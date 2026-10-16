Javier Tebas ceza alma riskiyle karşı karşıya! La Liga başkanı, Real Madrid yönetimini “Nazi Almanyası”na benzetmesinin ardından soruşturma altında

Santiago Bernabeu'dan gelen yanıt hızlı ve tavizsizdi. Kulüp yönetimi, Tebas'ın görevlerinden derhâl ayrılmasını istedi. Real Madrid, sert bir resmî açıklamayla La Liga başkanını “İspanyol futbolunun baş belası” olarak nitelendirdi ve üst düzey görevlerini sürdürmesinin artık kabul edilemez olduğunu savundu. Kulübe göre Tebas'ın sözleri, kurumsal sorumluluklarının gerektirdiği tarafsızlık ve yansızlıktan tamamen yoksun olduğunu gösteriyor.

Kulübün açıklamasında, “Tebas'ın tekrarlanan davranışları, kurumsal sorumluluklarıyla bağdaşmayan bir tarafsızlık, saygı ve yansızlık eksikliğini gösteriyor” denildi. Real Madrid yönetimi, üst düzey bir yetkilinin üye bir kulübü ve yönetim ekibini itibarsızlaştırmak için Nazi benzetmelerine başvurmasının “kesinlikle tahammül edilemez” olduğunu belirtti.



