Jarrod Bowen, Liverpool'a mı gidiyor? Kırmızılar'ın efsanesi Steven Gerrard, West Ham'ın yıldızı hakkında ve onun Mohamed Salah'ın yerini alıp alamayacağı konusunda görüşünü açıkladı

Son zamanlarda Salah'ın yerini alacak isim konusundaki tartışmalar kızışmış durumda; ancak Bowen'ın Doğu Londra'da gösterdiği istikrarlı performansa rağmen, Liverpool'un eski oyuncuları arasında genel kanı, Klopp'un taktiksel gereksinimlerinin 29 yaşındaki oyuncunun şu anda sunduğundan daha patlayıcı bir profile ihtiyaç duyduğu yönünde.

The Express'in aktardığına göre Gerrard, "Bowen'ı gerçekten seviyorum ve onun üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, ancak Salah'ın yerini alacak seviyede olduğundan emin değilim" dedi. "Liverpool muhtemelen kanatlarda oynayabilecek, bire bir mücadelelerde daha etkili oyuncular arayacaktır. Bu sezonun bazı dönemlerinde, özellikle de oldukça istikrarsız oldukları dönemde, kanatlarda çok öngörülebilir oynadılar.

"Ve bu teknik direktörün [Arne Slot] oynamak istediği oyun, bir-bire bir pozisyonları yaratmak için kanatlardan çalışmak. [Luis] Diaz'ı çok özlediler. Bence sahanın kanatlarını güçlendirmemiz gerekiyor."