Tebas, X üzerinden uzun bir açıklama yayımlayarak, "Avrupa futbolundaki sözde finansal doping" konusundaki geçmiş eleştirilerini değerlendirdi ve bu konudaki duruşunun 2017'de Manchester'daki bir Soccerex etkinliğine dayandığını belirtti. Sporun ayakta kalabilmesi için güçlü ekonomik kuralların hayati önem taşıdığını vurguladı.

Tebas, "Ekonomik sürdürülebilirlik bürokrasi değildir. Finansal kontrol bir kapris değildir" diye yazdı. "Ve kulüplerin temel olarak üretebildikleri kaynaklarla rekabet etmesi gerektiğini savunmak da herhangi bir kulübe karşı olmak anlamına gelmez. Mesele bir modeli savunmaktır."

Şöyle devam etti: "Sportif başarının, arkasında en güçlü finansal destek olanın kim olduğuna değil; kimin en iyi yönettiğine, daha fazla kaynak ürettiğine, daha iyi takımlar kurduğuna ve herkesle aynı kurallara saygı gösterdiğine bağlı olduğu bir model. Bu pozisyonu savunmak bana çok fazla eleştiriye ve azımsanmayacak sayıda baş ağrısına mal oldu. Ama 2017'de Manchester'da düşündüğümle bugün hâlâ tam olarak aynı şeyi düşünüyorum."

Bu yaklaşıma bağlılığını yineleyen La Liga Başkanı, "Bedeli olsa bile savunmaya değer ilkeler vardır. Ve bu da benim için onlardan biri" ifadelerini kullandı.



