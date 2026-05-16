Goal.com
CanlıBiletler
England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Japonya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

Japonya
Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey

Japonya, Mart ayında AFC elemelerinde Bahreyn'i mağlup ederek, üç ev sahibi ülke dışında 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Japonya, özellikle Dünya Kupası sahnesinde her zaman izlemesi keyifli bir takım olmuştur ve en büyük sahnede sürpriz sonuçlar elde etmesiyle tanınır.

2022 turnuvasında hem İspanya'yı hem de Almanya'yı yenerek grubunu birinci sırada tamamladı. Son 16 turunda, 2018 finalisti Hırvatistan'a penaltılarda elendi.

Samurai Blue, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir kez daha yer alacak ve bu kez, son 16 turu lanetini nihayet kırmak için yenilenmiş bir inanç ve motivasyonla sahaya çıkacak.

Takımda, uzun süredir görev yapan teknik direktör Hajime Moriyasu'nun sağladığı istikrarın yanı sıra, Avrupa'dan gelen üst düzey yetenekler de eksik olmayacak. Kadro resmi olarak onaylandığına göre, 2026 turnuvası için ABD, Kanada ve Meksika'ya gidecek nihai kadroya bir göz atalım.

  • zion suzuki-japan-after match-20250325(C)Kenichi Arai

    Kaleciler

    Japonya, kaleci pozisyonunda oldukça güçlü bir kadroya sahip; Parma kalecisi Zion Suzuki, Samurai Blue’nun kalesini koruyacak en güçlü aday olarak gösteriliyor. Suzuki, Shuichi Gonda’nın 2022’deki emekliliğinden bu yana ilk 11’in değişmez isimlerinden biri.

    Onunla birlikte Keisuke Osako ve Tomoki Hayakawa da kadroda yer alıyor. Her ikisi de şu anda J1 Ligi'nde oynuyor ve güvenilir yedek seçenekler olarak görev yapmaları beklenirken, Kosei Tani ise son kadroda yer alamadı.

    OyuncuKulüp 
    Zion SuzukiParma
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
    • Reklam
  • 20221205 yuto nagatomo(C)Getty images

    Defans oyuncuları

    Japonya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na üst düzey savunma tecrübesi açısından oldukça zengin bir kadroyla katılacak. Kadrodaki en dikkat çeken isim, beş farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Asyalı oyuncu olarak tarihe geçecek olan eski Inter bekçisi Yuto Nagatomo. Eski Arsenal yıldızı Takehiro Tomiyasu da kadroda yer alıyor ve savunma hattına çok önemli bir üst düzey kalite katıyor.

    Bayern Münih'ten Hiroki Ito da savunmanın bir diğer kilit ismi olacak; Bavyeralılarla geçirdiği ilk sezonunda sakatlıklarla boğuşsa da, formuna kavuşmasıyla birlikte çok önemli bir varlık haline geldi. Junnosuke Suzuki de Moriyasu'nun bu büyük sahnede kullanabileceği ilginç bir seçenek olmaya devam ediyor. Kadroya büyük bir darbe vuran isim ise Hoffenheim'dan Koki Machida oldu; bu sezonun başlarında geçirdiği ağır ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle talihsiz bir şekilde nihai kadroda yer alamadı.

    OyuncuKulüp
    Hiroki ItoBayern Münih
    Ko ItakuraAjax
    Takehiro TomiyasuAjax
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Junnosuke SuzukiFC Kopenhag
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Yukinari SugawaraWerder Bremen (Southampton'dan kiralık)
    Yuto NagatomoFC Tokyo
  • wataru endo-japan-20240905(C)Getty Images

    Orta saha oyuncuları

    Japonya'nın resmi orta saha kadrosu, büyük ölçüde sahada kendini kanıtlamış tecrübeli oyunculara dayanıyor. Liverpool'un yıldızı Wataru Endo, Samurai Blue formasıyla 70'in üzerinde milli maça çıkmış olmasıyla orta sahada en etkili oyunculardan biri olmaya devam ediyor.

    Crystal Palace'tan Daichi Kamada, Japonya'nın kampanyasında önemli bir rol oynayacak bir başka deneyimli isim olurken, kısa süre önce SC Freiburg'a katılan Yuito Suzuki ise belirleyici bir kıvılcım sunuyor. Kaishu Sano da kadroya derinlik katmak için kadroda yer alıyor.

    Ancak orta saha, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Sporting CP'nin yıldızı Hidemasa Morita'nın yokluğunu telafi etmek zorunda kalacak. Genç oyuncular Ryunosuke Sato ve Kodai Sano da nihai kadroda yer almadı, bu da Moriyasu'nun orta sahada tecrübeli liderlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

    OyuncuKulüp
    Wataru EndoLiverpool
    Kaishu SanoMainz 
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Ao TanakaLeeds United
    Yuito SuzukiSC Freiburg
  • keito-nakamura(C)Getty Images

    Saldırganlar

    Japonya kadrosu savunma ve orta sahada sağlam seçeneklere sahip olsa da, en büyük tehlikeyi genellikle hücumda oluşturuyor. Ancak Moriyasu’nun takımı, yıldız kanat oyuncuları Kaoru Mitoma ve Takumi Minamino’nun sakatlık nedeniyle turnuvadan kopmasıyla büyük bir çifte darbe aldı.

    Bu boşluğu doldurmak için sahneye Real Sociedad'dan Takefusa Kubo çıkacak. Kubo, Avrupa'nın en tehlikeli kanat oyuncularından biri olmaya devam ediyor ve tek başına fark yaratabilecek bir oyuncu. Kubo'nun yanı sıra forvet Keito Nakamura da çok önemli bir rol oynayacak. 2023'teki ilk maçından bu yana Asya ekibi için istikrarlı bir şekilde gol atan Nakamura, 24 maçta 10 gol kaydetti ve Moriyasu'nun forvet hattına çok ihtiyaç duyulan gol gücünü katıyor.

    OyuncuKulüp
    Keito NakamuraReims
    Junya ItoGenk
    Takefusa KuboReal Sociedad
    Ritsu DoanEintracht Frankfurt
    Daizen MaedaCeltic
    Ayase UedaFeyenoord
    Koki OgawaNEC Nijmegen
    Keisuke GotoSt. Truiden
    Kento ShiogaiWolfsburg
  • Japan v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Japonya'nın yıldız oyuncuları

    Sakatlık sorunlarına rağmen Japonya, dengeli bir orta saha ve savunmanın yanı sıra hala ölümcül bir hücum gücüne sahip. Forvetteki en büyük hücum tehditleri şüphesiz Takefusa Kubo ve Keito Nakamura olacak;her iki oyuncu da rakip ceza sahası içinde son derece tehlikeli olabilir.

    Freiburg'dan Ritsu Doan, Japonya kadrosundaki bir başka yetenekli yıldız ve Mavi Samuraylar'da düzenli olarak ilk 11'de yer alıyor.

    Orta sahada, Wataru Endo ve Daichi Kamada'nın tecrübesi Japonya'nın oyun temposunu belirlemede çok önemli olacak, Kaishu Sano ve Yuito Suzuki gibi oyuncular ise hücum katkılarıyla maçı belirleyici olabilir.

    Defans hattında, genç Hiroki Ito sakatlığından döndüğünde önemli bir katkı sağlayabilir. Bayern yıldızı öncelikle stoper olarak oynuyor ancak sol bek olarak da görev alabilir.

  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    2026 Dünya Kupası için Tahmin Edilen Japonya İlk 11'i

    Japonya'nın kalesinde, Zion Suzuki ilk 11'de ana kaleci olarak sahaya çıkması beklenen en güçlü aday. Serie A'da Parma formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Suzuki, bu önemli turnuvada omuzlarında büyük bir sorumluluk taşıyacak.

    Teknik direktör Moriyasu, düzenli olarak üçlü savunma sistemini kullanıyor ve Dünya Kupası'nda da benzer bir düzenle devam etmesi bekleniyor. Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu ve Ko Itakura, savunma hattına güvenilirlik ve soğukkanlılık katan, oldukça güçlü bir savunma üçlüsü oluşturuyor.

    Orta saha dörtlüsü, Wataru Endo'nun tecrübesi ile Daichi Kamada ve Ao Tanaka'nın yaratıcılığını birleştirerek Japonya için güçlü bir koz olacak. Genç Yuito Suzuki'nin de kadroda yer alması bekleniyor.

    Forvette Nakamura ve Kubo, Freiburg'dan Ritsu Doan ile birlikte Japonya'nın ana hücum gücü olacak.

    Japonya'nın tahmini ilk 11'i (3-4-3): Z. Suzuki; Tomiyasu, Ito, Itakura; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada; Nakamura, Doan, Kubo

Hazırlık Maçları
Japonya crest
Japonya
JPN
İzlanda crest
İzlanda
ISL