Javier Mascherano, MLS Kupası'nı kazandıktan altı aydan kısa bir süre sonra Inter Miami'nin teknik direktörlüğünden istifa etti

Mascherano, uzun bir açıklamayla kararını şöyle dile getirdi:

"Kişisel nedenlerden dolayı Inter Miami CF'nin teknik direktörlüğü görevime son vermeye karar verdiğimi herkesin bilmesini istiyorum. Öncelikle, bana güvendiği için kulübe, organizasyonun bir parçası olan tüm çalışanlara ortak çabaları için, ama özellikle de unutulmaz anlar yaşamamızı mümkün kılan oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca taraftarlara ve La Familia'ya da teşekkür etmek istiyorum, çünkü onlar olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. İlk yıldızımızın anısını daima kalbimde taşıyacağım ve nerede olursam olayım, kulübün gelecekte de başarılarının devamını dileyeceğim. Kulübün gelecekte de başarılarını sürdüreceğinden hiç şüphem yok. Hepinize kocaman bir kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve her şey için teşekkür ediyorum."

Kulüp sahibi Jorge Mas da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Javier, bu kulübün tarihinin sonsuza kadar bir parçası olacak ve Inter Miami CF ailesinde her zaman özel bir yere sahip olacak. Sadece MLS Kupası'nı kazanma ve takımın Kulüpler Dünya Kupası'ndaki tarihi performansı gibi unutulmaz başarıların kilit parçası olduğu için değil, aynı zamanda takımı yönetirken gösterdiği özveri ve günlük çalışmasıyla verdiği örnek nedeniyle de. Kararını saygıyla karşılıyoruz ve yaptığı her katkı için derinden minnettarız. Profesyonel ve kişisel hayatında kendisine en iyisini diliyoruz."