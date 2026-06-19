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Javi: "Lanet olası" Real Madrid oyuncusu... Alvarez'la birlikte oynamayı hayal ediyorum

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Gavi
J. Alvarez
M. Cucurella
Barcelona
Real Madrid
İspanya
Suudi Arabistan

Kokorela’nın Real Madrid’e transfer olacağını hiç beklemiyordum

Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Gavi, Atlético Madrid’in Arjantinli forveti Julián Álvarez ile birlikte oynamak istediğini gizlemedi.

Gavi, Dünya Kupası'ndan bir oyuncuyu transfer etmek zorunda kalsaydı, Alvarez'i seçeceğini söyledi.

Marca gazetesi, Gavi’nin RAC1 radyosuna verdiği röportajdaki açıklamalarını yayınladı. Gavi, “İspanya Milli Takımı’ndan hangi oyuncuyu Barcelona’ya transfer ederdin? Bobill’i beğeniyorum… Hayır, dur, Bobill demem, Oyarzabal derim” dedi.

Ayrıca, “Dünya Kupası’ndan mı? Alvarez. Ayrıca, Atlético Madrid’in forvetinin yaz transfer döneminde Barcelona’nın en önemli hedeflerinden biri olduğunu unutmamak gerekir” diye ekledi.

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    Kokorela, Real Madrid için iyi bir transfer

    Javi sözlerine şöyle devam etti: “Mark Kokorela’yı bir rakip olarak beğeniyorum; zorlu ve güçlü bir oyuncu. Real Madrid için iyi bir transfer ve onun adına mutluyum.”

    Ayrıca, Kokorela’nın Real Madrid’e transferinden şaşırdığını da itiraf ederek, “Bunu bir gün önce, antrenmandan sonra öğrendik ve hiç beklemiyorduk. O lanet herif bunu saklamıştı. Kimse bilmiyordu” dedi.

    "Tabii ki şakalar da yapıldı, Lamine bazen onunla dalga geçerdi. Şimdi El Clásico’da Yamal’a karşı oynayacak, eğlenceli olacak. Kokorilla’yı bir rakip olarak beğeniyorum" diye ekledi.

    "Bence Real Madrid son yıllarda kanat oyuncularını değiştirdi, ama en iyiler bizimle olduğunda böyle olur. Yamal’ı durdurmak zor, umarım böyle devam eder" diye devam etti.

    "El Clásico için tamamen hazırım ve heyecanlıyım. Bu tür zorlukları seviyorum; bu, genel olarak futbol için ve taraftarlar için de faydalı. Evet, hazırız" diye vurguladı.

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    Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldıktan sonra eleştirilerin geleceğini tahmin etmiştim

    İspanya’nın Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmasıyla ilgili olarak Gavi, “Maçtan sonra eleştiriler alacağımı bekliyordum. İlk kez sahneye çıktığımdan beri hep eleştirilere maruz kalıyorum” dedi.

    İspanya milli takımında ise, Yeşil Burun Karadağı karşısında paslaşma ve top hakimiyetinde yavaş kaldıklarını kabul etti.

    Ve şöyle devam etti: “İnsanlar futbolu anlamıyor. Önemsiz şeylere odaklanıyorlar: asistler, goller… Benim için futbol bundan çok daha büyük. Takımımda olsanız beni seversiniz, takımımda değilseniz muhtemelen benden nefret edersiniz.”

    İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, önümüzdeki Pazar günü Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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