Jakub Jankto geçen sezonun sonunda emekli oldu, ancak son açıklamaları bazı eski antrenörlerine karşı sert ve netti. Eski orta saha oyuncusu, özellikle Cagliari'de birlikte çalıştığı Davide Nicola'yı hedef aldı: "O, benim en kötü anlarımı yaşadığım antrenördü" diyor TikTok'ta. "O s**tka**, beni bir dakika bile oynatmadı. Geçen sezon çok iyi performans gösterdiysem, bunu sadece takım ve taraftarlar için yaptım." Cagliari'deki deneyimi, emekli olmadan önceki son deneyimiydi: Nicola Jankto ile lig ve İtalya Kupası'nda hiç oynamadı, sahaya hiç çıkmadı.