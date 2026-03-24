Japonya Asya şampiyonu oldu; Hamano'nun golüyle Avustralya'yı yendi. Bu, Nadeshiko için son 4 yılda kazanılan üçüncü şampiyonluk

Japonya, Asya'nın zirvesinde yerini korudu. Sidney'deki finalde, 74 binden fazla seyircinin önünde Nadeshiko, Avustralya'yı 1-0 mağlup ederek, 2014 ve 2018'deki şampiyonlukların ardından son dört turnuvada üçüncü Asya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Maçı, Chelsea'nin sahibi olduğu ancak sezon sonuna kadar Tottenham'a kiralanan Maika Hamano'nun muhteşem bir uzak mesafe golü belirledi. Altı maç, altı galibiyet, 29 gol atıp sadece bir gol yiyen Japonya'nın hakimiyeti, ilk maçtan son maça kadar barizdi. Kumagai ve arkadaşları, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olmaya devam ediyor.





Avustralya teknik direktörü Joe Montemurro, “Bizim de fırsatlarımız oldu, onların da birkaç tane vardı, çekişmeli bir maçtı” dedi. “Dünya sıralamasında altıncı sırada yer alan takıma karşı oynadık. Kızları performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Bu gece bizim gecemiz değildi.”



