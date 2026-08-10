AFP
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Jeff Bezos Liverpool'a mı? Amazon'un kurucusu, milyarder konsorsiyumun parçası olarak Anfield'da azınlık hissesi almaya yaklaşıyor
Milyarder konsorsiyumu, Anfield hamlesini değerlendiriyor
Liverpool'da yeni bir dönemin başlangıcı sadece birkaç gün uzakta olabilir; zira Amazon'un kurucusu Bezos, Merseyside kulübünde azınlık hissesi satın almak için bir anlaşmaya yaklaşmış durumda. Sky News'e göre Bezos, Amit Bhatia ve Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin'in de yer aldığı, dünyanın en varlıklı isimlerinden oluşan seçkin bir konsorsiyumun parçası ve bu grup Premier League ekibinin "yaklaşık üçte birini" satın almayı hedefliyor.
Bu olası yatırım, kulübün küresel futbolun en üst seviyesinde rekabet edebilmesine yardımcı olmak için dış yatırıma açık olan Fenway Sports Group (FSG) adına önemli bir değişime işaret ediyor. FSG, söz konusu taraftan gelen ilgiyi resmen kabul etti ve bu da müzakerelerde önemli bir adımın atıldığını gösterdi. Olası işleme ilişkin resmî bir açıklamada FSG şu ifadeleri kullandı: "Amit Bhatia liderliğinde, yönetiminde ve temsilinde olan bir yatırım konsorsiyumu, Liverpool Football Club'a stratejik bir azınlık yatırımı yapma ilgisini dile getirdi."
- Getty Images Sport
Amit Bhatia öncülük ediyor
Konsorsiyuma, profesyonel spor dünyası ve üst düzey iş çevrelerine son derece hâkim bir isim olan Bhatia liderlik ediyor. Çelik devi Lakshmi Mittal'in damadı olan Bhatia, daha önce Championship ekibi Queens Park Rangers'ta hisse sahibiydi ve bu da ona İngiliz futbolunda kulüp sahipliğinin karmaşıklıklarını yönetmek için gerekli deneyimi sağladı.
Haberde, anlaşmanın çok hızlı ilerlediği ve resmî açıklamanın bu hafta kadar erken bir tarihte gelebileceği belirtiliyor. Zaman çizelgesinin gelecek haftaya sarkma ihtimali bulunsa da teklifin arkasındaki ivme, FSG'nin yeni ortakları karşılamaya hazır olduğunu gösteriyor.
Liverpool'ın mali gücünü dönüştürmek
Anlaşmanın tamamlanması halinde, bu durum Liverpool'a, Manchester City ve Newcastle United'ın devlet destekli servetiyle rekabet etmeye çalıştığı bir dönemde eşi benzeri görülmemiş bir mali güç sağlayacaktır. Forbes'a göre kişisel servetinin 280 milyar doları aştığı tahmin edilen Bezos, geçmişte spor kulübü sahipliğine de yakın durmuş, Seattle Seahawks ve Washington Commanders gibi NFL takımlarıyla anılmıştı.
FSG'nin Anfield'daki dönemi, Tom Hicks ve George Gillett'in felaketle sonuçlanan yönetiminin ardından kulübü kayyuma gitmenin eşiğinden kurtarmasının ardından istikrar ve başarıyla tanımlandı. Onların yönetiminde kulüp, Premier League şampiyonluğu hasretine son verdi ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.
- Getty Images
Saha içinde ve dışında geçişler
Bezos ve ortaklarının olası gelişi, Liverpool için sahada önemli değişimlerin yaşandığı bir döneme denk geliyor. Kulüp, teknik direktör Arne Slot'un görevden alınmasının ve Mohamed Salah'ın çok konuşulan ayrılığının ardından şu anda bir geçiş sezonundan geçiyor. Bu değişimlere karşılık vermek isteyen transfer ekibi piyasada aktif davranarak Jeremy Jacquet, Victor Munoz ve Barcelona savunmacısı Ronald Araujo gibi isimleri kadroya kattı.
Yaz transfer döneminin geri kalan bölümü için öne çıkan ana hedeflerden biri Bradley Barcola. Haberler, Paris Saint-Germain'in bir satışa açık olabileceğini öne sürüyor. Fransız oyuncu için yürütülen görüşmeler henüz bir ilerleme sağlamasa da yeni milyarder desteği vaadi, anlaşmayı sonuçlandırmak için gerekli kozunu sağlayabilir.
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