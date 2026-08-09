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Jarrod Bowen, Bradley Barcola'nın önünde! Michael Owen, Liverpool'un PSG'li forvetin peşinde koşarken transferde bir fırsatı kaçırdığının söylendiğini belirtti ve "çok büyük bir bonservis" uyarısında bulundu
İstenen bonservis bedeli: Barcola için 145 milyon sterlinlik transfer ücreti talep ediliyor
Barcola'nın Parc des Princes'teki sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl olduğu için, Ligue 1'in son şampiyonu üzerinde satış baskısı bulunmuyor. Bu doğrultuda, PSG'nin 2026 yaz transfer döneminde yapılacak herhangi bir anlaşma için 145 milyon sterlin (195 milyon dolar) talep ettiği bildiriliyor.
12 ay önce Florian Wirtz ve Alexander Isak'ı kadrosuna katarak Britanya transfer rekorunu birkaç kez kıran Liverpool, Salah'ı serbest oyuncu olarak gönderirken herhangi bir gelir elde etmediği düşünüldüğünde, bu denli yüksek bir harcamayı gerekçelendirmekte zorlanıyor.
Liverpool'un, 2026-27 sezonunun başlamasına sadece birkaç hafta kala Anfield'a kanatta oynayan kendini kanıtlamış bir oyuncu daha getirmek için zamanı daralıyor ve kulübün yanlış bir transfer yoluna sapmış olabileceği düşünülüyor.
- Getty/GOAL
Liverpool'ın Barcola için transfer yarışını kazanması gerekiyor mu?
Barcola ile ilgili bağlantılar ve Liverpool'un onun imzası için yarışı kazanmasının gerekip gerekmediği sorulduğunda, Sportsbookreview.com aracılığıyla konuşan eski Liverpool forveti Owen, Kalshi promosyon kodu da sağlayan siteye konuşurken, GOAL'a şunları söyledi: “Açıkçası çok iyi, ancak çok yüksek bir bedelle gelecek. Bence bunu kazanmaları şart değil. Dışarıda başka harika oyuncular da var.
“Birkaç ay önce Liverpool'un yerinde olsaydım ne yapardım biliyor musunuz; Jarrod Bowen'ı transfer etmek için her şeyi denerdim. Championship'te oynamaya can atacağına inanamıyorum. Görünüşe göre şimdi öyle, her ne yaptıysa. Salah'ın yerini doldurmak için bunun iyi bir hamle olabileceğini düşünmüştüm.
“Barcola açıkça üst düzey bir oyuncu, ancak bir bedeli olacak. Dünyanın dört bir yanında başka harika oyuncular da var. Bu, kesinlikle görebileceğiniz bir ihtimal çünkü onların mutlaka yetenekli kanat oyuncularına ihtiyacı var. Bu oyuncular her zaman piyasaya çıkmıyor. Eğer o da müsaitse ve yüksek bonservis bedeli dışında yapılması kolay bir transferse, o zaman evet, Liverpool'un bunu zorlayabildiğini görebiliyorum.”
Bowen, Liverpool için daha iyi bir seçenek olur muydu?
Owen, Liverpool'ın İngiltere milli oyuncusu Bowen için nabız yoklaması gerektiğini söyleyen ilk isim değil. West Ham kaptanı olarak geçen sezon Premier League'den küme düştü.
29 yaşındaki oyuncu, eşi Dani Dyer sayesinde Londra'nın East End bölgesiyle aile bağlarına sahip biri olarak, yerinde kalacağını ve bu yıl Championship'te forma giyeceğini söyledi. Anfield'dan gelecek bir ilgi bu duruşunu değiştirir miydi?
Owen'ın Liverpool ve İngiltere'den eski golcü partneri Emile Heskey, daha önce şunları söylemişti: “Jarrod Bowen, Mohamed Salah'a kıyasla bir seviye düşüş olur mu? Bence çoğu oyuncu Salah'a kıyasla bir seviye düşüş olur ama dürüst olmak gerekirse Bowen farklı bir oyuncu tipi ve muhtemelen dizilişe yardımcı olur çünkü Mo'ya göre biraz daha fazla çalışacaktır.
“Mo'nun çok çalışmadığını söylemiyorum ama Bowen'ın çalışma temposu ve çalışma etiği farklı çünkü West Ham'dan geliyor, ondan önce de alt liglerdeydi. Bu tamamen farklı. Andrew Robertson tartışmasız en iyi transferlerimizden biriydi ve Hull City'den gelmişti.”
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Arsenal, Barcola yarışına katılırken Bowen West Ham'da kalıyor
Bowen'ın West Ham ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve şimdilik uzaktan gelen hayran bakışlarını görmezden gelerek, takımının ilk denemede yeniden üst seviyeye dönmesine yardımcı olmaya çalışacak.
Bu sırada Barcola, bolca iniş çıkış yaşanabilecek bir transfer sagasının merkezinde yer alıyor. Liverpool'a transferi gündeme geldikten sonra, Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior ile bağlantılı olduğu öne sürülen Premier League şampiyonu Arsenal'ın da artık kendisiyle ilgilendiği belirtiliyor.
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