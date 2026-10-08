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Jarell Quansah, İngiltere’deki yer için eski Liverpool takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold’la mücadele ederken Thomas Tuchel’in güveni ve "en sevdiği pozisyon" hakkında konuştu
Tuchel'in çok yönlü Quansah'a artan güveni
Dünya Kupası eleme turundaki bir maçta gördüğü pahalıya mal olan kırmızı kartın ardından Quansah, milli takım sıralamasında kolayca geriye düşebilirdi. Ancak Tuchel, Bayer Leverkusen savunmacısına net biçimde destek verdi ve onu yeniden ivme kazanan İngiltere yapılanmasının önemli bir parçası haline getirdi.
Çok yönlü 23 yaşındaki savunmacı, İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçının üçünde ilk 11'de başladı. İspanya'ya karşı iç sahadaki yenilgide ve Hırvatistan deplasmanındaki kritik galibiyette, eski Liverpool takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'un yerine sağ bekte o tercih edildi.
Tuchel daha sonra Quansah'yı, Wembley'de Çekya'ya karşı alınan son galibiyette Alexander-Arnold'un yanında stoperde görevlendirdi. Bu taktik değişiklik, Dünya Kupası hayal kırıklığını geride bırakmak ve savunmada üstünlük kurmak isteyen İngiltere takımında onun artan önemini ortaya koyuyor.
- AFP
Sağ kanatta dostça bir rekabet
Savunmadaki yerler için rekabet yoğunluğunu koruyor, ancak Quansah, Alexander-Arnold ile mücadelesini kişisel bir çekişmeden ziyade taktiksel bir avantaj olarak görüyor. Anfield'da birlikte geçirdikleri yılların ardından Leverkusen yıldızı, milli takıma sundukları zıt özelliklerin kıymetini biliyor.
Quansah, "Kenar hatta çok fazla güç katabileceğimi düşünüyorum ve Trent de sağ bekten yaptığı paslarla takımları çözmede çok iyi" dedi. "Çok farklıyız. Farklı maçlar ve farklı takımlar, farklı oyuncular gerektirir. Onunla çok uzun süredir oynuyorum, onunla yeniden sahada olmak güzeldi, o olağanüstü bir oyuncu."
Kanatta sergilediği başarılı performanslara rağmen, Çekya'ya karşı yakın zamanda merkezde aldığı görev onun köklerine dönmesini sağladı. "Dürüst olmak gerekirse muhtemelen oynamayı en sevdiğim pozisyonun orası olduğunu hissediyorum" itirafında bulundu. "Orada oynamayı seviyorum, muhtemelen 10 ya da 11 yaşımdan beri orada oynuyorum. Bu yüzden oraya dönmek güzeldi. İngiltere ile de farklı bir şeydi. Bunu Wembley'de yapabilmek güzeldi."
Dur durak bilmeyen yeni bir kimliği benimsemek
Bireysel rollerin ötesinde, Tuchel tüm takıma acımasız bir zihniyet aşıladı. Quansah, kadronun geride kalan tüm olumsuzlukları başarıyla üzerinden attığına ve elit rakipleri boğmak için önde oynayan bir yaklaşımı benimsediğine inanıyor.
Quansah, “Bence maçlarda tamamen oyuna gittiğimiz ve geri çekilmeye çalışmadığımız birkaç performans ortaya koyduk, bu kampta yapmak istediğimiz de buydu” dedi. “Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum, zorlu bir grupta üst düzey milli takımlara karşı ne kadar agresif ve baskın olabileceğimizi gösterdik. Daha yapacak çok şey var, öğrenmeye devam etmek, gelişmeye devam etmek ve buradan yola devam etmek istiyoruz.”
Bu hücum felsefesi, momentumu korumak için anında baskıya ve kolektif çabaya dayanıyor. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Gol attığımız anda gevşemek yok, yeniden yüklenmek var, tekrar yüklenmek var ve bir sonraki golü atmaya çalışmak var, bir sonraki oyuncuyu baskı altına almaya çalışmak var, herkes birbiri için çalışıyor. Biri geçildiğinde, sıradaki oyuncu hemen müdahaleye giriyor, olmak istediğimiz yol bu ve ileriye dönük gitmek istediğimiz yön de bu.”
- Getty Images Sport
Uluslar Ligi zaferi kapıda
İngiltere, gelecek ay A3 Grubu'ndaki son maçları öncesinde Uluslar Ligi'nde çeyrek final biletini almaya çok yakın. Tuchel'in ekibi, önce Wembley'de Hırvatistan'ı ağırlayacak, ardından İspanya ile karşılaşmak için zorlu bir Madrid deplasmanına çıkacak. Teknik direktör ise kalan maçları gelecekteki büyük turnuvalar için hayati bir hazırlık olarak görüyor.
Quansah, kadronun kupa kazanma konusundaki büyük arzusunu doğrularken, mevcut kampanyayı kritik bir basamak olarak gördüklerini söyledi. "Bu, önümüzdeki en büyük şey, içinde yer aldığımız bir sonraki turnuva" dedi. "Ve Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacağımız aynı takımlarla oynamak çok ama çok önemli olacak, teknik direktör bunu zaten söyledi. Bu çok büyük bir sahne, ülkeye bir kupa getirmek için bir fırsat ve büyük bir turnuvaya giden yoldaki bir sonraki adım."
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