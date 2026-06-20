"Japonlar hep aynıdır": Van der Vaart eleştiri yağmuruna tutuldu, özür diledi

Van der Vaart, daha sonra yaptığı açıklamada yaşananlar nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi: "Çok üzgünüm. Bazı kişilerin sözlerimi incitici bulabileceğini anlayabiliyorum. Yorumumla birilerini incittiysem özür dilerim."





43 yaşındaki oyuncu, kimseyi kırmak gibi bir niyetinin olmadığını da vurguladı: “Kesinlikle böyle bir niyetim yoktu. Tepkileri çok ciddiye alıyorum ve sözlerimin farklı şekillerde yorumlanabileceğini anlıyorum.” Özürlerini sürdüren eski Hollanda milli takım oyuncusu, ayrımcılık suçlamalarını reddederek sözlerinin ırkçı niyetlerle söylenmediğini vurguladı: “Bu yorumumda kesinlikle ırkçı veya ayrımcı bir niyetim olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Umarım bu açıklamamın ardından niyetim ve yorumun bağlamı daha net anlaşılır.”



