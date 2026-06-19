Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Gavi, Atlético Madrid’in Arjantinli forveti Julián Álvarez ile birlikte oynamak istediğini gizlemedi.
Gavi, Dünya Kupası'ndan bir oyuncuyu transfer etmek zorunda kalsaydı, Alvarez'i seçeceğini söyledi.
Marca gazetesi, Gavi’nin RAC1 radyosuna verdiği röportajdaki açıklamalarını yayınladı. Gavi, “İspanya Milli Takımı’ndan hangi oyuncuyu Barcelona’ya transfer ederdin? Bobill’i beğeniyorum… Hayır, dur, Bobill demem, Oyarzabal derim” dedi.
Ayrıca, “Dünya Kupası’ndan mı? Alvarez. Ayrıca, Atlético Madrid’in forvetinin yaz transfer döneminde Barcelona’nın en önemli hedeflerinden biri olduğunu unutmamak gerekir” diye ekledi.