Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier

Japonya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılmaya hak kazanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya milli takımı hakkında bilmeniz gereken her şey

Japonya, Mart ayında AFC elemelerinde Bahreyn'i mağlup ederek, üç ev sahibi ülke dışında 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Japonya, özellikle Dünya Kupası sahnesinde her zaman izlemesi keyifli bir takım olmuştur ve en büyük sahnede sürpriz sonuçlar elde etmesiyle tanınır.

2022 turnuvasında İspanya ve Almanya'yı yenerek grubunu birinci sırada tamamladı. Son 16 turunda, 2018 finalisti Hırvatistan'a penaltılarda elendi.

Samurai Blue, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bir kez daha yer alacak ve bu kez, son 16 turu lanetini nihayet kırmak için yenilenmiş bir inanç ve motivasyonla sahaya çıkacak.

Avrupa'dan gelen üst düzey yetenekler ve uzun süredir görevde olan teknik direktör Hajime Moriyasu'nun sağladığı istikrarla, 2026'daki turnuva için ABD, Kanada ve Meksika'ya gidebilecek olası kadroya bir göz atalım.

    Kaleciler

    Japonya, kaleci kadrosu açısından oldukça zengin bir kadroya sahip; genç Parma kalecisi Zion Suzuki, Samurai Blue’nun kalesini koruyacak en güçlü aday olarak gösteriliyor. Suzuki, Shuichi Gonda’nın 2022’deki emekliliğinden bu yana ilk 11’in değişmez isimlerinden biri.

    Şu anda J1 Ligi'nde forma giyen Keisuke Osako ve Kosei Tani'nin yedek kaleciler olması beklenirken, yine Japonya'nın en üst liginde oynayan Tomoki Hayakawa da bir başka seçenek olarak görülüyor. 

    OyuncuKulüp 
    Zion SuzukiParma
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Kosei TaniMachida Zelvia
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
    Defans oyuncuları

    Japonya milli takımının 2026 Dünya Kupası'na nispeten deneyimsiz bir savunma kadrosuyla katılacağı tahmin ediliyor. Koki Machida, Union SG formasıyla Belçika Pro League'de o kadar etkileyici bir performans sergiledi ki, Bundesliga kulübü Hoffenheim'a transfer oldu. Japonya'nın savunmasında kilit rol oynayacak bir diğer Bundesliga oyuncusu ise Bayern Münih'ten Hiroki Ito. Bavyeralılarla geçirdiği ilk sezonunda sakatlıklarla boğuşsa da, formuna kavuşmuş durumda, ancak Bavyeralılar için daha çok yedek seçenek olarak görülüyor. 

    Genç Hiroki Sekine, Ligue 2'de Reims forması giyen bir başka yükselen yetenek. 

    Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Junnosuke Suzuki ve Kota Takai de Hajime Moriyasu'nun kadrosuna girebilecek ilginç isimler. Asıl soru şu: Bu oyuncular, futbolun en büyük sahnesinde beklentileri karşılayabilecek mi?

    OyuncuKulüp
    Koki MachidaHoffenheim
    Hiroki SekineReims
    Junnosuke SuzukiKopenhag
    Kota TakaiGladbach (Spurs'tan kiralık)
    Ayumu SekoLe Havre
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Hiroki ItoBayern Münih
    Ko ItakuraAjax
    Seiya MaikumaAZ Alkmaar
    Yukinari SugawaraWerder Bremen (Southampton'dan kiralık)
    Daiki HashiokaGent (Slavia Praha'dan kiralık)
    Keigo TsunemotoBasel
    Shuto NakanoHiroshima
    Orta saha oyuncuları

    Defans hattının aksine, Japonya orta saha bölgesinde oldukça deneyimli bir kadroya sahip. Liverpool'un yıldızı Wataru Endo, Samurai Blue formasıyla 70'in üzerinde milli maça çıkmış ve Japon orta sahasının en etkili oyuncularından biri olmuştur.

    Crystal Palace'tan Daichi Kamada, Japonya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki kampanyasında önemli bir rol oynayacak bir başka oyuncu. Yakın zamanda SC Freiburg'a katılan Yuito Suzuki de belirleyici bir rol üstlenecek.

    Ryunosuke Sato, Kaishu Sano ve Kodai Sano gibi diğer yetenekli genç oyuncular da Moryasu yönetiminde şans bulabilir. Şu anki durumda, Japonya'nın orta sahası deneyimli oyuncular ve gelecek vaat eden genç yeteneklerin karışımıyla dengeli bir yapıya sahiptir.

    OyuncuKulüp
    Wataru EndoLiverpool
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Yuito SuzukiSC Freiburg
    Koki KumasakaKashiwa Reysol
    Kaishu SanoMainz 
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Joel FujitaSt Pauli
    Kodai SanoNEC Nijmegen
    Ryoya MorishitaBlackburn Rovers
    Kota TawaratsumidaFC Tokyo
    Ryunosuke SatoFC Tokyo
    Ao TanakaLeeds United
    Hidemasa MoritaSporting CP
    Reo HatateCeltic
    Saldırganlar

    Japon milli takımı savunma ve orta sahada birçok sağlam seçeneğe sahip olsa da, en büyük tehlikeyi oluşturdukları alan forvet hattıdır. Real Sociedad’dan Takefusa Kubo ve Brighton’dan Kaoru Mitoma gibi isimler, tek başlarına maçı çevirebilecek kapasiteye sahip, Avrupa’nın en etkili kanat oyuncuları arasındadır. Hızları ise Moriyasu’nun rakip savunmaları aşmak için kullanabileceği bir diğer önemli silahtır.

    Bu iki kanat oyuncusuna ek olarak, forvet Keito Nakamura da milli takımda iyi bir formda. 2023'teki ilk maçından bu yana Nakamura, Asya ekibi için istikrarlı bir şekilde gol atmaya devam etti ve 22 milli maçta 10 gol kaydetti. 

    OyuncuKulüp
    Keito NakamuraReims
    Takefusa KuboReal Sociedad
    Kaoru MitomaBrighton
    Shunsuke MitoSparta Rotterdam
    Shuto MachinoBorussia Mönchengladbach
    Kento ShiogaiWolfsburg
    Daizen MaedaCeltic
    Yuki OhashiBlackburn Rovers
    Yu HirakawaHull City (Bristol City'den kiralık)
    Mao HosoyaKashiwa Reysol
    Ritsu DoanEintracht Frankfurt
    Ayase UedaFeyenoord
    Isa SakamotoWesterlo
    Japonya'nın yıldız oyuncuları

    Japonya, dengeli bir orta saha ve savunmanın yanı sıra ölümcül bir hücum gücüne sahip. Forvetteki en büyük hücum tehditleri şüphesiz Brighton'dan Kaoru Mitoma ve Real Sociedad'dan Takefusa Kubo olacak. Her iki oyuncu da olağanüstü top sürme becerisine sahip ve rakip ceza sahası önünde tehlikeli olabilirler.

    Freiburg'dan Ritsu Doan, Japonya kadrosundaki bir başka yetenekli yıldız ve Mavi Samuraylar'da düzenli olarak ilk 11'de yer alıyor.

    Orta sahada, Wataru Endo ve Daichi Kamada'nın tecrübesi Japonya'nın oyun temposunu belirlemede çok önemli olacak, Kaishu Sano ve Yuito Suzuki gibi oyuncular ise hücum katkılarıyla belirleyici olabilirler.

    Defans hattında, genç Hiroki Ito sakatlığından döndüğünde önemli bir katkı sağlayabilir. Genç oyuncu esas olarak stoper olarak oynuyor ancak sol bek olarak da görev alabilir. Ito'nun yanı sıra Hiroki Sekine ve Koki Machida da sağlam savunma seçenekleridir.

    2026 Dünya Kupası için Japonya'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Japonya'nın kalecisi Zion Suzuki, gelecek yılki Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alacak baş kaleci olarak en güçlü aday konumunda. Serie A'da Parma formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Suzuki, bu büyük turnuvada omuzlarında büyük bir sorumluluk taşıyacak.

    Teknik direktör Moriyasu, Japonya'da düzenli olarak üçlü savunma sistemini kullanıyor ve Dünya Kupası'nda da benzer bir düzenle devam etmesi bekleniyor. Hiroki Ito, Koki Machida ve Ko Itakura, savunmada güvenilir ve soğukkanlı olan üçlü ile sağlam bir savunma birimi oluşturuyor.

    Orta sahanın dörtlüsü, Wataru Endo'nun tecrübesi ile Daichi Kamada ve Ao Tanaka'nın yaratıcılığını birleştirerek Japonya için güçlü bir koz olacak. Genç Yuito Suzuki'nin de kadroda yer alması bekleniyor.

    Forvette ise Mitoma ve Kubo, Freiburg'dan Ritsu Doan ile birlikte Japonya'nın gol önündeki ana hücum silahları olacak.

    Japonya'nın tahmini ilk 11'i (3-4-3): Z. Suzuki; Ito, Machida, Itakura; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada; Mitoma, Doan, Kubo

