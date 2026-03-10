Jakub Jankto geçen sezonun sonunda emekli oldu, ancak son açıklamaları bazı eski antrenörlerine karşı sert ve netti. Eski orta saha oyuncusu, özellikle Cagliari'de birlikte çalıştığı Davide Nicola'yı hedef aldı: "O, benim en kötü anlarımı yaşadığım antrenördü" diyor TikTok'ta. "O s**tka**, beni bir dakika bile oynatmadı. Geçen sezon çok iyi performans gösterdiysem, bunu sadece takım ve taraftarlar için yaptım." Cagliari'deki deneyimi, emekli olmadan önceki son deneyimiydi: Nicola Jankto ile lig ve İtalya Kupası'nda hiç oynamadı, sahaya hiç çıkmadı.
Jankto frenleri yok: "Nicola en kötü teknik direktör, o bir s**k**. Ranieri'yi öldürmek istedim, ama o en iyisi."
"RANIERI EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR"
Bir yandan Nicola ile iyi anlaşamadığı halde, birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör Claudio Ranieri idi. Ranieri, hem Sampdoria'da hem de Cagliari'de Jankto'yu çalıştırdı: "O bir numaraydı" diyor Jankto. "Onu milyonlarca kez öldürmek istediğimi itiraf ediyorum, ama bana büyük heyecanlar yaşattı." Ranieri'nin teknik direktörlüğünde eski orta saha oyuncusu kariyerinin en iyi sezonlarını geçirdi: 2019 ile 2021 arasında Sampdoria'da oynadığı dönemde zirveye ulaştı; ikili, Nicola'dan önceki 2023-24 sezonunda Sardunya'da da birlikte çalıştı. Ranieri, Cenova'da iyi anlaştığı Jankto'yu transfer etmek için kulüp yönetimine talepte bulunmuştu.
