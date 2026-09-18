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Atletico de Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

Jan Oblak, Atletico Madrid taraftarları başarısız Barcelona transferi nedeniyle öfkelenmeye devam ederken Julian Alvarez'i savundu

J. Oblak
J. Alvarez
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga

Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak, forvetin yazın Barcelona'ya gerçekleşmeyen transferi nedeniyle taraftarlarda süren öfkeye rağmen Julian Alvarez'e güçlü destek verdi. Madrid derbisi öncesinde konuşan takım kaptanı, soyunma odasının transfer sagasını geride bıraktığını vurguladı ve takım arkadaşının sahada başarı getirmeye tamamen odaklı olmaya devam ettiğini söyledi.

  • Soyunma odası düşmanlığı görmezden geliyor

    Birinci kaleci ve kulüp kaptanı Oblak, 2026 yazında Barcelona'ya gitmek için baskı yapması nedeniyle taraftarların sert öfkesiyle karşı karşıya kalan Alvarez'i savundu. Atletico Madrid yönetimi, Katalan deviyle görüşmeleri kararlılıkla engelledi, Real Madrid'den gelen 150 milyon €'luk teklifi geri çevirdi ve 500 milyon €'luk serbest kalma maddesinde ısrar etti. Arjantinli oyuncu Arsenal ve Manchester City'ye giden alternatif yolları reddederken, üst düzey liderlik grubu soyunma odasının onun arkasında sağlam şekilde durmasını sağladı.

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    Kaleci tam destek sözü verdi

    Sloven kaleci, bu hafta sonu Estadio Metropolitano'da komşuları Real'e karşı oynanacak dev karşılaşma öncesinde kulübün 'Medya Günü'nde basının karşısına çıktı.

    Arjantinli forvetin durumuna doğrudan değinen oyuncu, şunlarda ısrar etti: "Oyuncular ve kaptanlar olarak Julian'ın durumunu artık geçmişte kalmış bir mesele olarak ele aldık. O bizimle birlikte, onu destekliyoruz, elinden gelenin en iyisini veriyor ve her şeyini ortaya koyduğu birkaç maçta da zaten oynadı. Burada olduğu sürece kendisini yüzde yüz vereceğinden ve bu kulübün mümkün olan en iyi sonuçları alması için elinden gelen her şeyi yapacağından eminim."

  • Kupa hedefleri her şeyden önce gelmeye devam ediyor

    Şehirdeki rakipleriyle oynayacakları derbiye bakarken kaptan, saha dışındaki gürültünün kupa hedeflerinden kendilerini saptırmayacağını vurguladı. Karşılaşmanın yoğun temposundan keyif aldığını belirten oyuncu, "Derbi her zaman derbidir; herkes bu maçlarda oynamak ister" dedi.

    Takımın tavizsiz yaklaşımının altını çizen kaptan, "İlk derbimden beri zihniyet hep onu kazanmak oldu. Sahada her şeyinizi verirsiniz, elinizden gelenin en iyisini yapıp takıma yardımcı olmak istersiniz. Bu kez de farklı olmayacak" ifadelerini kullandı.

    Hedefini ülke içindeki en büyük ödüle çeviren kaptan, sözlerini şöyle tamamladı: "La Liga'yı kazanmaya çalışacağız. Madrid ya da Barca gibi büyük kulüplere karşı yarışıyoruz ama Athletic, Villarreal, Betis de var... Her yıl mücadele ediyoruz, kazanmak istiyoruz. Sadece ilk dörtte bitirmek için savaşmıyoruz; şampiyon olmak istiyoruz. Ama La Liga çok uzun, iyi ve kötü anlar olacak ve işlerin istediğimiz gibi gitmediği dönemler yaşanacak, ancak inanmamız gerekiyor."

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    Zorlu derbi, iddiaları sınayacak

    Diego Simeone'nin ekibi, ilk altı maçında topladığı 13 puanla La Liga puan durumunda dördüncü sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Real'i ağırlamaya hazırlanırken, rakiplerinin şu anda kendilerinin iki puan önünde olması nedeniyle üç puanı almak büyük önem taşıyor. Bu derbi kapışması, sonbahardaki milli ara öncesinde liglere verilecek ara başlamadan ev sahibi ekip için kritik bir sınav niteliği taşıyor.

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