Toluca’daki Estadio Nemesio Diez’de Meksika’nın Sırbistan’la oynayacağı biletleri tükenen maç öncesinde, Javier “Vasco” Aguirre, El Tri’nin Dünya Kupası’ndaki ilk maçı öncesindeki son günleri endişeyle değerlendirmeyi reddetti.

O, neler olacağını biliyor. Ev sahibi olmanın getirdiği baskıyı, beklentilerin ağırlığını ve faydalı bir hazırlık maçı ile endişe verici bir hazırlık maçı arasındaki ince çizgiyi biliyor. Ancak takımındaki havanın nasıl olduğu sorulduğunda Aguirre farklı bir kelime seçti: umutlu.

Bu umut, her şeyin hallolduğu anlamına gelmiyor. Sırbistan maçı, 11 Haziran'da Güney Afrika ile karşılaşmadan önce olası ilk 11'i test etmek için Meksika'nın son gerçek şansı ve Aguirre'nin hala vermesi gereken kararlar var. Özellikle Edson Alvarez, Santiago Gimenez, Cesar “Chino” Huerta ve Alexis Vega gibi sakatlıklar ve uzun iyileşme sürelerinin ardından hala en iyi seviyelerine ulaşmaya çalışan oyuncularla, ritim ile temkinli yaklaşımı dengelemesi gerekiyor.

"Takımın fiziksel olarak çok iyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. Bugün Sırbistan'ın videosunu izlerken de söylüyordum - fiziksel, atletik ve hatta zihinsel olarak en iyi durumdayız, çünkü Imanol Ibarrondo [zihinsel ve liderlik koçu] bu hafta onlarla birkaç görüşme yaptı. Ona oyuncuların nasıl olduğunu sordum ve onlar da benim gibi çok heyecanlı görünüyorlardı. Hiçbiri daha önce böyle bir deneyim yaşamadı ve biz de o anın gelmesini ve partinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz,” dedi Aguirre.

Meksika'daki bu olumlu hava gerçek. Şimdi işin zor kısmı geliyor: bunu faydalı bir şeye dönüştürmek.

Sırbistan karşısında El Tri, hücumunu keskinleştirmek, rolleri netleştirmek ve Aguirre'ye Dünya Kupası başladığında güvenebileceği takımı son bir kez gözden geçirme fırsatı sunacak. Bu sadece sıradan bir hazırlık maçı değil. Baskı gerçekten başlamadan önceki son seçmeler.

İşte GOAL’un, Meksika’nın Toluca’da Sırbistan’ı ağırlayacağı maçta dikkat edilmesi gereken beş nokta.



