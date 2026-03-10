Goal.com
Jankto frenleri yok: "Nicola en kötü teknik direktör, o bir s**k**. Ranieri'yi öldürmek istedim, ama o en iyisi."

Eski orta saha oyuncusu, Cagliari'de birlikte çalıştığı eski teknik direktörüne sert çıktı: "Beni hiç oynatmadı."

Jakub Jankto geçen sezonun sonunda emekli oldu, ancak son açıklamaları bazı eski antrenörlerine karşı sert ve netti. Eski orta saha oyuncusu, özellikle Cagliari'de birlikte çalıştığı Davide Nicola'yı hedef aldı: "O, benim en kötü anlarımı yaşadığım antrenördü" diyor TikTok'ta. "O s**tka**, beni bir dakika bile oynatmadı. Geçen sezon çok iyi performans gösterdiysem, bunu sadece takım ve taraftarlar için yaptım." Cagliari'deki deneyimi, emekli olmadan önceki son deneyimiydi: Nicola Jankto ile lig ve İtalya Kupası'nda hiç oynamadı, sahaya hiç çıkmadı.

  • "RANIERI EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR"

    Bir yandan Nicola ile iyi anlaşamadığı halde, birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör Claudio Ranieri idi. Ranieri, hem Sampdoria'da hem de Cagliari'de Jankto'yu çalıştırdı: "O bir numaraydı" diyor Jankto. "Onu milyonlarca kez öldürmek istediğimi itiraf ediyorum, ama bana büyük heyecanlar yaşattı." Ranieri'nin teknik direktörlüğünde eski orta saha oyuncusu kariyerinin en iyi sezonlarını geçirdi: 2019 ile 2021 arasında Sampdoria'da oynadığı dönemde zirveye ulaştı; ikili, Nicola'dan önceki 2023-24 sezonunda Sardunya'da da birlikte çalıştı. Ranieri, Cenova'da iyi anlaştığı Jankto'yu transfer etmek için kulüp yönetimine talepte bulunmuştu.

