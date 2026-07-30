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Thomas Hindle

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Javier ‘Chicharito’ Hernandez, USL tarihinin en büyük transferi mi? Didier Drogba'dan Tim Howard'a yedi yıldız transferin sıralaması

FEATURES
Analysis
Drogba
J. Hernandez
ABD 2
ABD 3

Hernandez, USL'ye katılan efsane oyuncular listesine dahil oldu. GOAL, Amerikan ligine katılan en iyi oyuncuları sıralıyor.

Gelin, büyük isimlerden söz edelim.

USL'deki transfer işleri bazen tuhaf olabiliyor. Burası artık kuytu köşede kalmış bir lig değil, ancak en azından tarihsel olarak çok fazla büyük isimli transferle anılan bir organizasyon da olmadı. Oyuncular genellikle çok büyük paralar kazanmak istiyorsa USL'ye gelmiyor.

Bununla birlikte, ligin kesinlikle bir çekiciliği var. USL sahici. Öngörülemez ve biraz da hipster bir yapısı var. Ligin en iyi halinde ortaya çok keyifli bir tablo çıkıyor. Atletico Dallas'ın Chicharito transferi de bunun en somut kanıtı.

Taraftarlar onun USL'ye katılma kararını sorgulayabilir ya da bir muhabirin tuhaf bir şekilde yaptığı gibi futbol yeteneğini sorgulayabilir. Ancak bunların hiçbiri önemli değil. Chicharito'nun USL'de olması eğlenceli. Peki yıllar içinde USL'ye bunun gibi yüksek profilli başka hangi isimler geldi?

GOAL USL tarihinin en büyük transferlerinden bazılarına göz atıyor...

  • Shaun Wright PhillipsGetty

    Shaun Wright-Phillips, Phoenix Rising

    Tamam, Shaun Wright-Phillips en azından Amerikan futbolu silsilesinde “diğer” Wright-Phillips olabilir. Ancak kardeşi Bradley ile New York Red Bulls’taki vasat sayılabilecek döneminin ardından Phoenix, ona adeta bir can simidi sundu. Wright-Phillips 35 yaşındaydı ve kariyerinin kalan yıllarını geçirebileceği bir yere ihtiyaç duyuyordu.

    USL’deki dönemi biraz inişli çıkışlı geçti, ancak buna rağmen Rising formasıyla 27 maça çıkıp üç gol atmayı başardı. Bacaklarının artık eskisi gibi olmadığı söylenen bir Premier League şampiyonu için fena sayılmayacak bir dönemdi.


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  • Eric WynaldaGetty

    Eric Wynalda, Charleston Battery

    Bu, neler olabileceğinin bir örneğiydi. Wynalda, hangi ölçütle bakılırsa bakılsın USMNT efsanesidir. 1994 kuşağının bir parçasıydı ve ABD milli takımındaki kariyerini noktaladığında program tarihinin en golcü oyuncusuydu. Üç Dünya Kupası'nda oynadı ve hem Almanya'da hem de Avrupa'da başarılı bir kulüp kariyeri geçirdi.

    LA Galaxy ile görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 2002'de Charleston Battery'ye katıldı. USL ekibi ona 75.000 $'lık bir sözleşme verdi ve bu, son MVP Paul Conway ile ölümcül olabilecek bir ikili oluşturabilirdi. Ancak Wynalda, sezon öncesinde ön çapraz bağını yırttı ve hiçbir resmi USL maçında forma giymedi.

  • Joe ColeGetty

    Joe Cole, Tampa Bay Rowdies

    USL boyutu söz konusu olduğunda bu konu biraz karmaşık. Cole, 34 yaşındayken Tampa Bay Rowdies'e imza attığında, köklü kulüp hâlâ NASL'de mücadele ediyordu. İki yıllık bir sözleşme imzaladı ve kulübün üçüncü yıl için opsiyonu vardı. Bu sırada arka planda, Rowdies'in USL'ye geçeceği netleşti. O dönemde Rowdies'in bir gün MLS takımı olma yönünde net hedefleri vardı. Sonuçta kulüp, zamanında NASL'in en büyük takımlarından biriydi ve Cole da kulübün 1970'lerde kadrosuna kattığı oyuncularla aynı seviyede uluslararası bir isimdi.

    Yine de lig Cole için pek önemli değildi; o, fark yaratan bir oyuncuydu. Rowdies kariyerinin USL dönemini 48 maçla tamamladı ve 2018 sezonunu oyuncu-yardımcı antrenör olarak geçirdi.

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  • RomarioGetty

    Romario, Miami FC

    İşte bu gerçekten tuhaf bir hikâye. Romario, Miami FC'ye imza attığında 40 yaşındaydı. O noktada onu sahada görmek bile başlı başına bir sürprizdi. Brezilya Millî Takımı kariyerini noktal amıştı ve 2005'te Brezilya Serie A'da 22 gol atmış olmasına rağmen, 1994 Dünya Kupası şampiyonunun yola devam etmesi için ortada çok da fazla bir neden varmış gibi görünmüyordu.

    Yine de Miami FC onu kadrosuna kattı; bunda büyük ölçüde kulübün Brezilyalı sahiplerinin payı vardı. Romario da buna 19 gol atarak ve Miami FC'nin USL-1'de ilk kez play-off'a kalmasına yardımcı olarak iyi karşılık verdi. Güney Florida'da futbol oynayan ilk yıldızın o olmadığı da belirtilmeli; George Best, Gordon Banks ve Gerd Muller'ın hepsi orijinal NASL'de Fort Lauderdale Strikers forması giymişti. Yine de bu, çok büyük bir transferdi.

  • Tim HowardGetty

    Tim Howard, Memphis 901

    Tim Howard, 2019'da hem ortaklarından biri olduğu hem de zor günler geçiren USL kulübü Memphis 901'de sportif direktör olmayı kabul ettiğinde teknik olarak futbolu bırakmıştı. Colorado Rapids ile son MLS sözleşmesinin sona ermesiyle, Memphis'in ön ofisinde işi yaparak öğreneceğinin açıklanması arasında yalnızca sekiz gün geçmişti.

    Howard'ın önünde zorlu bir görev vardı. Göreve geldiğinde Memphis'in sözleşmeli yalnızca dokuz oyuncusu vardı. Takımın bir kalecisi yoktu. Bu yüzden USMNT efsanesi, birkaç maçlığına bu rolü bizzat üstlendi.

  • Didier Drogba Phoenix RisingGetty

    Didier Drogba, Phoenix Rising

    Drogba'nın hamlesi Howard'ınkine çok da benzemiyordu. 2016 MLS play-off'larının ardından Montreal ile sözleşmesi sona erdikten sonra futbolu bırakabilirdi. Brezilya'ya transfer olması mümkündü, ancak bunu geri çevirdi. Bunun yerine USL'de Phoenix Rising'de oyuncu-ortak oldu. O dönemde Phoenix'in MLS hedefleri vardı ve Drogba'nın kulüp sahibi olarak verdiği destek, şanslarını artıran bir etken olarak görülüyordu. Sahadaki katkısı ise gerçekten bir artıydı. Yine de bacaklarında, 21 maçta 13 gol atmasına yetecek kadar futbol kalmıştı.

    Hem ayrıca, şu ilk gole bir bakın. Tam anlamıyla klasik Drogba.



  • imago-sport-28568441.jpgZUMA Press Wire

    Chicharito, Atletico Dallas

    Chicharito bu listedeki bazı oyunculardan daha büyük bir efsane mi? Kesinlikle hayır. Ancak yakında forma giyeceği bölge için ne ifade edebileceğini küçümsemek zor. Atletico Dallas, kendisini FC Dallas'ın daha kurumsal duruşuna karşı sokak temelli bir yanıt olarak konumlandırdı. Kulübün vurgusuna göre yerel taraftarlara ve geniş Latin nüfusa hitap ediyorlar. Peki, son 15 yılın Meksika futbolundaki en dikkat çekici yıldızını kadronuza katırmaya ne dersiniz?

    Chicharito, Aralık 2025'ten bu yana oynamadı ancak hâlâ etki yaratabileceğini kanıtlamak istiyor. Atletico Dallas ise 2027'ye kadar maç oynamayacak olsa da Chicharito'ya üçüncü yıl opsiyonlu iki yıllık sözleşme verdi. Birkaç forma satmanın yollarından biri de bu...