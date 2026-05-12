Japonya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Japonya'nın iç saha forması, ülkenin klasik mavi rengini temel alırken, kül mavisi çizgisel detaylara sahip soyut bir grafikle zenginleştirilmiştir. Tasarım, gökyüzü ile denizin buluştuğu noktada oluşan meşhur pusu yansıtarak Japonya'nın ufkunu görsel olarak canlandırmaktadır. Japon bayrağı, ulusal gurura ince bir gönderme olarak boyun arkasına gururla yerleştirilmiştir. Forma ayrıca Climacool+ teknolojisini barındırarak oyuncuların sahada serin ve rahat kalmasını sağlar.

Ev sahibi forması şimdiden satışa sunuldu; Japonya'da replika versiyonun fiyatı 13.200 yen, orijinal versiyonun fiyatı ise 19.800 yen. İngiltere'de perakendeciler replika versiyonu yaklaşık 85 sterlin, orijinal formayı ise 120 sterlin olarak listeliyor.