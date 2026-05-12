Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Angelica Daujotas

Çeviri:

Japonya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

FIFA Dünya Kupası öncesinde Japonya’nın 2026 formalarına ilk göz atın

Japonya, modern performans teknolojisini kültürel sembollere harmanlayan ve adidas tarafından tasarlanan yepyeni formalarıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Taraftarlar, ikonik "Hinomaru" bayrağından ülkenin doğal manzaralarından ilham alan soyut grafiklere kadar Japonya'nın mirasını kutlayan tasarımlar bekleyebilir. Turnuva yaklaşırken, milli takımın formaları şimdiden dünya çapındaki taraftarlar arasında heyecan yaratıyor.

Ev sahibi forması resmi olarak tanıtılırken, deplasman forması sızıntıların ve söylentilerin konusu oldu ve Japonya'nın dünya sahnesinde giyeceği formaya dair bir ipucu verdi. Adidas, stil ve yeniliği birleştirme geleneğini sürdürüyor ve hem oyuncuların hem de taraftarların 2026 kampanyası boyunca en üst düzey giysilerin keyfini çıkarmasını sağlıyor.

    Japonya - Ev Forması

    Japonya'nın iç saha forması, ülkenin klasik mavi rengini temel alırken, kül mavisi çizgisel detaylara sahip soyut bir grafikle zenginleştirilmiştir. Tasarım, gökyüzü ile denizin buluştuğu noktada oluşan meşhur pusu yansıtarak Japonya'nın ufkunu görsel olarak canlandırmaktadır. Japon bayrağı, ulusal gurura ince bir gönderme olarak boyun arkasına gururla yerleştirilmiştir. Forma ayrıca Climacool+ teknolojisini barındırarak oyuncuların sahada serin ve rahat kalmasını sağlar.

    Ev sahibi forması şimdiden satışa sunuldu; Japonya'da replika versiyonun fiyatı 13.200 yen, orijinal versiyonun fiyatı ise 19.800 yen. İngiltere'de perakendeciler replika versiyonu yaklaşık 85 sterlin, orijinal formayı ise 120 sterlin olarak listeliyor.

    Japonya - Deplasman Forması

    “Ufuk Ötesindeki Renkler”den ilham alan Japonya deplasman forması, saha içinde ve dışında ulusun birliğini ve bağını temsil eden 12 farklı rengin yer aldığı bir şerit deseniyle hayat buluyor. Krem rengi zemin üzerine, yağmur efekti yaratan 11 adet soluk dikey çizgi, sahadaki 11 oyuncuyu simgelerken, ortadaki kalın şerit, milli bayrağın kırmızı güneşinin rengini alarak takımın kalbini, yani taraftarlarını temsil ediyor. Ulusal gurur ve kolektif kimliğin sembolü olarak, Japon bayrağı gömleğin arka yakasına basılmıştır. 

    Deplasman forması satışa sunuldu; Japonya'da replika versiyonun fiyatı 13.200 yen, orijinal versiyonun fiyatı ise 19.800 yen. İngiltere'de perakendeciler replika versiyonu yaklaşık 85 sterlin, orijinal formayı ise 120 sterlin olarak listeliyor.

