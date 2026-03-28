Jashari: "Ibrahimovic beni aradığında sesim titriyordu. Milan'a nasıl hayır denir ki?"

Ardon Jashari'yi Milan'a transfer etmek için yürütülen görüşmeler oldukça uzun sürdü ve Rossoneri'nin yaz döneminin büyük bir bölümünü kapladı. İsviçreli orta saha oyuncusu, Bruges'tentoplam 37 milyon euro (34 milyon + 3 milyon bonus) bedel ve 30 Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşmeyle transfer edildi.

Al Foglio'ya konuşan 2000 doğumlu oyuncu, Milan'ın sportif direktörü Igli Tare ve Zlatan Ibrahimovic'ten aldığı telefonlar da dahil olmak üzere transfer görüşmelerinin geçtiği günleri anlattı, ayrıca teknik direktör Massimiliano Allegri ile olan ilişkisini de anlattı.