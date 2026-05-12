Japonya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Japonya, modern performans teknolojisini kültürel sembollere harmanlayan ve adidas tarafından tasarlanan yepyeni formalarıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanıyor.
Taraftarlar, ikonik "Hinomaru" bayrağından ülkenin doğal manzaralarından ilham alan soyut grafiklere kadar Japonya'nın mirasını kutlayan tasarımlar bekleyebilir. Turnuva yaklaşırken, milli takımın formaları şimdiden dünya çapındaki taraftarlar arasında heyecan yaratıyor.
Ev sahibi forması resmi olarak tanıtılırken, deplasman forması sızıntıların ve söylentilerin konusu oldu ve Japonya'nın dünya sahnesinde giyeceği formaya dair bir ipucu verdi. Adidas, stil ve yeniliği birleştirme geleneğini sürdürüyor ve hem oyuncuların hem de taraftarların 2026 kampanyası boyunca en üst düzey giysilerin keyfini çıkarmasını sağlıyor.