AFP
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Javier Zanetti, dirençli Lionel Messi’ye övgüde bulundu ve vedanın ardından Arjantin’e liderlik etmesi için Lautaro Martinez’e destek verdi
Zanetti, neslinin ikonu Messi'yi selamladı
Arjantin efsanesi Zanetti, Messi’ye içten bir övgüde bulunarak ustayı küresel ikon Maradona ile aynı seviyeye koydu. Inter başkan yardımcısı, La Pulga ile 37 kez aynı sahayı paylaştı; buna 2007 ve 2011’deki Copa America serüvenleri de dahil. Zanetti, forvetin olağanüstü yeteneğinin milli takım kariyerinin ilk günlerinde yaptıkları ilk antrenmandan itibaren hemen belli olduğunu itiraf etti.
- Latinpress
Inter başkan yardımcısı mirası üzerine düşünüyor
İtalya'nın günlük gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan eski Inter kaptanı, Arjantin Milli Takımı kampında bu yetenekli gençle ilk karşılaşmalarını anlattı.
Eski takım arkadaşının doğuştan gelen dehasına duyduğu büyük hayranlığı dile getiren Zanetti, şöyle dedi: "Çok konuşmadığını hatırlıyorum, hâlâ çok gençti ama her zaman olağanüstüydü. Şu anda 'Pupi' vakfımın 25. yıl dönümünü kutlarken, onun memleketi Rosario'da yaşanan bir olay aklıma geliyor. Maxi Rodriguez ile birlikte Newell's Old Boys stadında bir yardım maçı düzenledik: orada 40.000 kişi vardı, hepsi Leo için gelmişti. Bu tür organizasyonlarda her zaman hazır olur ve destek verirdi, bu da onun hakkında çok şey söylüyor."
Hücum oyuncusunun sınırsız potansiyele sahip olduğunu anladığı anı hatırlatan Zanetti, şunları ekledi: "Bunu anlamak uzun sürmedi; daha ilk antrenmandan farkını görebiliyordunuz: milli takımımızı büyüteceği belliydi. Diego'dan [Maradona] sonra bir dahi daha doğdu, hem de bir kez daha bizim ülkemizde: inanılmaz!"
Dirençli maestro bütün bir ulusu birleştirdi
On yıllara yayılan bağ, Zanetti'nin eski milli takım arkadaşına bilerek ulaşmamasına neden oldu; böylece Arjantin'in Buenos Aires'te Benin'i ağırlayacağı maç öncesinde duygusal vedasına hazırlanması için ona alan tanıdı.
Aralarındaki kişisel ilişkiyi anlatan 53 yaşındaki isim, "Onunla her zaman karşılıklı saygıya dayanan çok iyi bir ilişkim oldu, doğru zamanlarda yollarımız kesişti. Bu özel etkinlik öncesinde konuşmadık, bunun bir nedeni de ona kendi sakinliğini bırakmak istememdi. Umarım hak ettiği her duyguyu yaşayabilir ve koca bir ulusun sevgisini hissedebilir" dedi.
İkonik 10 numaranın geride bıraktığı kalıcı mirası değerlendiren Zanetti şöyle devam etti: "Bize çok şey verdi. Ne kadar büyük bir mücadele vermek zorunda kaldığını düşününce, herkes için bir dayanıklılık örneği. Düştü ve bizi zafere taşıyana kadar yeniden ayağa kalktı. Koca bir ulusu birleştirmeyi başardı."
Maçın başlama vuruşundan önce bu uğurlu isme bir dakika ayırma şansı verilse ne söyleyeceği sorulduğunda Zanetti, "Sadece teşekkür ederdim. Yaşamamıza vesile olduğu tüm duygular için, bağlılığı için, bizi dünyanın dört bir yanında temsil etme biçimi için, her zaman elinden gelenin mutlak en iyisini verdiği için ve bayrağımızı olabilecek en yükseğe taşıdığı için teşekkür ederdim" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Veda performansının ardından yeni bir liderlik ortaya çıkıyor
Kaptanın milli takım döneminin sona ermesi, bir sonraki büyük turnuva döngüsü öncesinde Lionel Scaloni yönetiminde kritik bir liderlik geçişini beraberinde getiriyor. Inter forveti Lautaro'ya, süper yıldızın ayrılığının ardından böylesine büyük bir sorumluluğu üstlenmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda, Zanetti net konuştu: "Lautaro zaten bu milli takım için bir lider, sadece Inter'de değil birçok takım arkadaşı için önemli bir referans noktası. Arjantin formasıyla tarih yazmayı sürdürecek; bunu hak ediyor."
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