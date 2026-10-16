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Javier Tebas ceza alma riskiyle karşı karşıya! La Liga başkanı, Real Madrid yönetimini “Nazi Almanyası”na benzetmesinin ardından soruşturma altında
CSD, Tebas’a karşı hukuki yollara başvurmayı değerlendiriyor
CSD olarak bilinen İspanya Yüksek Spor Konseyi, Tebas'ın sert açıklamalarının ardından resmî olarak müdahale edip etmeyeceğini değerlendiriyor. Aynı zamanda İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) başkan yardımcısı olan La Liga Başkanı, cuma günü Real Madrid TV'nin yayın politikası ile Üçüncü Reich'ın geçmişte kullandığı propaganda yöntemleri arasında benzerlik kurarak büyük yankı uyandırdı.
Marca'ya göre devlet kurumu, Tebas'ın kamuoyu önündeki tutumuyla ilgili kurumsal kuralları ihlal edip etmediğini belirlemek için yasal çerçeveyi inceliyor. Lig başkanının cezalandırılabileceği haberi İspanyol sporunda büyük yankı uyandırırken, ligin yönetim organı ile en başarılı kulübü arasındaki zaten bozulmuş ilişkiyi daha da gerdi.
- Getty Images Entertainment
Tebas, Real Madrid TV'nin medya taktiklerini sert dille eleştirdi
Tebas, sosyal medya hesaplarında paylaştığı ayrıntılı mesajda, son Avrupa şampiyonunun kendisini dünya çapındaki takipçilerine sunma biçimini eleştirerek tepki çeken benzetmesini gerekçelendirmeye çalıştı. Kulübün resmî yayın organının, kurumsal haksızlığa uğradığı anlatısını desteklemek için önemli bağlamları kasıtlı olarak dışarıda bıraktığını ve kulübü sürekli mağdur gibi gösterdiğini savundu.
“Real Madrid yönetimi, sözcülerden oluşan bir orkestrayı yönetiyor; Real Madrid TV de şarkıya öncülük ediyor. Çaldıkları parça hep aynı: İşlerine gelen pozisyonları seçmek, şikâyeti tekrarlamak, şüpheyi körüklemek ve düşmanları suçlamak,” diye yazdı Tebas ilk paylaşımında.
Ardından, Nazi rejiminin psikolojik savaşının mimarı Joseph Goebbels’e açıkça atıfta bulunarak kulübün medya stratejisinin, tarihin o karanlık döneminde kullanılan sistematik tekrar ve düşman yaratma yöntemlerine benzediğini öne sürdü.
Real Madrid derhâl istifa çağrısında bulundu
Santiago Bernabeu'dan gelen yanıt hızlı ve tavizsizdi. Kulüp yönetimi, Tebas'ın görevlerinden derhâl ayrılmasını istedi. Real Madrid, sert bir resmî açıklamayla La Liga başkanını “İspanyol futbolunun baş belası” olarak nitelendirdi ve üst düzey görevlerini sürdürmesinin artık kabul edilemez olduğunu savundu. Kulübe göre Tebas'ın sözleri, kurumsal sorumluluklarının gerektirdiği tarafsızlık ve yansızlıktan tamamen yoksun olduğunu gösteriyor.
Kulübün açıklamasında, “Tebas'ın tekrarlanan davranışları, kurumsal sorumluluklarıyla bağdaşmayan bir tarafsızlık, saygı ve yansızlık eksikliğini gösteriyor” denildi. Real Madrid yönetimi, üst düzey bir yetkilinin üye bir kulübü ve yönetim ekibini itibarsızlaştırmak için Nazi benzetmelerine başvurmasının “kesinlikle tahammül edilemez” olduğunu belirtti.
- AFP
Negreira davası tartışmaları alevlendiriyor
Kulübün yanıtında dile getirdiği önemli anlaşmazlık noktalarından biri, aylardır İspanyol futbolunun gündemini meşgul eden Negreira davası. Real Madrid, Tebas’ın Barcelona’nın eski bir hakem yetkilisine yaptığı ödemelere ilişkin ciddi iddialara odaklanmak yerine enerjisini kendilerine saldırmaya harcamasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti.
Giderek sertleşen bu söz düellosu, kulüp ile lig arasındaki atışmanın ötesine geçerek devlet denetiminin konusu hâline geldi. CSD’nin konuyu resen inceleme kararı, yetkililerin Tebas’ın resmî müdahaleyi gerektiren bir sınırı aşmış olabileceğini düşündüğüne işaret ediyor.
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