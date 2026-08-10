Liverpool'da yeni bir dönemin başlangıcı sadece birkaç gün uzakta olabilir; zira Amazon'un kurucusu Bezos, Merseyside kulübünde azınlık hissesi satın almak için bir anlaşmaya yaklaşmış durumda. Sky News'e göre Bezos, Amit Bhatia ve Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin'in de yer aldığı, dünyanın en varlıklı isimlerinden oluşan seçkin bir konsorsiyumun parçası ve bu grup Premier League ekibinin "yaklaşık üçte birini" satın almayı hedefliyor.

Bu olası yatırım, kulübün küresel futbolun en üst seviyesinde rekabet edebilmesine yardımcı olmak için dış yatırıma açık olan Fenway Sports Group (FSG) adına önemli bir değişime işaret ediyor. FSG, söz konusu taraftan gelen ilgiyi resmen kabul etti ve bu da müzakerelerde önemli bir adımın atıldığını gösterdi. Olası işleme ilişkin resmî bir açıklamada FSG şu ifadeleri kullandı: "Amit Bhatia liderliğinde, yönetiminde ve temsilinde olan bir yatırım konsorsiyumu, Liverpool Football Club'a stratejik bir azınlık yatırımı yapma ilgisini dile getirdi."



