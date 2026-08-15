AFP
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Jeff Bezos, FSG’nin şaşırtıcı yeni yatırımıyla Liverpool’da azınlık hissesini aldı
FSG, azınlık hisse yatırımı konusunda anlaşmaya vardı
FSG, resmen, Liverpool'daki azınlık hisse payını 1892 Holdings'e satmak için nihai bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yeni kurulan konsorsiyuma Amit Bhatia liderlik ediyor ve yönetiyor; küresel iş dünyası, teknoloji ve yatırım alanlarından uzmanları bir araya getiriyor.
Yüksek profilli yatırım grubunda Mittal Family Trusts ve K5 Sports'tan önemli finansal destek bulunuyor. Kritik olarak, Jeff Bezos, K5 Sports fonunda baş yatırımcı olarak yer alıyor. Elaine ve Eduardo Saverin'in aile ofisi olan EE Capital da stratejik yatırıma katkıda bulundu. Bu işlem, Liverpool'un sahada ve saha dışında uzun vadeli büyüme hedeflerini aktif şekilde desteklemek için tasarlandı.
- Getty Images Sport
FSG operasyonel kontrolde çoğunluğu elinde tutuyor
Yeni yatırımcı akınına rağmen, Anfield'daki temel sahiplik yapısı köklü bir dönüşüm geçirmeyecek. FSG, Liverpool'daki çoğunluk hissesini ve operasyonel kontrolü elinde tutmayı sürdüreceğini doğruladı.
Konsorsiyum ortakları, FSG ve kulübün mevcut yönetim ekibiyle yakın iş birliği içinde çalışacak. Taraflar birlikte, Premier League devinin genel hedeflerini güçlendirecek yeni fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor.
FSG Başkanı Mike Gordon, "Liverpool her zaman bir sezonun ötesini düşünerek ve kararlarını kulübün uzun vadeli çıkarlarını gözeterek inşa edildi" dedi. "Bu yaklaşım, dünya genelindeki saygın yatırımcılar ve iş dünyası liderlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor."
Paylaşılan uzun vadeli bir kulüp felsefesi
Gordon, yeni yatırımcıların Anfield'daki mevcut vizyonla kusursuz şekilde örtüştüğünü de ekledi. Konsorsiyumun, FSG tarafından halihazırda oluşturulan güçlü temeli tamamlayacağına dair tam güven duyduğunu ifade etti.
Gordon, "Bu fırsatı değerlendirirken, Amit ve konsorsiyumun uzun vadeli felsefemizi ve Liverpool'u özel kılan unsurlara duyduğu takdiri paylaştığı netleşti" dedi. "Onların deneyimi ve bakış açısı, halihazırda mevcut olan güçlü temeli tamamlayacak ve birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."
Amit Bhatia da anlaşmayla ilgili büyük gurur duyduğunu dile getirdi. 1892 Holdings adına konuşan Bhatia, "Liverpool Futbol Kulübü'ne yatırım yapacak olmaktan ve bunu FSG ile birlikte gerçekleştiriyor olmaktan inanılmaz derecede gururluyuz" ifadelerini kullandı. "Sahipler olarak FSG'ye ve Anfield'da başardıkları her şeye en üst düzeyde saygı ve hayranlık duyuyoruz."
- Getty
Nihai düzenleyici onay bekleniyor
Corestone Capital Advisors, iki taraf arasındaki temasın kurulmasını aktif şekilde kolaylaştırdı. Allen Overy Shearman Sterling LLP ve Deloitte'un da aralarında bulunduğu birçok önde gelen hukuk ve danışmanlık firması da karmaşık işlemin yapılandırılmasında yoğun şekilde yer aldı.
Bu dev işlemin nihai olarak tamamlanması, gerekli düzenleyici onaylara ve diğer teamül niteliğindeki kapanış koşullarına bağlı olmaya devam ediyor. Tüm onaylar alındıktan sonra konsorsiyum, Merseyside'da FSG ile stratejik ortaklığına resmen başlayacak.
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