Jedi transferi! Manchester United, sol bek pozisyonunu doldurmak için halihazırda Luke Shaw’a sahip olmasına rağmen, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Antonee Robinson’ın “aradıkları profile uyduğunu” belirtti

Kariyeri boyunca “Jedi” lakabını kazanan Robinson, Premier Lig’de kendini kanıtlamış bir oyuncudur. Craven Cottage’da sol kanatta cesur ve atılgan bir varlık haline gelmiştir.

Asist konusunda etkileyici rakamlara imza atan 28 yaşındaki oyuncu, sahanın her iki ucunda da belirleyici katkılar yapabilme yeteneğine sahip. Bir süredir, onun Batı Londra’dan ayrılabileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

Bir dönem Liverpool’un ona teklif yapmayı düşündüğü söylenirken, Old Trafford’dan gelen ilgi de her zaman gündemde. United, son birkaç transfer döneminde forvet ve orta saha kadrosunu güçlendirmeye odaklanmıştı.

Şimdi dikkatler savunma hattına yönelmelidir; dörtlü savunmanın her iki kanadında da kadro derinliğinin artırılması gerekmektedir. Sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kalan Shaw’ın yıllar boyunca yaşadığı fiziksel sorunlar göz önüne alındığında, Robinson Carrick için güvenilir bir seçenek olacaktır.