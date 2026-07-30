Javier ‘Chicharito’ Hernandez, USL tarihinin en büyük transferi mi? Didier Drogba'dan Tim Howard'a yedi yıldız transferin sıralaması

Gelin, büyük isimlerden söz edelim.

USL'deki transfer işleri bazen tuhaf olabiliyor. Burası artık kuytu köşede kalmış bir lig değil, ancak en azından tarihsel olarak çok fazla büyük isimli transferle anılan bir organizasyon da olmadı. Oyuncular genellikle çok büyük paralar kazanmak istiyorsa USL'ye gelmiyor.

Bununla birlikte, ligin kesinlikle bir çekiciliği var. USL sahici. Öngörülemez ve biraz da hipster bir yapısı var. Ligin en iyi halinde ortaya çok keyifli bir tablo çıkıyor. Atletico Dallas'ın Chicharito transferi de bunun en somut kanıtı.

Taraftarlar onun USL'ye katılma kararını sorgulayabilir ya da bir muhabirin tuhaf bir şekilde yaptığı gibi futbol yeteneğini sorgulayabilir. Ancak bunların hiçbiri önemli değil. Chicharito'nun USL'de olması eğlenceli. Peki yıllar içinde USL'ye bunun gibi yüksek profilli başka hangi isimler geldi?

GOAL USL tarihinin en büyük transferlerinden bazılarına göz atıyor...