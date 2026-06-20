Rafael Van der Vaart, Dünya Kupası grup aşamasının ilk gününde oynanan Japonya-Hollanda maçı sırasında canlı yayında yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle tartışmaların odağına oturdu. Real Madrid ve Tottenham’ın eski orta saha oyuncusu, “Japonlar hep aynıdır” dediği için ırkçılıkla suçlandı. Bu sözler, sosyal medyada ve kamuoyunda anında bir eleştiri dalgasına yol açtı; hararetli bir tartışma başlattı ve eski Hollandalı futbolcuyu, tutumunu açıklığa kavuşturmak için kamuoyuna açıklama yapmaya itti.
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"Japonlar hep aynıdır": Van der Vaart eleştiri yağmuruna tutuldu, özür diledi
Van der Vaart, daha sonra yaptığı açıklamada yaşananlar nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi: "Çok üzgünüm. Bazı kişilerin sözlerimi incitici bulabileceğini anlayabiliyorum. Yorumumla birilerini incittiysem özür dilerim."
43 yaşındaki oyuncu, kimseyi kırmak gibi bir niyetinin olmadığını da vurguladı: “Kesinlikle böyle bir niyetim yoktu. Tepkileri çok ciddiye alıyorum ve sözlerimin farklı şekillerde yorumlanabileceğini anlıyorum.” Özürlerini sürdüren eski Hollanda milli takım oyuncusu, ayrımcılık suçlamalarını reddederek sözlerinin ırkçı niyetlerle söylenmediğini vurguladı: “Bu yorumumda kesinlikle ırkçı veya ayrımcı bir niyetim olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Umarım bu açıklamamın ardından niyetim ve yorumun bağlamı daha net anlaşılır.”