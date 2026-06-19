Javi sözlerine şöyle devam etti: “Mark Kokorela’yı bir rakip olarak beğeniyorum; zorlu ve güçlü bir oyuncu. Real Madrid için iyi bir transfer ve onun adına mutluyum.”

Ayrıca, Kokorela’nın Real Madrid’e transferinden şaşırdığını da itiraf ederek, “Bunu bir gün önce, antrenmandan sonra öğrendik ve hiç beklemiyorduk. O lanet herif bunu saklamıştı. Kimse bilmiyordu” dedi.

"Tabii ki şakalar da yapıldı, Lamine bazen onunla dalga geçerdi. Şimdi El Clásico’da Yamal’a karşı oynayacak, eğlenceli olacak. Kokorilla’yı bir rakip olarak beğeniyorum" diye ekledi.

"Bence Real Madrid son yıllarda kanat oyuncularını değiştirdi, ama en iyiler bizimle olduğunda böyle olur. Yamal’ı durdurmak zor, umarım böyle devam eder" diye devam etti.

"El Clásico için tamamen hazırım ve heyecanlıyım. Bu tür zorlukları seviyorum; bu, genel olarak futbol için ve taraftarlar için de faydalı. Evet, hazırız" diye vurguladı.