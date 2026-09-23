Valencia, A takımın yeni teknik direktörü olarak Aguirre ile anlaşmaya vardı. Sevgiyle "El Vasco" olarak bilinen teknik adam için bu atama, kulüp futboluna hızlı bir dönüş anlamı taşıyor; Aguirre, İspanya futbol tarihinin en güvenilir figürlerinden biri olarak ün yaptı. Kulüp, resmi açıklamayla anlaşmanın şartlarını doğrularken, Meksikalı teknik direktörün mevcut sezonun sonuna kadar göreve geldiğini ve Kulübün sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonuna sahip olacağını belirtti. Aguirre'ye, sezonun ilk bölümündeki kötü form ve yönetim kademesindeki önemli değişikliklerle sarsılan takımı toparlama görevi verilecek.

67 yaşındaki teknik adam, La Liga'da yedi maçta topladığı dört puanla şu anda sondan ikinci sırada bulunan takımın başına geçiyor. Bu tablo, 14 Eylül'de felaketle sonuçlanan ilk ayın ardından görevinden alınan eski teknik direktör Carlos Corberan'ın ayrılığına yol açtı.







