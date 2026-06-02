Jarrod Bowen, eşi Dani için "yıkıcı" olacak ve West Ham hayranı kayınpederi Danny'yi "perişan" bırakacak bir transferi değerlendiriyor

29 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran 2030'da sona erecek bir sözleşmesi olsa da, geleceği hiç de kesin değil. Spekülasyonlar, Bowen'ın Chelsea, Liverpool ve Manchester United'a transfer olabileceğini öne sürüyor. Kuzey Batı'ya bir transfer, Dani Dyer için özellikle zor olacaktır; zira bu, ebeveynlerinin ve televizyon projelerinin çekim yerlerinin yakınında bulunan Essex'teki evlerinden taşınmalarını gerektirecektir.

Aileye yakın bir kaynak The Sun'a, Tottenham gibi bir kulübe transfer olması durumunda ailenin Londra'da kalabileceğini, ancak Spurs'un West Ham'ın pahasına ligde kalmayı başaran takım olması nedeniyle bunun Danny Dyer için kabul etmesi zor bir durum olacağını belirtti. İçeriden gelen bilgiler, Bowen'ın Euro 2028 öncesinde İngiltere milli takımındaki yerini geri kazanmak için en üst seviyede kendini sınamaya devam etmek istediğini, ancak Dyer ailesinin merkezinden uzaklaşmanın kişisel bedelinin Dani için "yıkıcı" olabileceğini gösteriyor.