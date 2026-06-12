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Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidas
Angelica Daujotas

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Japonya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Japonya
Dünya Kupası

FIFA Dünya Kupası öncesinde Japonya’nın 2026 formalarına ilk göz atın

Japonya, modern performans teknolojisini kültürel sembollere harmanlayan ve adidas tarafından tasarlanan yepyeni formalarla 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar, ikonik “Hinomaru” bayrağından ülkenin doğal manzaralarından ilham alan soyut grafiklere kadar Japonya’nın mirasını yansıtan tasarımlarla karşılaşacak. Turnuva yaklaşırken, milli takımın formaları şimdiden dünya çapındaki taraftarlar arasında heyecan uyandırıyor.

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Mağaza: Japonya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

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    Japonya Ev Forması

    Japonya’nın iç saha forması, ülkenin klasik mavi rengini ön plana çıkarırken, kül mavisi çizgisel detaylara sahip soyut bir grafikle zenginleştirilmiştir. Tasarım, gökyüzü ile denizin birleştiği noktada görülen meşhur pusu yansıtarak Japonya’nın ufkunu görsel olarak canlandırmaktadır. Japon bayrağı, ulusal gurura ince bir gönderme olarak boyun arkasına gururla yerleştirilmiştir. Forma ayrıca Climacool+ teknolojisini barındırarak oyuncuların sahada serin ve rahat kalmasını sağlar.

    Ev sahibi forması şimdiden satışa sunuldu; Japonya’da replika versiyonun fiyatı 13.200 yen, orijinal versiyonun fiyatı ise 19.800 yen. İngiltere’de ise perakendeciler replika formayı yaklaşık 85 sterlin, orijinal formayı ise 120 sterlin fiyatla satıyor.

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    Japonya Deplasman Forması

    “Colours Beyond the Horizon”dan ilham alan Japonya deplasman forması, saha içinde ve dışında ulusun birliğini ve bağını temsil eden 12 farklı rengin yer aldığı bir şerit deseniyle hayat buluyor. Krem rengi zemin üzerine, yağmur damlaları gibi aşağıya doğru uzanan 11 adet soluk dikey çizgi, sahadaki 11 oyuncuyu simgelerken, ortadaki kalın şerit ise milli bayrağın kırmızı güneşinin rengini alarak takımın kalbini, yani taraftarlarını temsil ediyor. Ulusal gurur ve kolektif kimliğin sembolü olarak, boyun arkasına Japon bayrağı basılmıştır. 

    Ev sahibi forması satışa sunulmuştur; Japonya’da replika versiyonun fiyatı 13.200 yen, orijinal versiyonun fiyatı ise 19.800 yendir. Birleşik Krallık’ta perakendeciler, replika formayı yaklaşık 85 sterlin, orijinal formayı ise 120 sterlin olarak listelemektedir.

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Dünya Kupası
Tunus crest
Tunus
TUN
Japonya crest
Japonya
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