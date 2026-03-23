Japonya neden 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın favorileri arasında İngiltere, ABD Kadın Milli Takımı ve İspanya ile birlikte yer alıyor – ve Asya Kupası zaferi bunu nasıl kanıtladı

2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın başlamasına bir yıldan biraz fazla bir süre kala, kupanın en güçlü adaylarından bazıları şimdiden belli. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası finalinde La Roja'yı mağlup eden 2023 ikincisi İngiltere ile son şampiyon İspanya, en önde gelen adaylar arasında yer alıyor. 2024'teki Olimpiyat zaferiyle ABD, uluslararası futbolda yeniden zirveye otururken, ev sahibi ve Güney Amerika şampiyonu Brezilya da şansını deneyecek. Ancak bu ayki Asya Kupası, Japonya'nın da bu yarışta yer alması gerektiğini hatırlattı.

2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda Nadeshiko, potansiyelini gözler önüne serdi. Turnuvanın en genç altıncı kadrosuna sahip olan Futoshi Ikeda'nın takımı, grup aşamasındaki çarpıcı bir karşılaşmada İspanya'yı 4-0 mağlup etti ve bu sonuç, pek çok kişinin La Roja hakkındaki değerlendirmelerini sorgulamasına neden oldu. Ancak sonuçta bu, turnuvanın nasıl sonuçlanacağına dair kusursuz bir gösterge olmayacaktı. İki takım çeyrek finalde tekrar karşılaşacaktı, ancak Japonya İsveç'e yenildi; İspanya ise çeyrek finalde İsveç'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Üç yıldan biraz daha kısa bir süre sonra çok şey değişti. Japonya'nın eski Danimarka teknik direktörü Nils Nielsen liderliğindeki yeni bir teknik kadrosu var ve o genç kadro, bir arada kalarak daha da tecrübeli hale geldi. Nitekim, geçen Dünya Kupası'nda forma giyen 18 oyuncu, Cumartesi günü Asya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Takım, turnuva boyunca en iyi takım olarak öne çıkarak, finalde ev sahibi Avustralya'yı 1-0 yenerek hak ettiği şampiyonluğa ulaştı.

Japonya, 2023'te İspanya'ya karşı aldığı şok edici büyük galibiyetle birçok kişinin dikkatini çekmişti ve şimdi de bu performansın bir anlık bir başarı olmadığını gösteriyor. 2011 Dünya Kupası şampiyonu ve 2015 finalisti olan Nadeshiko, büyük ölçüde yurt içinde değil yurt dışında parlayan yeni nesil yetenekleriyle, uluslararası sahnedeki en büyük ödülün yine en güçlü adaylarından biri gibi görünüyor.

    Nadirlik

    Şu anki Japonya kadrosunda, bugünkü nesli 2011 ve 2015 nesillerine bağlayan tek bir oyuncu var. Şu anda 35 yaşında olan Saki Kumagai, bu iki Dünya Kupası turnuvasının her ikisinde de yer aldı ve Lyon’da geçirdiği süre boyunca kazandığı beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ülkesinin yetiştirdiği en büyük oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor.

    Fransız devine transfer olmadan önce Kumagai, Almanya'da Frankfurt forması giyiyordu ve bu da onu Japonya'nın 2015 Dünya Kupası kadrosunda yurtdışında oynayan sadece altı oyuncudan biri yapıyordu. Bu, Kozue Ando ve Yuki Nagasato gibi kendisinden önce gelenlerin açtığı bir yoldur ve Kumagai de yeni bir seviye ve farklı bir stil deneyimlemek için bu yolu izlemiştir.

    "Tabii ki bu benim görüşüm, ama Avrupa futbolu, sahip oldukları büyük vizyon ve bu kadar hızlı ilerlemeleri, işte bu yüzden oynayamayacak hale gelene kadar Avrupa'da oynamak istiyorum," dedi 2024 yılının sonlarında, Roma'da oynarken GOAL'a.

    Değişiklikler bolca

    Bugün rakamlar çok farklı. Üç yıl önce, Ikeda’nın 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunda sadece 14 oyuncu Japonya’da oynuyordu. Bu ay Asya Kupası’nda ise kadroda yer alan 26 oyuncunun sadece birkaçı, WE Ligi’nde kendi ülkelerinde futbol oynamaya devam ediyordu. Yurtdışına transfer olan oyuncu sayısının artmasını değerlendirirken Kumagai gülerek “Nihayet” dedi.

    Bu, uzun zamandır görmek istediği bir şeydi, çünkü milli takımın gelişmesi için bunun önemli olduğuna her zaman inanmıştı.

    "Burada, Avrupa'da, şöyle bir deneyim yaşayabiliyoruz... Japonya'da kalırsak elbette pek çok şey yaşarız, hem iyi hem de kötü şeyler, ama Japonya'da kalırsak 'o' şeyi elde edemeyiz," diye açıkladı Kumagai, 2011'de Avrupa'ya taşındığından beri öğrendiği dört yeni dilden biri olan İngilizceyle düşüncesini en iyi şekilde aktarmaya çalışarak. "Bunu [takım arkadaşlarıma] birçok kez söyledim ve şimdi birçok oyuncunun Avrupa'da bu zorlu görevi üstlenecek ve Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacak olması beni çok mutlu ediyor."

    Atması zor bir adım

    Elbette, her bireyin yurtdışına bu kadar büyük bir adım atmak istemesi kolay değildir. Kumagai’nin şu anda karşılaştığı bir zorluk yok. Nitekim GOAL, aynı kulüpte başka Japon oyuncuların olmasının kendisine yardımcı olup olmadığını sorduğunda, o oldukça basit ve komik bir şekilde şöyle yanıt verdi: “Umurumda değil. Benim için önemli değil.”

    Bu, tanıdık bir ortamdan hoşlanmadığı anlamına gelmiyor, hiç de değil, ancak yıllar içinde vatandaşlarının yanında olmamasına alıştığı için bu onun için çok da önemli değil.

    Ancak Kumagai, 20 yaşında genç bir kız olarak Avrupa'ya ilk geldiğinde, özellikle Japonca'dan çok farklı olan Almanca gibi bir dili öğrenmek konusunda "çok zor" zamanlar geçirdi. Bu nedenle, bunun herkesin üstlenmek isteyeceği bir zorluk olmayabileceği anlaşılabilir bir durumdur.

    "Gitmek istemiyorlarsa, bence bu mümkün değil," diye kabul etti Kumagai.

    Daha fazlasını hedeflemek

    Ancak son yıllarda bu durum büyük ölçüde değişti. Giderek daha fazla oyuncu yurtdışına doğru bu büyük adımı atıyor ve birçoğu bunu henüz ergenlik çağındayken yapıyor. Neden?

    "Bence bunun nedeni, örneğin Dünya Kupası ve Olimpiyatları kazanmak istememizdir," diye açıkladı daha önce, Japonya'nın Asya Kupası kadrosunda yer almayan ancak Kasım ayında milli takımda forma giyen Everton yıldızı Yuka Momiki. "Japonya'da oynamak heyecan verici ama İngiltere'ye kıyasla fiziksel değil. Belki biz teknikyiz, fiziksel değiliz, bu yüzden gelişmek istiyorsak daha fiziksel olmalıyız. Bu yüzden buraya gelip kendimize meydan okuyoruz ve tüm bunları milli takıma taşıyarak Dünya Kupası'nı kazanmaya çalışıyoruz."

    Yui Hasegawa da mevcut sezon başlamadan hemen önce GOAL'a verdiği röportajda bunu tekrarladı.

    Manchester City'nin orta saha oyuncusu, "Her gün ülkelerini temsil eden diğer oyuncularla oynayabileceğimiz bu tür bir ortam gerçekten çok önemli," diye ekledi. "Bu, milli takımımızı çok daha iyi hale getirmeye katkıda bulunabilir."

    Kumagai de benzer bir görüşteydi: "Milli takım forması giydiğimizde, elbette Japon oyuncularla oynamıyoruz. Her seferinde yabancılarla karşı karşıya geliyoruz. [Oyuncularımız] da gelişmek istiyorlar ve her gün yüksek seviyedeki, iyi oyuncularla ya da yabancılarla oynamak önemli olduğunu fark ettiler. Bence nedeni bu."

    WSL'ye tebrikler

    Çoğu oyuncunun bu lige akın etmesi, İngiltere Kadınlar Süper Ligi için bir övgü niteliğinde. Japonya’nın Asya Kupası’nı kazanan kadrosunda yer alan ve yurtdışında forma giyen 22 oyuncunun 16’sı WSL’de oynuyor. Bu sayıya, bu ayki turnuvaya seçilemeyen ve İngiltere’nin en üst liginde forma giyen diğer altı oyuncu da dahil değil.

    Ve bu oyuncular sadece büyük takımlarda forma giymiyor. Bu 16 oyuncunun 12'si WSL'nin "büyük dörtlüsü" dışındaki takımlarda oynuyor, yani rekabetin yüksek olduğu bir ortamda olmaları veya Şampiyonlar Ligi'nin getirdiği avantajlar nedeniyle değil, ligin genelinde oynayarak kendilerini geliştiriyorlar.

    Güçlü üretim hattı

    Ancak burada asıl övgü, her şeyden çok Japonya’nın yetiştirdiği yeteneklere yöneliktir. İster başarılı milli takım yapısından ister gençlere güvenen ve giderek büyüyen yerel ligden olsun, ülkeden çıkan bu kalite Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki liglerin dikkatini çekmekte ve bu durum, sporun en büyük kulüplerinin birçoğunun Japon pazarına yönelmesine neden olmaktadır.

    Geçen yıl London City Lionesses'e katılarak İngiltere'ye giden Kumagai, "Bence Japon oyuncular biraz... Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama biraz 'farklı'lar" dedi. "Oyun stilimiz, Avrupalı veya Amerikalı oyuncularınkinden çok farklı. Bu yüzden takıma uyum sağlayabilirsek, belki de takım için çok şey yapabiliriz. Bence bu yüzden birçok takım Japon oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor."

    Dünya Kupası'na katılacak takımlar

    Bu ‘fazladan’ kalite, son üç hafta boyunca kendini gösterdi ve Cumartesi günü Japonya’nın Avustralya’yı yenerek 2026 Asya Kupası’nı kazanmasıyla doruk noktasına ulaştı. Riko Ueki'nin sadece dört maçta Altın Ayakkabı ödülünü kazandıran altı gol atması; Maika Hamano'nun turnuva finalinde muhteşem ve belirleyici bir vuruşla golü bulması; Toko Koga'nın savunmada birbiri ardına duvar gibi performanslar sergilemesi; Aoba Fujino'nun turnuvanın en tehlikeli forvetlerinden biri olarak sürekli öne çıkması ve herkesten daha fazla kilit pas vermesi; Hasegawa, aynı derecede etkileyici Fuka Nagano ile birlikte orta sahada dünya klasında niteliklerini sergiledi. Her bir oyuncu olağanüstüydü.

    Ve belki de en heyecan verici olan şey, 26 kişilik kadronun tamamında bu kalitenin parlamasıydı. Nilsen, üç hafta boyunca mevcut 25 oyuncuyu kullandı, maçtan maça bolca değişiklik yaptı, ancak Nadeshiko yine de inanılmaz bir akıcılık ve hakimiyet sergiledi; ilk 11'den bağımsız olarak harika bir uyum sergiledi. Kadroda yer almayan bazı büyük isimler de vardı, örneğin Momiki veya Angel City'den Hina Sugita, ayrıca kadroya giremeyen ancak gelecek yaz Dünya Kupası'nda yer alabilecek bir dizi genç oyuncu.

    Bu, dünya çapında yeteneklere ve olağanüstü bir uyuma sahip, aynı zamanda galibiyete ulaşma becerisi de olan, son derece derin bir kadro. Bu özellik, 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda, son 16 turunda İsveç'e karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgide eksikti. Ancak Cumartesi günkü finalde, Nadeshiko'nun 1-0'lık galibiyetini elde etmek için elinden geleni yaptığı maçta bu özellik sergilendi. Bu, Japonya'nın İspanya, İngiltere ve ABD gibi takımlarla birlikte 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın en güçlü adaylarından biri olduğuna inanmak için bir neden daha.

