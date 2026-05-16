Japonya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazandı?

Japonya, Mart ayında AFC elemelerinde Bahreyn'i mağlup ederek, üç ev sahibi ülke dışında 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Japonya, özellikle Dünya Kupası sahnesinde her zaman izlemesi keyifli bir takım olmuştur ve en büyük sahnede sürpriz sonuçlar elde etmesiyle tanınır.

2022 turnuvasında hem İspanya'yı hem de Almanya'yı yenerek grubunu birinci sırada tamamladı. Son 16 turunda, 2018 finalisti Hırvatistan'a penaltılarda elendi.

Samurai Blue, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir kez daha yer alacak ve bu kez, son 16 turu lanetini nihayet kırmak için yenilenmiş bir inanç ve motivasyonla sahaya çıkacak.

Takımda, uzun süredir görev yapan teknik direktör Hajime Moriyasu'nun sağladığı istikrarın yanı sıra, Avrupa'dan gelen üst düzey yetenekler de eksik olmayacak. Kadro resmi olarak onaylandığına göre, 2026 turnuvası için ABD, Kanada ve Meksika'ya gidecek nihai kadroya bir göz atalım.