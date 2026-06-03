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Jan Oblak, Atletico Madrid'den ayrılma olasılığı konusunda sessizliğini bozdu; kaleci, üst düzeyde "birkaç yıl daha oynayabileceğini" vurguladı
Oblak, sözleşme taahhüdüne öncelik veriyor
33 yaşındaki kaleci, 12 yıldır Diego Simeone’nin takımının temel taşlarından biri olmuştur. Oblak, 2014 yazında Benfica'dan 16 milyon avroya Atletico Madrid'e transfer olmuş ve o dönemde La Liga tarihinin en pahalı kalecisi olmuştu. İlk kez, Metropolitano'daki uzun süreli kalışının kesin olmadığı görülüyor. Kulüp, efsanevi bir numaralı kalecisini zorla kapı dışarı etmeyeceklerini söylese de, bir sonraki hamlesine ilişkin nihai karar, oyuncu ve yönetim kurulu arasında ortak bir süreç olarak görünüyor.
Erika kanalına Colchoneros'ta kalıp kalmayacağı konusunda konuşan Oblak, durum hakkında felsefi bir tavır sergiledi. "Bu konu hakkında fazla kafa yormayacağım çünkü her şey olması gerektiği zaman olur. Yazılanlar gerçekleşecektir. Tüm bunlar üzerinde pek bir etkim yok," dedi.
- Getty Images Sport
Atlético Madrid'in mirasına saygı
Olası bir transferle ilgili artan söylentilere rağmen Oblak, kulübe olan uzun süredir devam eden bağlılığını hemen vurguladı. 2014 yılında Madrid’e gelen ve bu süre zarfında bir kez La Liga şampiyonluğu, bir kez Avrupa Ligi şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Süper Kupası şampiyonluğu kazanan Oblak, soyunma odasındaki en başarılı ve saygın oyunculardan biri haline geldi; kariyerinin son yıllarına girerken bu statüyü hiç de hafife almıyor.
"12 yılımı geçirdiğim kulüple bir sözleşmem var. Başından sonuna kadar bu sözleşmeye saygı duydum ve gelecekte de duymaya devam edeceğim," diye ekledi Oblak.
Kulübün karar alma sürecindeki rolü
Oblak kalmaktan memnun olsa da, takımın geleceğine ilişkin son sözün Atlético Madrid'in spor yönetimine ait olduğunu kabul etti. Kaleci, 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda 43 maçta forma giydi, 55 gol yedi ve 11 maçta kalesini gole kapattı. Oblak, Simeone veya olası bir halefinin yönetiminde yeni bir döneme geçiş yaparken, kulüp yönetiminin takımın ihtiyaçlarını değerlendirmesi gerektiği konusunda net konuştu.
Sloven milli oyuncu, "Onlar da her şeyi göz önünde bulundurmak zorundalar. Bir noktada, gelecekle ilgili kararlar almaları gerekiyor" dedi.
Ayrıca, takımın son dönemde savunma performansında düşüş yaşamasına rağmen, "bu kulüpte henüz başaramadığım bazı şeyleri başarmak" istediğini belirterek, kupa koleksiyonuna yeni kupalar ekleme arzusunu yineledi.
- AFP
En üst düzeyde uzun ömürlülük
33 yaşındaki Oblak, en iyi yıllarının geride kaldığını düşünen bazı taraftar kesimlerinin eleştirilerine maruz kalıyor. Ancak, altı kez Zamora Ödülü’nü kazanan kaleci, düşüşte olduğu yönündeki iddiaları reddederek, birkaç sezon daha en üst seviyede mücadele edebileceğinden emin.
Oblak, "Kendimi harika hissediyorum, bu yüzden en üst seviyede birkaç yıl daha oynayabileceğimi düşünüyorum" dedi. Bu yılların Metropolitano'da mı yoksa başka bir yerde mi geçeceği henüz belli değil, ancak kaleci, fiziksel kondisyonunun ve motivasyonunun, gelecekte Avrupa'nın önde gelen takımlarından birine liderlik edecek kadar yüksek olduğunu ısrarla vurguluyor.