Jane Campbell, sakatlanan Phallon Tullis-Joyce'un yerine ABD Kadın Milli Takımı'nın Haziran kamp kadrosuna dahil edildi

Houston Dash kalecisi Jane Campbell, Haziran ayında Brezilya ile oynanacak iki hazırlık maçı öncesinde, Manchester United’dan Phallon Tullis-Joyce’un sakatlığı nedeniyle yedek oyuncu olarak ABD Kadın Milli Takımı kampına çağrıldı. Tullis-Joyce, Londra’da düzenlenen Dünya Yedili Futbol Turnuvası sırasında geçirdiği sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve bu durum Campbell’ın kadroya geri dönmesinin önünü açtı.

    Campbell, ABD Kadın Milli Takımı, takımın kamp programları ya da sporun en büyük sahnelerine hiç de yabancı değil.

    Houston Dash kalecisi, yıllardır ABD Kadın Milli Takımı kadrosunda yer alıyor ve 10 kez A Milli Takım forması giyerken, 2020 ve 2024 Olimpiyat kadrolarına da seçildi. En son ABD Kadın Milli Takımı'nın Nisan ayı kampına çağrıldı, ancak SheBelieves Cup'ta takımın oynadığı üç maçın hiçbirinde forma giymedi.

    Şimdi ise Campbell tekrar kadroda yer alıyor.

    ABD Futbol Federasyonu, Campbell'ın Londra'daki Dünya Yedili Futbol Turnuvası sırasında sakatlanan Phallon Tullis-Joyce'un yerine kadroya çağrıldığını duyurdu. Tullis-Joyce'un yokluğu talihsiz bir zamanda geldi, zira Manchester United kalecisi, rekabetçi ABD Kadın Milli Takımı kaleci kadrosunda kendini kanıtlamak için bir şans daha yakalamıştı.

    Bu durum kaleci rekabeti açısından ne anlama geliyor?

    Tullis-Joyce, üst düzey bir rakiple karşılaşmak için değerli bir fırsatı kaçıracak, ancak sakatlığı, Campbell’ın kampa geri dönmesine ve muhtemelen forma şansı elde etmesine yol açıyor.

    Campbell, Claudia Dickey ve Mandy McGlynn ile birlikte kadrodaki üç kaleciden biri oldu. Dickey ve Campbell'ın her ikisi de ABD Kadın Milli Takımı'nda 10 kez forma giyerken, McGlynn'in ise 5 kez forma giydiği göz önüne alındığında, Emma Hayes kaleci seçeneklerini değerlendirmeye devam ederken üçü de kendilerini gösterme şansı bulacak.

    “Jane, ne kadar harika bir insan o”

    Brezilya ile oynanacak maçlar için 26 kişilik kadrosunu açıkladıktan sonra, ABD Kadın Milli Takımı teknik direktörü Emma Hayes’e kaleci kadrosu ve Campbell’ın başlangıçta kadroya alınmama nedeni soruldu.

    Hayes, "Jane, ne kadar harika bir insan" dedi. "Milli takımı ne kadar önemsediğini ve yarışmaya devam etmek istediğini biliyorum, ve o da bunu yapıyor."

    Şimdi Campbell, bunu yapmak için bir fırsat daha yakalayacak.

    Campbell ve ABD Kadın Milli Takımı'nın diğer oyuncuları, Brezilya ile oynanacak iki maç öncesinde Haziran kampına katılacak; ilk maç 6 Haziran'da, ikinci maç ise 9 Haziran'da oynanacak.

