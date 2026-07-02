Japonya Teknik Direktörlüğü: Hajime Moriyasu zaman kazanıyor, Keisuke Honda adaylığını koyuyor

Moriyasu görevinden ayrılma kararı alırsa, onun yerine şu anki U23 takımının teknik direktörü Go Oiwa’nın terfi ettirilmesi ihtimali söz konusu olsa da, yabancı bir adayın da göz ardı edilmemesi gerekir. Eski Milan oyuncusu ve şu anda Dünya Kupası’nda televizyon yorumculuğu yapan Keisuke Honda’nın kendi adaylığını koyması pek olası görünmüyor. Dün şu açıklamayı yaptı: “Karışık tepkiler alacağımı biliyorum ama şunu söylememe izin verin… Hajime Moriyasu’ya görevine devam etmesi için bir yıllık sözleşme teklif etmek istediklerini okudum. Ancak bu teklif, şu anda başka aday olmadığı için geçici bir teklifse, o zaman beni bir yıllığına deneyin. Asya Kupası’nı kaybedersek, tartışmasız bir şekilde beni kovun. Bu güzel bir meydan okuma olurdu.”