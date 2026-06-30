Japonya’da teknik direktör Hajime Moriyasu’nun geleceğine dair şüpheler: alternatifler

Hajime Moriyasu’nun geleceği henüz belirsiz. Japonya milli takım teknik direktörü, Brezilya’ya karşı oynanan son 16 turu maçında alınan yenilginin ardından “kalıp kalmayacağımı bilmiyorum” dedi; ancak Japon basınına göre Futbol Federasyonu onun görevde kalması için baskı yapıyor. Karar kendisine ait olsa da, Kakegawa doğumlu teknik direktör, yeniden başlangıç yapmak ve bir sonraki Dünya Kupası’na hazırlanmak için doğru kişi olarak görülüyor.