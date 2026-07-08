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Javier Aguirre’nin İngiltere yenilgisinin ardından görevinden ayrılmasıyla, eski Barcelona savunma oyuncusu Meksika milli takımının yeni teknik direktörü oldu
Milli takım için planlanan bir halefiyet süreci
Aguirre’nin görev süresinin sona ermesinin ardından Marquez, Meksika milli takımının başına resmen geçti. Bu teknik direktör değişikliği, Meksika’nın Pazar günü Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere’ye 3-2 yenilmesinin ardından otomatik olarak gerçekleşti. Bu maç, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika’nın turnuvadaki serüveninin sonunu getirdi.
Aguirre, görev süresinin ev sahibi ülkede düzenlenen turnuva sonrasında sona ereceğini bilerek bu görevi kabul etmiş ve yardımcısına akıl hocalığı yapmıştı.
Marquez, futbolu bırakmadan önce Atlas, Monaco, Barcelona, New York Red Bulls, Leon ve Hellas Verona gibi kulüplerde geçirdiği parlak kariyeriyle bu göreve engin bir deneyim getiriyor.
- Imago Images
Dünya Kupası'ndan elenme sürecinin ve teknik direktör istatistiklerinin analizi
Bu görev değişimi, Meksika için kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Marquez’in öncelikli hedefi, İngiltere karşısında pahalıya mal olan taktiksel eksiklikleri gidermek. Savunmadaki hatalar, Jude Bellingham ve Harry Kane gibi oyuncuların galibiyeti garantilemesine yol açtı.
Bunu düzeltmek için Marquez, son dönemdeki teknik direktörlük deneyimine güvenecek. Barcelona Atletic'i iki yıl boyunca çalıştıran Marquez, bu süre zarfında 82 maça çıktı ve 40 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 mağlubiyet kaydetti. İspanya'da geçirdiği bu dönem, oyuna yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı oldu; federasyon, bunun milli takım için daha sağlam bir savunma sistemine dönüşmesini umuyor.
Eşsiz bir futbol kariyeri ve sayısız kupa
Yeni yönetimin öncelikli odak noktası, önemli bir nesil değişimini yönetmek olacak. Federasyon, geleceğini tarihinin en büyük isimlerinden birine emanet etti ve onun seçkin zihniyetinin takıma ilham vereceğini umuyor.
Marquez, futbolcu olarak inanılmaz bir kupa koleksiyonu biriktirdi; Barcelona ile iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, dört İspanya ligi şampiyonluğu ve bir Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra Monaco ile bir Fransa ligi şampiyonluğu kazandı. Uluslararası alanda ise 1999'da Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı ve iki kez Altın Kupa'yı kaldırdı. Bu eşsiz başarı geçmişi ona büyük bir saygı kazandırıyor ve onu, önümüzdeki dört yıl boyunca takımın çekirdeğini oluşturabilecek genç yetenekleri belirleyip pekiştirecek ideal aday haline getiriyor.
- AFP
Marquez ve Meksika için bundan sonra ne olacak?
İleriye bakıldığında, Marquez, federasyonun atamasını onaylamasının ardından 2030 Dünya Kupası döngüsü için hazırlıklarına resmen başlayacak. İlk önemli görevi, genç yetenekleri kadroya dahil etmeye odaklanarak, yaklaşan uluslararası maçlar için yepyeni bir kadro oluşturmak olacak. Taraftarlar, Marquez’in etkileyici futbol geçmişi ve genç takımlarda edindiği antrenörlük deneyiminin, uzun zamandır beklenen uluslararası başarıyı getirip getirmeyeceğini merakla bekliyor olacak.
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