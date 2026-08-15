FSG, resmen, Liverpool'daki azınlık hisse payını 1892 Holdings'e satmak için nihai bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yeni kurulan konsorsiyuma Amit Bhatia liderlik ediyor ve yönetiyor; küresel iş dünyası, teknoloji ve yatırım alanlarından uzmanları bir araya getiriyor.

Yüksek profilli yatırım grubunda Mittal Family Trusts ve K5 Sports'tan önemli finansal destek bulunuyor. Kritik olarak, Jeff Bezos, K5 Sports fonunda baş yatırımcı olarak yer alıyor. Elaine ve Eduardo Saverin'in aile ofisi olan EE Capital da stratejik yatırıma katkıda bulundu. Bu işlem, Liverpool'un sahada ve saha dışında uzun vadeli büyüme hedeflerini aktif şekilde desteklemek için tasarlandı.