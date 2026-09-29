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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Çeviri:

Javier Tebas, Manchester City'yi hedef aldı: La Liga Başkanı, 115 suçlamadaki suçlu kararı sonrası "herkes için eşit kurallar" talep etti

M.City
Premier Lig
La Liga

La Liga Başkanı Javier Tebas, Manchester City'ye sert bir saldırı başlattı ve futbolun bütünlüğünün "herkes için eşit kurallara" bağlı olduğunu savundu. Açık sözlü İspanyol yönetici, bağımsız bir komisyonun Etihad ekibini 115 mali ihlal iddiasının çok büyük bölümünde suçlu bulduğuna ilişkin haberlere tepki gösterdi.

  • Suçlu hükmüne dair yaygın haberler

    Birden fazla yayın kuruluşu, Manchester City'nin Premier League ile uzun süredir devam eden mücadelesinde suçlu kararıyla karşı karşıya olduğunu öne sürdü. The Athletic, kulübe yöneltilen 115 mali suçlamanın biri hariç tamamının bağımsız bir kurul tarafından onandığını bildirdi.

    Bu sırada City, yasal sürecin "halen devam ettiğini" belirten bir açıklama yayımladı ve dolaşımdaki kararları açıkça yalanlamaktan kaçındı. Premier League ise sessizliğini korudu ve bunu "özel ve gizli bir süreç" olarak tanımladığı konu hakkında yorum yapmayı reddetti.


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  • 하비에르 테바스 (Javier Tebas)Getty Images

    Sürdürülebilir bir modeli savunmak

    Tebas, X üzerinden uzun bir açıklama yayımlayarak, "Avrupa futbolundaki sözde finansal doping" konusundaki geçmiş eleştirilerini değerlendirdi ve bu konudaki duruşunun 2017'de Manchester'daki bir Soccerex etkinliğine dayandığını belirtti. Sporun ayakta kalabilmesi için güçlü ekonomik kuralların hayati önem taşıdığını vurguladı.

    Tebas, "Ekonomik sürdürülebilirlik bürokrasi değildir. Finansal kontrol bir kapris değildir" diye yazdı. "Ve kulüplerin temel olarak üretebildikleri kaynaklarla rekabet etmesi gerektiğini savunmak da herhangi bir kulübe karşı olmak anlamına gelmez. Mesele bir modeli savunmaktır."

    Şöyle devam etti: "Sportif başarının, arkasında en güçlü finansal destek olanın kim olduğuna değil; kimin en iyi yönettiğine, daha fazla kaynak ürettiğine, daha iyi takımlar kurduğuna ve herkesle aynı kurallara saygı gösterdiğine bağlı olduğu bir model. Bu pozisyonu savunmak bana çok fazla eleştiriye ve azımsanmayacak sayıda baş ağrısına mal oldu. Ama 2017'de Manchester'da düşündüğümle bugün hâlâ tam olarak aynı şeyi düşünüyorum."

    Bu yaklaşıma bağlılığını yineleyen La Liga Başkanı, "Bedeli olsa bile savunmaya değer ilkeler vardır. Ve bu da benim için onlardan biri" ifadelerini kullandı.


  • Mali inceleme geçmişi

    Bu, City'nin ağır düzenleyici yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı ilk kez değil. Kulüp, 2020'de Finansal Fair Play ihlalleri nedeniyle UEFA'nın verdiği iki yıllık Avrupa kupalarından men cezasına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) başarılı bir itirazda bulunmuştu. Tebas da o dönemde bu CAS kararını sert şekilde eleştirmiş, bunu "son derece yanlış yönlendirilmiş bir karar" olarak nitelendirirken, kararın "Avrupa futbolunun ekonomik denetim sisteminin güvenilirliğine olağanüstü zarar verdiğini" söylemişti.

    Geçmişteki olayları mevcut haberlerle ilişkilendiren Tebas, çevrim içi açıklamasında şöyle devam etti: "Soccerex'te sarf ettiğim o sözlerin üzerinden neredeyse dokuz yıl geçmişken, yayımlanan haberlere göre bağımsız bir Premier League komisyonu, Manchester City'ye yöneltilen 115 mali ihlal suçlamasının 114'ünü kanıtlanmış kabul etti."

    Davanın hâlâ sürdüğünü kabul eden Tebas, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzde hâlâ gidilecek bir yol var. Yaptırım henüz bilinmiyor ve süreç sona ermiş değil. Ancak bir kez daha yaşananlar, futbolun bütünlüğünü ve sürdürülebilirliğini korumak için ekonomik denetimin, şeffaflığın ve herkes için eşit kuralların neden vazgeçilmez olduğunu gösteriyor. Bu ilkeleri savunmayı sürdüreceğiz. Tıpkı 2017'de olduğu gibi."


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Nihai karar ve yaptırımlar bekleniyor

    Futbol dünyası artık bağımsız komisyonun bulgularının ve ardından uygulanacak disiplin cezalarının resmî olarak açıklanmasını beklemek zorunda. Tebas'ın da belirttiği gibi, resmî yaptırımlar hâlâ tamamen bilinmiyor ve hukuki süreç henüz sonuçlanmış değil.

    Premier League sessizliğini bozup nihai kararı yayımlayana kadar, kulübün yakın geleceği belirsizliğini koruyor.

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