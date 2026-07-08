Javier Aguirre’nin İngiltere yenilgisinin ardından görevinden ayrılmasıyla, eski Barcelona savunma oyuncusu Meksika milli takımının yeni teknik direktörü oldu

Bu görev değişimi, Meksika için kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Marquez’in öncelikli hedefi, İngiltere karşısında pahalıya mal olan taktiksel eksiklikleri gidermek. Savunmadaki hatalar, Jude Bellingham ve Harry Kane gibi oyuncuların galibiyeti garantilemesine yol açtı.

Bunu düzeltmek için Marquez, son dönemdeki teknik direktörlük deneyimine güvenecek. Barcelona Atletic'i iki yıl boyunca çalıştıran Marquez, bu süre zarfında 82 maça çıktı ve 40 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 mağlubiyet kaydetti. İspanya'da geçirdiği bu dönem, oyuna yönelik yapılandırılmış bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı oldu; federasyon, bunun milli takım için daha sağlam bir savunma sistemine dönüşmesini umuyor.