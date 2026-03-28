Jarrod Bowen, Liverpool'a mı gidiyor? Kırmızılar'ın efsanesi Steven Gerrard, West Ham'ın yıldızı hakkında ve onun Mohamed Salah'ın yerini alıp alamayacağı konusunda görüşünü açıkladı
Anfield efsaneleri, West Ham yıldızından şüphe duyuyor
Salah, Merseyside'daki efsanevi dokuz yıllık serüvenini sonlandırmaya hazırlanırken, Liverpool zorlu bir yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya. Anfield'daki transfer ekibi, West Ham United'ın yıldızı Bowen'ı uzun süredir takip etse de, kulüp efsanesi Gerrard, bu İngiliz milli oyuncunun boşluğu doldurmak için gereken dünya standartlarına ulaşamayabileceğini düşünüyor.
Gerrard, bire bir pozisyonlarda uzman oyuncular arıyor
Son zamanlarda Salah'ın yerini alacak isim konusundaki tartışmalar kızışmış durumda; ancak Bowen'ın Doğu Londra'da gösterdiği istikrarlı performansa rağmen, Liverpool'un eski oyuncuları arasında genel kanı, Klopp'un taktiksel gereksinimlerinin 29 yaşındaki oyuncunun şu anda sunduğundan daha patlayıcı bir profile ihtiyaç duyduğu yönünde.
The Express'in aktardığına göre Gerrard, "Bowen'ı gerçekten seviyorum ve onun üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, ancak Salah'ın yerini alacak seviyede olduğundan emin değilim" dedi. "Liverpool muhtemelen kanatlarda oynayabilecek, bire bir mücadelelerde daha etkili oyuncular arayacaktır. Bu sezonun bazı dönemlerinde, özellikle de oldukça istikrarsız oldukları dönemde, kanatlarda çok öngörülebilir oynadılar.
"Ve bu teknik direktörün [Arne Slot] oynamak istediği oyun, bir-bire bir pozisyonları yaratmak için kanatlardan çalışmak. [Luis] Diaz'ı çok özlediler. Bence sahanın kanatlarını güçlendirmemiz gerekiyor."
"O çok yaşlı"
Carragher, genellikle yüksek yeniden satış değeri olan genç oyuncuları hedef alan Liverpool’un uzun vadeli transfer stratejisine işaret ederek Gerrard’ın görüşlerine katıldığını belirtti. Bowen’ın Salah’ın yerini doldurabileceği sorulduğunda, kulübün eski savunma oyuncusu her zamanki gibi açık sözlüydü: “Hayır. Belki Jürgen Klopp döneminde Liverpool’un radarındaydı, ama tabii ki Mo Salah zaten oradaydı. Ama hayır, Liverpool için çok yaşlı olurdu.”
Bir sonraki Salah'ı bulma arayışı
Bowen olmazsa, Liverpool gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir kadro kurmak için kesinlikle başka alternatifleri de değerlendirecektir. Kırmızılar daha genç ve gelecek vaat eden bir yedek oyuncu arayışında olduğundan, Yan Diomande, Francisco Conceicao ve Michael Olise gibi isimlerin takip edilen hedefler arasında olduğu bildiriliyor.