Goal.com
CanlıBiletler
West Ham United v Queens Park Rangers - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Jarrod Bowen, Premier Lig'den küme düşmenin yol açtığı 'utanç ve acı' nedeniyle West Ham taraftarlarına duygusal bir özür mesajı gönderdi

J. Bowen
West Ham United
Premier Lig
Leeds United
Championship

West Ham kaptanı Jarrod Bowen, takımın Premier Lig'den düşmesinin ardından kulübün taraftarlarına içten bir özür diledi. The Hammers'ın en üst ligdeki 14 yıllık serüveni, son haftadaki galibiyete rağmen Pazar günü sona erdi ve bu durum hem takımda hem de taraftarlar arasında büyük bir üzüntü yarattı.

  • Bowen, 'en kötü geceyi' yad ediyor

    Bowen, West Ham’ın felaketle sonuçlanan sezonuna ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve sosyal medyaya başvurarak üzüntüsünü dile getirdi. 2023 Avrupa Konferans Ligi finalinde galibiyet golünü atan forvet, Prag’daki o coşkunun, Championship’e düşmenin getirdiği umutsuzluğa kıyasla sanki bir ömür önce yaşanmış gibi geldiğini itiraf etti.

    West Ham kaptanı Instagram'da, "Tek hissettiğiniz utanç ve acı olduğunda böyle bir şey paylaşmak zor" diye yazdı. "Bu sezon her şeyin nerede ters gittiğini açıklamak için sayfalarca yazabilirim, ama dürüst olmak gerekirse sizden beklediğiniz şey bir özür. Prag'da o kupayı kazanmak kariyerimin en güzel gecesiydi. Pazar günü ise en kötüsüydü. Yeterince iyi değildik. Bu kadar basit. Ve bu yüzden sezon bu şekilde sona erdi."



    • Reklam
  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hammers, son günkü galibiyete rağmen hedefine ulaşamadı

    Hammers, son maçında Leeds United'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı, ancak bu galibiyet çok az ve çok geç geldi. Diğer maçların sonuçları da aleyhlerine işledi; Tottenham Hotspur, liderliğini korumak için gerekli puanları toplarken, Doğu Londra ekibini 2011'den bu yana ilk kez ikinci lige mahkum etti.

    Kulüp yönetimi etrafındaki zehirli atmosfere rağmen, Bowen, takımın kötü performans sergilediği dönemde de takımın yanında duran taraftarların sadakatini övmekten geri kalmadı.

    Bowen, "Taraftarlarımıza sesleniyorum, bizi bir kez bile hayal kırıklığına uğratmadınız" dedi. "Saha içindeki performansımız yeterince iyi olmasa bile, hem ev hem de deplasman maçlarında desteğiniz hiç değişmedi. Size daha fazlasını vermeliydik. Daha fazlasını hak etmiştiniz."

  • Nuno'nun geleceğine dair belirsizlik

    Eylül ayında Graham Potter'ın yerine getirilen teknik direktör Nuno Espírito Santo'nun, kulübün küme düşmesinin ardından görevinden ayrılması bekleniyor.

    Portekizli teknik direktör, takımın performansında bir iyileşme sağladı ancak 19. sırada devraldığı takımı ligin alt sıralarından kurtarmayı başaramadı.

    Nuno, maç sonrası açıklamalarında kaptanının duygularını yineleyerek durumun zorluğunu kabul etti. "Bu, kulüpteki hepimiz için çok üzücü bir an," dedi. "Zor bir gündü, zor bir görevimiz vardı ve kendi geleceğimizi belirleme ayrıcalığını kaybettik."

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Birinci lige dönüş yolu

    Yıldız oyuncuların yaz aylarında kulüpten ayrılacağına dair spekülasyonlar artarken, Bowen öncelikli hedefinin kulübü eski ihtişamına kavuşturmak olduğunu vurguladı. 2030 yılına kadar süren sözleşmesi ile İngiltere milli takım oyuncusu, kulübün hangi ligde mücadele ettiği fark etmeksizin, London Stadium’daki projenin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.

    Bowen, "Bu kulüp hakkında bildiğim bir şey varsa, o da bu durumdan geri dönme arzusu ve mücadelesi olduğudur" diyerek sözlerini tamamladı. "Bu kulüp Premier Lig'e ait ve bir an önce oraya geri dönmeyi hak ediyor."

    Hammers, 46 maçlık Championship sezonunun acımasız doğasına hazırlanırken, şimdi zorlu bir yaz dönemi geçirecek.