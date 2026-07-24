Getty/GOAL
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Jedi transferi! Manchester United, sol bek pozisyonunu doldurmak için halihazırda Luke Shaw’a sahip olmasına rağmen, ABD Milli Takımı’nın yıldızı Antonee Robinson’ın “aradıkları profile uyduğunu” belirtti
Jedi, Premier Lig’de kendini kanıtlamış bir oyuncudur
Kariyeri boyunca “Jedi” lakabını kazanan Robinson, Premier Lig’de kendini kanıtlamış bir oyuncudur. Craven Cottage’da sol kanatta cesur ve atılgan bir varlık haline gelmiştir.
Asist konusunda etkileyici rakamlara imza atan 28 yaşındaki oyuncu, sahanın her iki ucunda da belirleyici katkılar yapabilme yeteneğine sahip. Bir süredir, onun Batı Londra’dan ayrılabileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.
Bir dönem Liverpool’un ona teklif yapmayı düşündüğü söylenirken, Old Trafford’dan gelen ilgi de her zaman gündemde. United, son birkaç transfer döneminde forvet ve orta saha kadrosunu güçlendirmeye odaklanmıştı.
Şimdi dikkatler savunma hattına yönelmelidir; dörtlü savunmanın her iki kanadında da kadro derinliğinin artırılması gerekmektedir. Sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kalan Shaw’ın yıllar boyunca yaşadığı fiziksel sorunlar göz önüne alındığında, Robinson Carrick için güvenilir bir seçenek olacaktır.
- Getty/GOAL
Manchester United’ın Shaw’ın yerine bir oyuncu bulması gerekiyor mu?
2003 yılında United’a katılan ve Bovada futbol bahis oranları kapsamında konuşan eski ABD milli futbolcusu Spector, Robinson’ın Shaw’ın yanında Kırmızı Şeytanlar için akıllıca bir takviye olup olmayacağı sorulduğunda GOAL’a şunları söyledi: “Profilleri açısından çok da farklı olduklarını düşünmüyorum, bu yüzden Antonee Robinson’ı neden beğendiklerini anlıyorum.
“Öncelikle, Luke Shaw’ın da sakatlıklarla boğuştuğunu biliyorum; bu yüzden sezonun büyük bir bölümünde formda kalacak ve güvenebilecekleri birine ihtiyaçları var ve Antonee Robinson kesinlikle bu tanıma uyuyor.
“Ayrıca o, gerçekten hücumcu bir bek ve inanılmaz derecede atletik; bu yüzden kulübün bu pozisyonda aradığı özelliklere uygun olduğunu düşünüyorum. Onun çok, çok iyi bir bek olduğunu düşünüyorum. United’ın oyun tarzına uyum sağlayabileceğini düşünüyorum ve profil açısından Luke Shaw ile benzerlikler görüyorum.”
ABD Erkek Milli Takımı yıldızının en önemli özellikleri açıklanıyor
Robinson, United’ın savunmasına enerji katarken, hücumda sol kanatta kim oynarsa oynasın onun ötesine kadar üst üste koşular yapacaktır; Spector ise yakın zamanda 2026 Dünya Kupası’nda boy gösteren bir oyuncunun sunabileceği pek çok niteliği ekliyor: “Çalışma temposu olağanüstü, dayanıklılığı olağanüstü; dolayısıyla o kanatta durmaksızın ileri geri koşan bir oyuncu olacak.
“Carrick’in takımın oyun tarzını biraz değiştirecek mi bilmiyorum, ama kanatta bir o yana bir bu yana koşarak hücumu destekleyecek bir oyuncu arıyorsa, bence o zaman en iyi performansını sergiler.
“Maçın uzun sürelerinde savunmaya mecbur kalırsa, bunun mutlaka onun güçlü yanı olduğunu düşünmüyorum. Ancak ileriye çıkma yeteneğine sahip olduğunda, işte o zaman gerçekten en iyi halindedir. Ortalar, kalite ve son üçte bir saha açısından Luke Shaw ile aynı seviyede olduğunu düşünmüyorum, ancak çalışma temposu çok yüksek olduğu için ondan bol miktarda katkı alacağınızı düşünüyorum.”
- Getty
Robinson mu, Hall mı? Old Trafford’da transfer söylentileri
Robinson’un Fulham’daki sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldı; bu nedenle, mevcut transfer döneminde uygun teklifler gelirse Cottagers bu fırsatı değerlendirmek isteyebilir. İngiliz başkentinde geçirdiği altı yılın ardından, yeni bir başlangıç tüm taraflar için faydalı olabilir.
Manchester United’ın adı, 21 yaşındaki Newcastle yıldızı Lewis Hall ile de anılıyor. Hall, uzun vadeli bir seçenek olabilir ancak transfer bedeli oldukça yüksek olacak. Robinson ise, defansından forvetine kadar kadrosunu güçlendirmek isteyen Kırmızı Şeytanlar için bütçeye daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.
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