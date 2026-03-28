Jashari: "Ibrahimovic beni aradığında sesim titriyordu. Milan'a nasıl hayır denir ki?"

Jashari, Tare ve Ibrahimovic'in kendisini Milan'a gitmeye ikna etmek için yaptığı telefon görüşmelerini anlatıyor.

Ardon Jashari'yi Milan'a transfer etmek için yürütülen görüşmeler oldukça uzun sürdü ve Rossoneri'nin yaz döneminin büyük bir bölümünü kapladı. İsviçreli orta saha oyuncusu, Bruges'tentoplam 37 milyon euro (34 milyon + 3 milyon bonus) bedel ve 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşmeyle transfer edildi.

Al Foglio'ya konuşan 2000 doğumlu oyuncu, Milan'ın sportif direktörü Igli Tare ve Zlatan Ibrahimovic'ten aldığı telefonlar da dahil olmak üzere transfer görüşmelerinin geçtiği günleri anlattı, ayrıca teknik direktör Massimiliano Allegri ile olan ilişkisini de anlattı.

  • HAYIR DEMEK İMKANSIZ

    "Brugge ile sezonu kupayı kazanarak bitirmiştim ve kadrodaki en iyi oyunculardan biriydim. Kulüp beni kesinlikle satmak istemiyordu, bana karşı tutumu netti. Milan'ın yoğun ilgisinden haberdar olduğum için menajerimle her gün görüşüyordum. Her iki taraf için de daha iyi bir çözüm bulmak istiyordum: ama Milan'ı nasıl reddedebilirsin ki?"

  • TARE'NİN ÇAĞRISI

    "İbiza'da tatildeydim ve telefonum çaldı. Hemen cevap verdim: Arayan Tare'ydi ve Milan'ın beni ikna etmek için her şeyi yapacağını anladım."

  • IBRAHIMOVIC

    "On gün sonra Ibrahimovic'ten bir telefon aldım. Bana projeden bahsetti, çok heyecanlandım. Sesi neredeyse titriyordu, ama yeni bir maceraya atılmaya hazır ve istekliydim."

  • 30 NUMARA

    "30 numarayı istedim ve isteğimi kabul ettiler. Çocukken hiç forma giymemiştim, Messi'yi izlemek bana yetiyordu. O 30 numarayı giyiyordu ve ben de futbol oynarsam aynı numarayı almak istediğimi düşünmüştüm."

  • ALLEGRI

    "O bir usta. Çok deneyimli biri; bana sahaya daha fazla dahil olmamı söylüyor, antrenmanlarda bile yoğun bir şekilde oynamam ve şut atmam için beni teşvik ediyor. Zaten son yıllarda pozisyonum da oldukça değişti."

  • KAZANMAK İÇİN BURAYA

    "Buraya kazanmak için geldim: kendim, takımım ve taraftarlarımız için. Avrupa'nın en önemli takımları arasında yer almak üzere Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek istiyoruz. Sıkı çalışmamız gerektiğini biliyoruz, ama bu bizi korkutmuyor."

