Japonya milli takımının teknik direktörlüğünün geleceği henüz belirsiz. Bugün düzenlenen basın toplantısında, mevcut teknik direktör Hajime Moriyasu, geleceği hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Taraftarlara teşekkür eden ve biraz zaman isteyen Moriyasu, şimdilik sadece dinlenmek istiyor; önümüzdeki günlerde ise Japon Futbol Federasyonu (JFA) ile görüşecek. Japon basınına göre federasyon, 7 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek Asya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak bir yıllık sözleşme uzatması teklif etmeye hazır.
(C)Yuta Tamada
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Japonya Teknik Direktörlüğü: Hajime Moriyasu zaman kazanıyor, Keisuke Honda adaylığını koyuyor
- (C)Yuta Tamada
ESKİ MİLAN OYUNCUSU HONDA ADAY OLDU
Moriyasu görevinden ayrılma kararı alırsa, onun yerine şu anki U23 takımının teknik direktörü Go Oiwa’nın terfi ettirilmesi ihtimali söz konusu olsa da, yabancı bir adayın da göz ardı edilmemesi gerekir. Eski Milan oyuncusu ve şu anda Dünya Kupası’nda televizyon yorumculuğu yapan Keisuke Honda’nın kendi adaylığını koyması pek olası görünmüyor. Dün şu açıklamayı yaptı: “Karışık tepkiler alacağımı biliyorum ama şunu söylememe izin verin… Hajime Moriyasu’ya görevine devam etmesi için bir yıllık sözleşme teklif etmek istediklerini okudum. Ancak bu teklif, şu anda başka aday olmadığı için geçici bir teklifse, o zaman beni bir yıllığına deneyin. Asya Kupası’nı kaybedersek, tartışmasız bir şekilde beni kovun. Bu güzel bir meydan okuma olurdu.”