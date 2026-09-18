Şehirdeki rakipleriyle oynayacakları derbiye bakarken kaptan, saha dışındaki gürültünün kupa hedeflerinden kendilerini saptırmayacağını vurguladı. Karşılaşmanın yoğun temposundan keyif aldığını belirten oyuncu, "Derbi her zaman derbidir; herkes bu maçlarda oynamak ister" dedi.

Takımın tavizsiz yaklaşımının altını çizen kaptan, "İlk derbimden beri zihniyet hep onu kazanmak oldu. Sahada her şeyinizi verirsiniz, elinizden gelenin en iyisini yapıp takıma yardımcı olmak istersiniz. Bu kez de farklı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Hedefini ülke içindeki en büyük ödüle çeviren kaptan, sözlerini şöyle tamamladı: "La Liga'yı kazanmaya çalışacağız. Madrid ya da Barca gibi büyük kulüplere karşı yarışıyoruz ama Athletic, Villarreal, Betis de var... Her yıl mücadele ediyoruz, kazanmak istiyoruz. Sadece ilk dörtte bitirmek için savaşmıyoruz; şampiyon olmak istiyoruz. Ama La Liga çok uzun, iyi ve kötü anlar olacak ve işlerin istediğimiz gibi gitmediği dönemler yaşanacak, ancak inanmamız gerekiyor."