Japonya şov yaptı! Renard’ın yönetimindeki, turnuvadan çoktan elenen Tunus’a karşı 4-0 galibiyet: Ueda gol orucunu bozdu

Japonya’nın Tunus’a karşı sergilediği şov: Afrikalıların elenmesine mal olan, tartışmasız bir 4-0 galibiyet. Teknik direktör Moriyasu’nun takımı, sakatlığı nedeniyle Kubo’nun yokluğunda bile, İsveç’e 5-1 yenildikten sonra görevden alınan Lamouchi’nin yerine sadece birkaç gün önce göreve gelen Renard’ın yönettiği takımı adeta paramparça etti.





Teknik direktör değişti, sonuç değişmedi. Blue Samurai, takımın en iyi oyuncusu Kamada’nın Nakamura’nın asistini ustaca değerlendirmesiyle skoru hemen açtı. Ardından sahneye Eredivisie’nin gol kralı forvet Ueda çıktı; önce güzel bir çapraz vuruşla skoru 2-0’a taşıdı, ardından maçı dört golle noktaladı. Bu arada Ito da gol sevinci yaşadı. Tunus evinde elendi; Renard’ın iz bırakması için çok az zaman vardı, Japonya ise giderek daha ikna edici bir performans sergiliyor.

Hollanda ile berabere kaldıkları maçın ardından gelen bu parlak galibiyetle, Japonya 2 maçta attığı gol sayısını 6’ya çıkardı: Daha önce hiçbir Dünya Kupası maçında dört gol atmamış olan Japonya, bu turnuvada bir Asya milli takımı tarafından elde edilen en büyük galibiyete imza attı ve rakiplerine bir mesaj gönderdi. Japonya burada ve işini ciddiye alıyor.