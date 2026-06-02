AFP
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Jarrod Bowen, eşi Dani için "yıkıcı" olacak ve West Ham hayranı kayınpederi Danny'yi "perişan" bırakacak bir transferi değerlendiriyor
Hammers için küme düşme acısı
2025-26 sezonunun sona ermesi, Dyer ailesi için tam bir kabusa dönüştü. Son haftada Leeds United’ı 3-0 mağlup etmesine rağmen, Tottenham’ın Everton’ı yenmesiyle West Ham ikinci lige düşmek zorunda kaldı.
Bowen için acı iki katına çıktı, çünkü yaklaşan Dünya Kupası için Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuna giremedi. Alman teknik direktör, kulübün kötü formunun kanat oyuncusunun şansını engellemiş olabileceğini öne sürdü.
West Ham'ın koyu taraftarı Danny Dyer'ın, kulübün düşüşünden dolayı "tamamen yıkılmış" olduğu söyleniyor. Aktör, damadını her zaman desteklemesiyle tanınıyor ve bir keresinde talkSPORT'a şöyle demişti: "Sanırım Jarrod'u herkesten, kendi karımdan bile daha çok seviyorum! Kızımı biraz kıskanıyorum." Şimdi ise Bowen'ın London Stadium'dan ayrılma ihtimali, eski EastEnders yıldızını "yıkmış" durumda, çünkü takımın bu talisman oyuncusu olmadan Premier Lig'e hemen geri dönme şansından endişe duyuyor.
- AFP
Transfer haberleri ve ailevi ikilemler
29 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran 2030'da sona erecek bir sözleşmesi olsa da, geleceği hiç de kesin değil. Spekülasyonlar, Bowen'ın Chelsea, Liverpool ve Manchester United'a transfer olabileceğini öne sürüyor. Kuzey Batı'ya bir transfer, Dani Dyer için özellikle zor olacaktır; zira bu, ebeveynlerinin ve televizyon projelerinin çekim yerlerinin yakınında bulunan Essex'teki evlerinden taşınmalarını gerektirecektir.
Aileye yakın bir kaynak The Sun'a, Tottenham gibi bir kulübe transfer olması durumunda ailenin Londra'da kalabileceğini, ancak Spurs'un West Ham'ın pahasına ligde kalmayı başaran takım olması nedeniyle bunun Danny Dyer için kabul etmesi zor bir durum olacağını belirtti. İçeriden gelen bilgiler, Bowen'ın Euro 2028 öncesinde İngiltere milli takımındaki yerini geri kazanmak için en üst seviyede kendini sınamaya devam etmek istediğini, ancak Dyer ailesinin merkezinden uzaklaşmanın kişisel bedelinin Dani için "yıkıcı" olabileceğini gösteriyor.
Danny Dyer'ın sadakat çağrısı
Danny Dyer, Bowen’ın kulüpte kalıp Championship’te geri dönüş mücadelesine öncülük etmesini istediğini hiç gizlemedi. West Ham’ı “tek gerçek aşkı” olarak tanımlayan aktörün, damadına kulüpte kalması için imalar yaptığı bildiriliyor. Kadro açıklamasından önce Thomas Tuchel’e bile Bowen’ı Dünya Kupası kadrosuna alması için baskı yaptı ve oyuncunun sahada “herhangi bir takıma zarar vereceğini” vurguladı.
Bowen için bu karar, profesyonel hırs ile aile hayatındaki istikrar arasında bir denge kurmayı gerektiriyor. Yeni süper ajans Gersh'in müşterisi olarak, üst ligde kendisine talip olan takımlar eksik olmayacak. Ancak, üç yaşındaki ikizleri Summer ve Star'ın yanı sıra Hammers taraftarlarıyla kurduğu derin bağ nedeniyle, Doğu Londra'dan ayrılmak hem spor kariyeri hem de Dyer ailesiyle olan aile hayatı üzerinde ağır bir yük oluşturacak bir seçim.
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Bowen, West Ham taraftarlarına seslendi
Küme düşmenin hemen ardından Bowen, gelecek planlarını konuşurken gözle görülür bir şekilde duygulanmıştı. "Dinleyin, bu olay hâlâ çok, çok taze. Gelecekten bahsetmek kulübe, taraftarlara ve bu tür her şeye saygısızlık olur," dedi kanat oyuncusu maç sonrası röportajında. "Burada sözleşmem var. Söylentiler olacak, konuşmalar olacak, ama nihayetinde benim gördüğüm şey, bu kulübü Premier Lig'e geri döndürmek," diye ekledi.