Japonya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Japonya, modern performans teknolojisini kültürel sembollere harmanlayan ve adidas tarafından tasarlanan yepyeni formalarla 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar, ikonik “Hinomaru” bayrağından ülkenin doğal manzaralarından ilham alan soyut grafiklere kadar Japonya’nın mirasını yansıtan tasarımlarla karşılaşacak. Turnuva yaklaşırken, milli takımın formaları şimdiden dünya çapındaki taraftarlar arasında heyecan uyandırıyor.
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