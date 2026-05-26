Jarrod Bowen, Premier Lig'den küme düşmenin yol açtığı 'utanç ve acı' nedeniyle West Ham taraftarlarına duygusal bir özür mesajı gönderdi
Bowen, 'en kötü geceyi' yad ediyor
Bowen, West Ham’ın felaketle sonuçlanan sezonuna ilişkin değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve sosyal medyaya başvurarak üzüntüsünü dile getirdi. 2023 Avrupa Konferans Ligi finalinde galibiyet golünü atan forvet, Prag’daki o coşkunun, Championship’e düşmenin getirdiği umutsuzluğa kıyasla sanki bir ömür önce yaşanmış gibi geldiğini itiraf etti.
West Ham kaptanı Instagram'da, "Tek hissettiğiniz utanç ve acı olduğunda böyle bir şey paylaşmak zor" diye yazdı. "Bu sezon her şeyin nerede ters gittiğini açıklamak için sayfalarca yazabilirim, ama dürüst olmak gerekirse sizden beklediğiniz şey bir özür. Prag'da o kupayı kazanmak kariyerimin en güzel gecesiydi. Pazar günü ise en kötüsüydü. Yeterince iyi değildik. Bu kadar basit. Ve bu yüzden sezon bu şekilde sona erdi."
Hammers, son günkü galibiyete rağmen hedefine ulaşamadı
Hammers, son maçında Leeds United'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı, ancak bu galibiyet çok az ve çok geç geldi. Diğer maçların sonuçları da aleyhlerine işledi; Tottenham Hotspur, liderliğini korumak için gerekli puanları toplarken, Doğu Londra ekibini 2011'den bu yana ilk kez ikinci lige mahkum etti.
Kulüp yönetimi etrafındaki zehirli atmosfere rağmen, Bowen, takımın kötü performans sergilediği dönemde de takımın yanında duran taraftarların sadakatini övmekten geri kalmadı.
Bowen, "Taraftarlarımıza sesleniyorum, bizi bir kez bile hayal kırıklığına uğratmadınız" dedi. "Saha içindeki performansımız yeterince iyi olmasa bile, hem ev hem de deplasman maçlarında desteğiniz hiç değişmedi. Size daha fazlasını vermeliydik. Daha fazlasını hak etmiştiniz."
Nuno'nun geleceğine dair belirsizlik
Eylül ayında Graham Potter'ın yerine getirilen teknik direktör Nuno Espírito Santo'nun, kulübün küme düşmesinin ardından görevinden ayrılması bekleniyor.
Portekizli teknik direktör, takımın performansında bir iyileşme sağladı ancak 19. sırada devraldığı takımı ligin alt sıralarından kurtarmayı başaramadı.
Nuno, maç sonrası açıklamalarında kaptanının duygularını yineleyerek durumun zorluğunu kabul etti. "Bu, kulüpteki hepimiz için çok üzücü bir an," dedi. "Zor bir gündü, zor bir görevimiz vardı ve kendi geleceğimizi belirleme ayrıcalığını kaybettik."
Birinci lige dönüş yolu
Yıldız oyuncuların yaz aylarında kulüpten ayrılacağına dair spekülasyonlar artarken, Bowen öncelikli hedefinin kulübü eski ihtişamına kavuşturmak olduğunu vurguladı. 2030 yılına kadar süren sözleşmesi ile İngiltere milli takım oyuncusu, kulübün hangi ligde mücadele ettiği fark etmeksizin, London Stadium’daki projenin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.
Bowen, "Bu kulüp hakkında bildiğim bir şey varsa, o da bu durumdan geri dönme arzusu ve mücadelesi olduğudur" diyerek sözlerini tamamladı. "Bu kulüp Premier Lig'e ait ve bir an önce oraya geri dönmeyi hak ediyor."
Hammers, 46 maçlık Championship sezonunun acımasız doğasına hazırlanırken, şimdi zorlu bir yaz dönemi geçirecek.