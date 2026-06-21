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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Çeviri:

Japonya şov yaptı! Renard’ın yönetimindeki, turnuvadan çoktan elenen Tunus’a karşı 4-0 galibiyet: Ueda gol orucunu bozdu

Dünya Kupası
Tunus - Japonya
Tunus
Japonya

Dünya Kupası maçının özeti.

Japonya’nın Tunus’a karşı sergilediği şov: Afrikalıların elenmesine mal olan, tartışmasız bir 4-0 galibiyet. Teknik direktör Moriyasu’nun takımı, sakatlığı nedeniyle Kubo’nun yokluğunda bile, İsveç’e 5-1 yenildikten sonra görevden alınan Lamouchi’nin yerine sadece birkaç gün önce göreve gelen Renard’ın yönettiği takımı adeta paramparça etti.


Teknik direktör değişti, sonuç değişmedi. Blue Samurai, takımın en iyi oyuncusu Kamada’nın Nakamura’nın asistini ustaca değerlendirmesiyle skoru hemen açtı. Ardından sahneye Eredivisie’nin gol kralı forvet Ueda çıktı; önce güzel bir çapraz vuruşla skoru 2-0’a taşıdı, ardından maçı dört golle noktaladı. Bu arada Ito da gol sevinci yaşadı. Tunus evinde elendi; Renard’ın iz bırakması için çok az zaman vardı, Japonya ise giderek daha ikna edici bir performans sergiliyor.

Hollanda ile berabere kaldıkları maçın ardından gelen bu parlak galibiyetle, Japonya 2 maçta attığı gol sayısını 6’ya çıkardı: Daha önce hiçbir Dünya Kupası maçında dört gol atmamış olan Japonya, bu turnuvada bir Asya milli takımı tarafından elde edilen en büyük galibiyete imza attı ve rakiplerine bir mesaj gönderdi. Japonya burada ve işini ciddiye alıyor.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    Tunus-Japonya 0-4


    GOLCÜLER - Kamada, Ueda, Ito, Ueda


    GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR -


    83' – İşte dördüncü gol: Sano uzak direğe ortaladı ve Ueda kafayla skoru 2-0'a getirdi

    69' – Kamada'dan harika bir hareket ve Ito'dan mükemmel bir koşu

    31' – En çok beklenen isim hayal kırıklığı yaratmadı: Ueda, savunmacının bacaklarının altından geçen bir sağ ayak vuruşuyla golü attı,

    4' – Japonlar maçı hemen açtı. Nakamura ceza sahasına bir pas attı, top sekti ve Kamada golü attı

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