Dünya Kupası eleme turundaki bir maçta gördüğü pahalıya mal olan kırmızı kartın ardından Quansah, milli takım sıralamasında kolayca geriye düşebilirdi. Ancak Tuchel, Bayer Leverkusen savunmacısına net biçimde destek verdi ve onu yeniden ivme kazanan İngiltere yapılanmasının önemli bir parçası haline getirdi.

Çok yönlü 23 yaşındaki savunmacı, İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçının üçünde ilk 11'de başladı. İspanya'ya karşı iç sahadaki yenilgide ve Hırvatistan deplasmanındaki kritik galibiyette, eski Liverpool takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'un yerine sağ bekte o tercih edildi.

Tuchel daha sonra Quansah'yı, Wembley'de Çekya'ya karşı alınan son galibiyette Alexander-Arnold'un yanında stoperde görevlendirdi. Bu taktik değişiklik, Dünya Kupası hayal kırıklığını geride bırakmak ve savunmada üstünlük kurmak isteyen İngiltere takımında onun artan önemini ortaya koyuyor.



