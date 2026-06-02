Jane Campbell, sakatlanan Phallon Tullis-Joyce'un yerine ABD Kadın Milli Takımı'nın Haziran kamp kadrosuna dahil edildi

Campbell, ABD Kadın Milli Takımı, takımın kamp programları ya da sporun en büyük sahnelerine hiç de yabancı değil.

Houston Dash kalecisi, yıllardır ABD Kadın Milli Takımı kadrosunda yer alıyor ve 10 kez A Milli Takım forması giyerken, 2020 ve 2024 Olimpiyat kadrolarına da seçildi. En son ABD Kadın Milli Takımı'nın Nisan ayı kampına çağrıldı, ancak SheBelieves Cup'ta takımın oynadığı üç maçın hiçbirinde forma giymedi.

Şimdi ise Campbell tekrar kadroda yer alıyor.

ABD Futbol Federasyonu, Campbell'ın Londra'daki Dünya Yedili Futbol Turnuvası sırasında sakatlanan Phallon Tullis-Joyce'un yerine kadroya çağrıldığını duyurdu. Tullis-Joyce'un yokluğu talihsiz bir zamanda geldi, zira Manchester United kalecisi, rekabetçi ABD Kadın Milli Takımı kaleci kadrosunda kendini kanıtlamak için bir şans daha yakalamıştı.