Japonya neden 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın favorileri arasında İngiltere, ABD Kadın Milli Takımı ve İspanya ile birlikte yer alıyor – ve Asya Kupası zaferi bunu nasıl kanıtladı

2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda Nadeshiko, potansiyelini gözler önüne serdi. Turnuvanın en genç altıncı kadrosuna sahip olan Futoshi Ikeda'nın takımı, grup aşamasındaki çarpıcı bir karşılaşmada İspanya'yı 4-0 mağlup etti ve bu sonuç, pek çok kişinin La Roja hakkındaki değerlendirmelerini sorgulamasına neden oldu. Ancak sonuçta bu, turnuvanın nasıl sonuçlanacağına dair kusursuz bir gösterge olmayacaktı. İki takım çeyrek finalde tekrar karşılaşacaktı, ancak Japonya İsveç'e yenildi; İspanya ise çeyrek finalde İsveç'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Üç yıldan biraz daha kısa bir süre sonra çok şey değişti. Japonya'nın eski Danimarka teknik direktörü Nils Nielsen liderliğindeki yeni bir teknik kadrosu var ve o genç kadro, bir arada kalarak daha da tecrübeli hale geldi. Nitekim, geçen Dünya Kupası'nda forma giyen 18 oyuncu, Cumartesi günü Asya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Takım, turnuva boyunca en iyi takım olarak öne çıkarak, finalde ev sahibi Avustralya'yı 1-0 yenerek hak ettiği şampiyonluğa ulaştı.

Japonya, 2023'te İspanya'ya karşı aldığı şok edici büyük galibiyetle birçok kişinin dikkatini çekmişti ve şimdi de bu performansın bir anlık bir başarı olmadığını gösteriyor. 2011 Dünya Kupası şampiyonu ve 2015 finalisti olan Nadeshiko, büyük ölçüde yurt içinde değil yurt dışında parlayan yeni nesil yetenekleriyle, uluslararası sahnedeki en büyük ödülün yine en güçlü adaylarından biri gibi görünüyor.