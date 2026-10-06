On yıllara yayılan bağ, Zanetti'nin eski milli takım arkadaşına bilerek ulaşmamasına neden oldu; böylece Arjantin'in Buenos Aires'te Benin'i ağırlayacağı maç öncesinde duygusal vedasına hazırlanması için ona alan tanıdı.

Aralarındaki kişisel ilişkiyi anlatan 53 yaşındaki isim, "Onunla her zaman karşılıklı saygıya dayanan çok iyi bir ilişkim oldu, doğru zamanlarda yollarımız kesişti. Bu özel etkinlik öncesinde konuşmadık, bunun bir nedeni de ona kendi sakinliğini bırakmak istememdi. Umarım hak ettiği her duyguyu yaşayabilir ve koca bir ulusun sevgisini hissedebilir" dedi.

İkonik 10 numaranın geride bıraktığı kalıcı mirası değerlendiren Zanetti şöyle devam etti: "Bize çok şey verdi. Ne kadar büyük bir mücadele vermek zorunda kaldığını düşününce, herkes için bir dayanıklılık örneği. Düştü ve bizi zafere taşıyana kadar yeniden ayağa kalktı. Koca bir ulusu birleştirmeyi başardı."

Maçın başlama vuruşundan önce bu uğurlu isme bir dakika ayırma şansı verilse ne söyleyeceği sorulduğunda Zanetti, "Sadece teşekkür ederdim. Yaşamamıza vesile olduğu tüm duygular için, bağlılığı için, bizi dünyanın dört bir yanında temsil etme biçimi için, her zaman elinden gelenin mutlak en iyisini verdiği için ve bayrağımızı olabilecek en yükseğe taşıdığı için teşekkür ederdim" ifadelerini kullandı.