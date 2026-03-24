AFC Women's Asian Cup Australia Final - Japan v AustraliaGetty Images Sport

Japonya Asya şampiyonu oldu; Hamano'nun golüyle Avustralya'yı yendi. Bu, Nadeshiko için son 4 yılda kazanılan üçüncü şampiyonluk

Japonya

Japonya, Asya'nın zirvesinde yerini korudu. Sidney'deki finalde, 74 binden fazla seyircinin önünde Nadeshiko, Avustralya'yı 1-0 mağlup ederek, 2014 ve 2018'deki şampiyonlukların ardından son dört turnuvada üçüncü Asya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Maçı, Chelsea'nin sahibi olduğu ancak sezon sonuna kadar Tottenham'a kiralanan Maika Hamano'nun muhteşem bir uzak mesafe golü belirledi. Altı maç, altı galibiyet, 29 gol atıp sadece bir gol yiyen Japonya'nın hakimiyeti, ilk maçtan son maça kadar barizdi. Kumagai ve arkadaşları, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olmaya devam ediyor.


Avustralya teknik direktörü Joe Montemurro, “Bizim de fırsatlarımız oldu, onların da birkaç tane vardı, çekişmeli bir maçtı” dedi. “Dünya sıralamasında altıncı sırada yer alan takıma karşı oynadık. Kızları performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Bu gece bizim gecemiz değildi.”


  • ÖDÜLLER VE DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILMA HAKKI KAZANANLAR

    Turnuvada verilen ödüller şunlardır: Japonya, şampiyonluğun yanı sıra fairplay ödülünü de kazandı; turnuvanın MVP'si Avustralyalı Alanna Kennedy oldu; 6 golle Japon Riko Ueki gol kralı seçildi; takım arkadaşı Ayaka Yamashita ise en iyi kaleci ödülünü kazandı. Asya Kupası, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na 4 Asya ülkesini hak kazandı: Avustralya, Japonya, Güney Kore, Çin, Kuzey Kore ve Filipinler.

    • Reklam

  • SEYİRCİ REKORU

    350 binden fazla seyircinin izlediği nefes kesici final, kadın futbolunun artan popülaritesini teyit eden tarihi bir turnuvayı taçlandırdı. Bu seyirci sayısı, 2010 yılında Çin’de kırılan önceki turnuva rekorunun yaklaşık altı katıdır; final maçı ise turnuva tarihindeki tek bir maç için yeni bir seyirci rekoru kırdı.


