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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Japonya’da teknik direktör Hajime Moriyasu’nun geleceğine dair şüpheler: alternatifler

Japonya
Dünya Kupası
Brezilya - Japonya
Brezilya

Hajime Moriyasu’nun geleceği henüz belirsiz. Japonya milli takım teknik direktörü, Brezilya’ya karşı oynanan son 16 turu maçında alınan yenilginin ardından “kalıp kalmayacağımı bilmiyorum” dedi; ancak Japon basınına göre Futbol Federasyonu onun görevde kalması için baskı yapıyor. Karar kendisine ait olsa da, Kakegawa doğumlu teknik direktör, yeniden başlangıç yapmak ve bir sonraki Dünya Kupası’na hazırlanmak için doğru kişi olarak görülüyor.

  • ALTERNATİFLER

    Diğer kaynaklara göre, Moriyasu’nun görevden çekilmesi durumunda, 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde Japonya U-21 Milli Takımı’nın şu anki teknik direktörü Go Oiwa’nın onun yerini alabileceği belirtiliyor; ayrıca yabancı bir teknik direktörün göreve getirilmesi ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Moriyasu, 2018 Rusya Dünya Kupası'nın ardından göreve gelmiş ve 2022 Katar Dünya Kupası'nda, grup aşamasında Almanya ve İspanya'yı yenerek takımı son 16 turuna taşımıştı (Belçika'ya yenildiler).

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