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Javier Aguirre’nin son hazırlıkları: Meksika’nın Dünya Kupası açılış maçı öncesinde Sırbistan’ı ağırlayacağı maçın beş anahtarı

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Sırbistan
Hazırlık Maçları

Meksika'nın Güney Afrika ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı yaklaşırken, El Tri'nin Sırbistan ile yapacağı hazırlık maçı, Javier Aguirre'ye ilk 11'i belirlemek, hücum gücünü geliştirmek ve Álvaro Fidalgo, Alexis Vega, Roberto Alvarado ve Guillermo Ochoa ile ilgili önemli sorulara yanıt bulmak için son bir fırsat sunuyor.

Toluca’daki Estadio Nemesio Diez’de Meksika’nın Sırbistan’la oynayacağı biletleri tükenen maç öncesinde, Javier “Vasco” Aguirre, El Tri’nin Dünya Kupası’ndaki ilk maçı öncesindeki son günleri endişeyle değerlendirmeyi reddetti.

O, neler olacağını biliyor. Ev sahibi olmanın getirdiği baskıyı, beklentilerin ağırlığını ve faydalı bir hazırlık maçı ile endişe verici bir hazırlık maçı arasındaki ince çizgiyi biliyor. Ancak takımındaki havanın nasıl olduğu sorulduğunda Aguirre farklı bir kelime seçti: umutlu.

Bu umut, her şeyin hallolduğu anlamına gelmiyor. Sırbistan maçı, 11 Haziran'da Güney Afrika ile karşılaşmadan önce olası ilk 11'i test etmek için Meksika'nın son gerçek şansı ve Aguirre'nin hala vermesi gereken kararlar var. Özellikle Edson Alvarez, Santiago Gimenez, Cesar “Chino” Huerta ve Alexis Vega gibi sakatlıklar ve uzun iyileşme sürelerinin ardından hala en iyi seviyelerine ulaşmaya çalışan oyuncularla, ritim ile temkinli yaklaşımı dengelemesi gerekiyor.

"Takımın fiziksel olarak çok iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Bugün Sırbistan'ın videosunu izlerken de söylüyordum - fiziksel, atletik ve hatta zihinsel olarak en iyi durumdayız, çünkü Imanol Ibarrondo [zihinsel ve liderlik koçu] bu hafta onlarla birkaç görüşme yaptı. Ona oyuncuların nasıl olduğunu sordum ve onlar da benim gibi çok heyecanlı görünüyorlardı. Hiçbiri daha önce böyle bir deneyim yaşamadı ve biz de o anın gelmesini ve partinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz,” dedi Aguirre.

Meksika'daki bu olumlu hava gerçek. Şimdi işin zor kısmı geliyor: bunu faydalı bir şeye dönüştürmek.

Sırbistan karşısında El Tri, hücumunu keskinleştirmek, rolleri netleştirmek ve Aguirre'ye Dünya Kupası başladığında güvenebileceği takımı son bir kez gözden geçirme fırsatı sunacak. Bu sadece sıradan bir hazırlık maçı değil. Baskı gerçekten başlamadan önceki son seçmeler.

İşte GOAL’un, Meksika’nın Toluca’da Sırbistan’ı ağırlayacağı maçta dikkat edilmesi gereken beş nokta.


  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    El Tri’nin hücum gücü nereden ateşlenecek?

    El Tri’nin golleri Raul Jimenez ve Julian Quiñones’un parlak performansına mı bağlı olacak? Morita olarak da bilinen Gilberto Mora, 17 yaşında gol atarak Dünya Kupası tarihinin en genç golcülerinden biri ve Meksika’nın en genç Dünya Kupası golcüsü olabilir mi?

    İkinci olasılık gerçek, ancak tarihi bir rekor zaten ulaşılamaz durumda. Mora, Brezilyalı Pele'nin 1958 Dünya Kupası'nda Galler'e attığı golle 17 yıl 239 gün olarak belirlediği tüm zamanların en genç Dünya Kupası golcüsü rekorunu kıramayacak. Mora 14 Ekim 2008'de doğdu, bu nedenle 11 Haziran 2026'da Meksika'nın Güney Afrika ile oynayacağı açılış maçında 17 yaş 240 gün olacak; yani Pele'den bir gün daha büyük olacak.

    Ancak asıl soru sadece Mora ile ilgili değil. Meksika'nın hücum gücünün nereden geleceği ile ilgili.

    Sırbistan karşısında Aguirre, açılış maçı öncesinde El Tri'ye daha fazla güven verecek bir hücum performansı görmek isteyecektir. Toluca'da ilk 11'de yer alacak oyuncular, Meksika'nın gol fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak ve top hakimiyetini gerçek bir tehlikeye dönüştürebileceklerini göstermek konusunda özel bir sorumluluk taşıyacaklar.

    Dünya Kupası'na katılacak rakiplerle (Portekiz, Belçika, Gana ve Avustralya) oynanan son maçlarda El Tri ortalama 11,5 şut attı. Bu rakam önemsiz değil, ancak bir sonraki adım bu fırsatların kalitesini artırmak.

    Sırbistan karşısında plan bu olmalı: aynı hacimde fırsatlar yaratmak, ancak bu anları daha verimli hale getirmek. Toluca'da Meksika'nın hücumunda görev alacak olan oyuncu, Aguirre'nin 11 Haziran için yapacağı planlarda yer alma şansını büyük ölçüde artıracaktır.

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  • Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

    Alvaro Fidalgo’nun takımdaki rolünü anlamak

    Alvaro Fidalgo, Meksika milli takımında ilk dakikalarını oynamaya başlamadan önce bile Vega, tıpkı Quiñones için yaptığı gibi, onun milli takımdaki varlığını övgüyle bahsetmişti.

    "Evet, benim için onlar kesinlikle çok büyük fark yaratan oyuncular. Quiñones ile karşılaştığımda, onun çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyordum; o uzun süredir Meksika'da. Aynı şey Fidalgo için de geçerli, o da America'da çok önemli bir dönemi tanımlayan bir oyuncu. Kimse bu iki oyuncunun yeteneğinden şüphe duymuyor ya da bunu inkar etmiyor," dedi Vega, Fox Sports'a.

    Club America'da geçirdiği süre boyunca Fidalgo'nun en büyük destekçisi ve akıl hocası Jonathan dos Santos'tu. Jonathan'ın milli takımdaki kariyeri inişli çıkışlıydı. Kardeşi Giovani dos Santos'un aksine, El Tri ile pek çok unutulmaz an yaşadı. Ancak hâlâ önemini koruyan bir gece vardı: 2019 Gold Cup finalinde ABD ile oynanan maç.

    O maçta Jonathan, Meksika'ya bir orta saha oyuncusundan tam da ihtiyaç duyduğu şeyi verdi: kontrol, zamanlama ve tek bir belirleyici hareket. Jimenez'in topuk pasının ardından attığı galibiyet golü, Meksika'ya 1-0'lık bir zafer kazandırdı.

    Bu, Fidalgo'nun Jonathan'ın kariyer yolunu taklit etmesi gerektiği anlamına gelmez. Ancak bu rolün o versiyonundan öğrenilecek bir şeyler var. Meksika'nın, Fidalgo'nun her top hakimiyetini sanki muhteşem bir hareket haline getirmek zorundaymış gibi ele almasına ihtiyacı yok. Takıma düzen sağlamasına, orta sahayı hücumla buluşturmasına ve ne zaman hızlanması gerektiğini anlamasına ihtiyacı var.

    Fidalgo, Jonathan'ın o final maçında yaptığı gibi maçın belirli bölümlerini domine edebilirse, değeri ortaya çıkacaktır. O sadece teknik yetenekli bir oyuncu değildir. Gergin bir maçın ortasında El Tri'ye daha sakin bir beyin kazandırabilecek biri olabilir.

    Fidalgo'nun Meksika için oynamanın hızını, alan dağılımını ve sorumluluğunu daha iyi anlaması için süreye ihtiyacı var. Club America'da geçirdiği beş yılın çoğunu Estadio Azteca'da geçirdikten sonra, hikayenin bir başka boyutu daha var: Yakında, iyi bildiği bir stadyumda Dünya Kupası maçı oynama şansı bulabilir, ancak bu sefer El Tri'nin yeşil formasıyla.

  • Veljko Paunovic Tigres Leagues Cup 2024MLS Media

    Bu genç Sırp milli takımı ne kadar zorlu bir sınav olacak?

    Veljko Paunovic, Liga MX’te Chivas ve Tigres’i çalıştırdıktan sonra Meksika’ya geri dönüyor. Meksika futbolunun inceliklerini, ligin ritmini ve El Tri’yi çevreleyen ortamı çok iyi anlıyor. Her ne kadar genç bir Sırp kadrosu getiriyor olsa da, takımının Meksika’ya zor anlar yaşatabileceği hissi hâlâ var.

    Bu, insanların genellikle hayal ettiği Sırbistan olmayabilir. Ülkenin en tanınmış isimlerinden birkaçı bu kadroda yer almıyor, bu da maça farklı bir heyecan katıyor. Sırbistan, teknik direktörünü bir sonraki milli takım kadrosunda yer almaları gerektiğine ikna etmeye çalışan oyuncularla gelecek ve bu da dostluk maçını rahatsız edici hale getirebilir.

    Andrija Maksimovic, dikkat edilmesi gereken oyunculardan biri. Kadrodaki en ilgi çekici genç yeteneklerden biri olan bu ofansif orta saha oyuncusu, hatlar arasında oynayabilme ve Sırbistan'a yaratıcı bir kıvılcım katma yeteneğine sahip. Club Brugge'de forma giyen Aleksandar Stankovic, orta sahaya, şimdiden A milli takımda sorumluluk almaya hazırlanan bir başka genç oyuncu katıyor. Kosta Nedeljkovic ise daha geriye çekilerek hız ve enerji katıyor.

    Meksika için ders açık: Sırbistan en tanınmış yıldızlarıyla gelmeyebilir, ancak yine de Dünya Kupası'nda önemli olan alanlarda El Tri'yi sınayabilir. Duran toplar, ikinci toplar, fiziksel mücadeleler, savunma konsantrasyonu ve geçiş savunması, sınavın bir parçası olacak.

    Meksika topu kontrol etse de topu kaybettiğinde gevşeklik gösterirse, Sırbistan'ın genç oyuncuları ve bireysel hırsları, geceyi beklenenden daha karmaşık hale getirebilir.

  • Mexico v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    Yarım kalan işler

    Roberto “Piojo” Alvarado ile Vega’nın uzun yıllara dayanan bir dostluğu var. Pasadena’da ikisi de soyunma odasına geldiklerinde hoparlörlerden en sevdikleri Meksika corridolarını dinleyerek coşuyorlardı. İster top kontrolündeki yetenekleriyle, ister kişilikleriyle, ister anında uydurdukları esprilerle olsun, kampta varlıkları hissediliyor.

    Aguirre, onların sağladığı belirli bir neşenin, grubun olumlu havası için temel olduğunu düşünüyor. Ancak rakamlar da ortada olmalı.

    Onların varlığı sadece ölçülemeyen unsurlarla değerlendirilemez. Gol, asist, savunma performansı ve sorumluluk gibi alanlarda da kendini göstermelidir. İşte bu noktada, ikinci Dünya Kupası öncesinde durumları böyle. İkisi de 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda Meksika ile bronz madalya kazandı. İkisi de Katar 2022’ye gitti. Şimdi ise, ikisi de önlerinde daha büyük bir soru ile yeni bir Dünya Kupası döngüsüne giriyor: Lider gibi davranabilecekler mi?

    Kolay cevap hayır olabilir, çünkü her iki oyuncu da soyunma odasında otoriter bir ses çıkaran geleneksel imaja uymuyor. Ancak Vega'nın Toluca ile geçirdiği 2025 Clausura sezonu, liderliğin performansla da ortaya çıkabileceğini kanıtladı. Sezonu 21 maçta 12 gol ve 10 asistle tamamlayarak Toluca'nın lig şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu. Bu bir yıldan fazla bir süre önceydi, ancak Vega'yı özel kılan şeyin ne olduğunu ve neden Meksika'nın 10 numarasını taşıdığını gösterdi.

    Vega, formundayken maçların gidişatını değiştirebilir. Hatlar arasında top alabilir, savunmacılara hücum edebilir, dar alanlarda paslaşabilir ve baskıyı kendine özgü bir oyun stiline dönüştürebilir. Asıl soru, Meksika'nın bu versiyonunu yeterince istikrarlı bir şekilde görebilecek mi?

    Alvarado ise farklı bir değer katıyor. Aguirre, onun çalışma temposunun büyük bir hayranı ve 2025 CONCACAF Uluslar Ligi'nde Kanada'ya karşı oynanan yarı final maçı, onun iki yönlü önemini bir kez daha hatırlattı. Maçın başlarında attığı şut, Jimenez'in açılış golü için topun boş kalmasına yardımcı oldu, ancak top olmadan yaptığı işler de en az o kadar önemliydi. Farklı anlarda Alphonso Davies ile eşleşen Alvarado, geri çekilmek, koridorları kapatmak ve Meksika'nın sağ kanadının CONCACAF'ın en patlayıcı koşucularından birine karşı izole olmasını engellemek zorunda kaldı.

    Alvarado, El Tri'ye işte bu tür bir denge sağlıyor: top hakimiyetinde faydalı, baskıda aktif ve Meksika'nın zorlu maçlardan galip çıkmasını sağlayan savunma işlerini yapmaya istekli.

  • Mexico v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Bu yaz Alvarado ve Vega’nın katkıları ne kadar göze çarpacak?

    Bunu yakında göreceğiz. Ancak her ikisi için de zorluk benzer. Artık mesele sadece yetenek, uyum ya da kişilikle sınırlı olamaz. İkinci Dünya Kupası'nda Meksika'nın, bu oyuncuların deneyimlerini sahada etkiye dönüştürmelerine ihtiyacı var.

    Aguirre, grup aşamasında ilk 11'i değiştirmeye ne kadar açık olacak?

    Şu anda, Guillermo Ochoa'nın grup aşamasında Meksika'nın ilk 11'inde bir kez forma giyme olasılığını göz ardı etmek zor.

    Aguirre bunu daha önce de yaptı. 2010'da Meksika teknik direktörü olarak katıldığı son Dünya Kupası'nda, grup aşamasında üç farklı kaptanla sahaya çıktı: Rafael Marquez, Gerardo Torrado ve Cuauhtemoc Blanco. Kadrolar değişti, liderlik yapısı değişti ve Aguirre, rakibe ve duruma göre ayarlamalar yapmaya istekli olduğunu gösterdi.

    Bu sefer de benzer bir şey yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Ancak Meksika'nın grup aşamasındaki rakipleri birbirinden çok farklı olduğu için (Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya), Aguirre'nin grup aşaması boyunca ilk 11'ini değiştirirse şaşırmayın.

    Bu da Sırbistan maçını daha da önemli hale getiriyor. Toluca'daki ilk 11'i ve oyuncu değişiklikleri, Aguirre'nin düşünce yapısını biraz daha anlamamızı sağlayacak.

    Örneğin, Guillermo Martinez'in forvette bir kez daha ilk 11'de yer alması, Pumas'ın forvetine Dünya Kupası'nda önemli süreler kazanma şansı verecektir. Fidalgo'nun bir başka güçlü performansı, orta saha konusundaki tartışmaları değiştirebilir. Alvarado veya Vega'nın bir başka faydalı performansı, Aguirre'nin Tokyo nesline güvenmesini kolaylaştırabilir.

    Sırbistan ile oynanacak hazırlık maçı her şeye cevap vermeyecek. Ancak Aguirre'nin 11 Haziran'dan önce ilk 11'i belirlemeye ne kadar yaklaştığını ortaya çıkaracaktır.

Hazırlık Maçları
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