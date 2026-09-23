Getty Images Sport
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Javier Aguirre, La Liga'ya dönüyor! Tecrübeli teknik adam, Valencia ile anlaşmaya vararak İspanya'daki yedinci farklı kulübünün başına geçiyor
Tecrübeli teknik direktör Mestalla'ya geliyor
Valencia, A takımın yeni teknik direktörü olarak Aguirre ile anlaşmaya vardı. Sevgiyle "El Vasco" olarak bilinen teknik adam için bu atama, kulüp futboluna hızlı bir dönüş anlamı taşıyor; Aguirre, İspanya futbol tarihinin en güvenilir figürlerinden biri olarak ün yaptı. Kulüp, resmi açıklamayla anlaşmanın şartlarını doğrularken, Meksikalı teknik direktörün mevcut sezonun sonuna kadar göreve geldiğini ve Kulübün sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonuna sahip olacağını belirtti. Aguirre'ye, sezonun ilk bölümündeki kötü form ve yönetim kademesindeki önemli değişikliklerle sarsılan takımı toparlama görevi verilecek.
67 yaşındaki teknik adam, La Liga'da yedi maçta topladığı dört puanla şu anda sondan ikinci sırada bulunan takımın başına geçiyor. Bu tablo, 14 Eylül'de felaketle sonuçlanan ilk ayın ardından görevinden alınan eski teknik direktör Carlos Corberan'ın ayrılığına yol açtı.
- Getty Images Sport
İspanyol futbolunda yeni bir rekor kırmak
Yeni Valencia teknik direktörü, kulübede geçen uzun kariyeri boyunca CA Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganes ve Mallorca gibi La Liga kulüplerini çalıştırdı; ayrıca Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Meksika'da kulüp ve milli takımlarda uluslararası deneyimler yaşadı.
Özgeçmişi, İspanya'daki önceki görev dönemlerinde elde ettiği çok sayıda yüksek profilli başarıyla öne çıkıyor. İspanya'daki başlıca başarıları arasında Osasuna ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmesi yer alıyor. İspanya sınırlarının ötesinde de çeşitli kıtalarda başarılar yaşadı ve farklı futbol kültürlerindeki çok yönlülüğünü kanıtladı. Kendi ülkesi Meksika'da Pachuca ile Liga şampiyonluğunu (1999) ve CF Monterrey ile CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ni (2021) kazandı.
Kurumsal değişim döneminde yol almak
Bu atama, önceki teknik ekibin ayrılığı ve yönetim kademesindeki değişikliklerin ardından Los Che için önemli bir geçiş döneminde geldi. Kulüp, bu hafta başında tanıtılan yeni sportif direktör Braulio Vazquez yönetiminde futbol kimliğini yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Aguirre, kulüpleri zorlu dönemlerden çıkarma konusundaki geçmişi ve İspanyol futbolunun inceliklerine dair derin bilgisi nedeniyle, sahadaki bu geçişe liderlik edecek ideal aday olarak görülüyor. Önündeki görev zorlu olsa da, haberlere göre Meksikalı teknik adamın projeye duyduğu heyecan, sözleşme görüşmelerinin kısa sürede sonuçlanmasında belirleyici oldu. Aguirre, gelecek pazartesi, 28 Eylül'de Mestalla'daki basın odasında yeni teknik direktör olarak medyaya tanıtılacak.
- AFP
Uzun vadeli vizyonu anlık sonuçlarla dengelemek
Anlaşmanın yapısı, kulübe hem güvence hem de esneklik sağlıyor. Hizmetlerini mevcut sezonun sonuna kadar, opsiyonel uzatma maddesiyle birlikte güvence altına alan yönetim kurulu, yakın vadeli kümede kalma mücadelesi için kendini kanıtlamış bir lidere sahip olurken, daha uzun vadeli bir ortaklığın kapısını da açık bıraktı. Aguirre, ilk yedi maçında yalnızca dört puan toplayabilmiş bir takımı devraldı ve bu durum, resmi medya tanıtımından önce yapılması planlanan ilk antrenmanlarından başlayarak yeni teknik direktör üzerinde anında sonuç alma konusunda büyük bir baskı yaratıyor.
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