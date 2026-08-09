Barcola'nın Parc des Princes'teki sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl olduğu için, Ligue 1'in son şampiyonu üzerinde satış baskısı bulunmuyor. Bu doğrultuda, PSG'nin 2026 yaz transfer döneminde yapılacak herhangi bir anlaşma için 145 milyon sterlin (195 milyon dolar) talep ettiği bildiriliyor.

12 ay önce Florian Wirtz ve Alexander Isak'ı kadrosuna katarak Britanya transfer rekorunu birkaç kez kıran Liverpool, Salah'ı serbest oyuncu olarak gönderirken herhangi bir gelir elde etmediği düşünüldüğünde, bu denli yüksek bir harcamayı gerekçelendirmekte zorlanıyor.

Liverpool'un, 2026-27 sezonunun başlamasına sadece birkaç hafta kala Anfield'a kanatta oynayan kendini kanıtlamış bir oyuncu daha getirmek için zamanı daralıyor ve kulübün yanlış bir transfer yoluna sapmış olabileceği düşünülüyor.