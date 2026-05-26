Jarrod Bowen, Premier Lig'den küme düşmenin yol açtığı 'utanç ve acı' nedeniyle West Ham taraftarlarına duygusal bir özür mesajı gönderdi

Bowen, West Ham’ın felaketle sonuçlanan sezonuna ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve sosyal medyaya başvurarak üzüntüsünü dile getirdi. 2023 Avrupa Konferans Ligi finalinde galibiyet golünü atan forvet, Prag’daki o coşkunun, Championship’e düşmenin getirdiği umutsuzluğa kıyasla sanki bir ömür önce yaşanmış gibi geldiğini itiraf etti.

West Ham kaptanı Instagram'da, "Tek hissettiğiniz utanç ve acı olduğunda böyle bir şey paylaşmak zor" diye yazdı. "Bu sezon her şeyin nerede ters gittiğini açıklamak için sayfalarca yazabilirim, ama dürüst olmak gerekirse sizden beklediğiniz şey bir özür. Prag'da o kupayı kazanmak kariyerimin en güzel gecesiydi. Pazar günü ise en kötüsüydü. Yeterince iyi değildik. Bu kadar basit. Ve bu yüzden sezon bu şekilde sona erdi."







