızının Spurs’u desteklemekten başka “başka seçeneği” olmadığını açıklıyor
Goldstein’ın J-Lo’yu ikna etme görevi
Popüler dizi Ted Lasso’daki Roy Kent rolüyle tanınan Goldstein, J-Lo’yu Tottenham taraftarları arasına katmak için gösterdiği çabaları açıkladı. Yeni Netflix komedi filmi 'Office Romance'ın tanıtımı sırasında konuşan Goldstein, şarkıcı ve aktrisin 'COYS' yaşam tarzına yönlendirildiğini ima etti. Rol arkadaşını Spurs'a kazandırmayı başardığı sorulduğunda Goldstein, bu konuda onun pek bir seçeneği olmadığını açıkça belirtti. Goldstein, talkSPORT'a "Başka seçeneği yok" dedi.
Aktörün Lilywhites'e olan tutkusu iyi biliniyor, ancak Tottenham taraftarının hayatının genellikle bir sabır denemesi olduğunu da itiraf etti. Kulübün zorlu bir dönemini değerlendirirken, daha önce şöyle demişti: "Ah, korkunçtu. Futbol taraftarı olmak, özellikle de desteklediğimiz takımlar için, bir tür kendine zarar verme biçimidir. Bu sadece acı verici. Ve sonra küme düşmediğimizde hissettiğimiz duygu, sanki Dünya Kupası'nı kazanmış gibiydik."
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Harry Kane’in sürpriz Hollywood konuk oyunculuğu
Kulüp sahada istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanırken, eski kaptan Kane beyazperdede adından söz ettiriyor. 2023 yılında Bayern Münih'e transfer olan İngiliz forvet, 'Office Romance' filminde bir cameo rolünde yer aldı ve bu rolüyle oyuncu kadrosunda kalıcı bir iz bıraktı. Goldstein, Kane'in yeteneğine duyduğu hayranlığıyla saha dışındaki karakterine duyduğu derin saygıyı dengeleyerek forveti övgüyle bahsetti.
Goldstein, "Harry Kane'i çok seviyorum," diye ekledi. "O sadece en büyük futbolcularımızdan biri değil, gördüğüm kadarıyla en saf kalpli insanlardan biri gibi görünüyor. O saf kalpli bir insan. Saf kalpli bir futbolcudan daha çok sevdiğim bir şey yok. Gerçekten çok iyi bir insana benziyor. Ve muhteşem bir futbolcu. Onu filmde ağırlamaktan çok mutluyum."
J-Lo, Kane’in komedi yeteneğinden çok etkilendi
Görünüşe göre Kane’in katılımı sadece bir reklam hilesi değildi; zira J-Lo, forvetin filme yaptığı katkıyı bizzat kendisi de çok beğendi. J-Lo, Tottenham’ın tüm zamanların en golcü oyuncusunun yer aldığı sahnenin, prodüksiyonun ilk aşamalarında anında büyük ilgi gördüğünü hatırlattı. Prodüksiyon ekibinin bir futbolcunun komedi senaryosunu nasıl idare edeceği konusunda başlangıçta endişeleri olsa da, sonuç başarılı oldu.
J-Lo, "Gerçekten harika bir sahneydi," dedi. "Çekimlere başlamadan önce tüm oyuncularla ilk senaryo okumasını yaptığımızı hatırlıyorum. Sanırım o sahne ve nasıl sonuçlanacağı konusunda endişeleriniz vardı. Ben de senaryoyu okudum ve herkes kahkahalara boğuldu. 'Aman Tanrım, bu çok eğlenceli' dedim ve çekimlerde çok keyifli vakit geçirdik."
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Tottenham’ın Kane’in ayrılmasından sonraki zorlukları devam ediyor
Kane, Bundesliga’da gol yağmuruna tutarken Hollywood’dan arkadaşlar edindi; ancak Tottenham, onun ayrılışıyla oluşan boşluğu hâlâ doldurmaya çalışıyor. İstatistiklerdeki fark çarpıcı: Kane, yalnızca 2025-26 sezonunda Bayern Münih formasıyla tüm turnuvalarda 61 gol atarken, aynı dönemde Tottenham kadrosu Premier Lig’de toplamda sadece 48 gol üretebildi. Kuzey Londra ekibi, eski kaptanının bıraktığı boşluğu doldurmakta zorlanıyor. Teknik direktör Roberto De Zerbi, Spurs'u yeniden inşa etmek ve son iki sezondaki sonuçların tekrarlanmasını önlemek için zorlu bir görevle karşı karşıya.