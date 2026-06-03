Jan Oblak, Atletico Madrid'den ayrılma olasılığı konusunda sessizliğini bozdu; kaleci, üst düzeyde "birkaç yıl daha oynayabileceğini" vurguladı

33 yaşındaki kaleci, 12 yıldır Diego Simeone’nin takımının temel taşlarından biri olmuştur. Oblak, 2014 yazında Benfica'dan 16 milyon avroya Atletico Madrid'e transfer olmuş ve o dönemde La Liga tarihinin en pahalı kalecisi olmuştu. İlk kez, Metropolitano'daki uzun süreli kalışının kesin olmadığı görülüyor. Kulüp, efsanevi bir numaralı kalecisini zorla kapı dışarı etmeyeceklerini söylese de, bir sonraki hamlesine ilişkin nihai karar, oyuncu ve yönetim kurulu arasında ortak bir süreç olarak görünüyor.

Erika kanalına Colchoneros'ta kalıp kalmayacağı konusunda konuşan Oblak, durum hakkında felsefi bir tavır sergiledi. "Bu konu hakkında fazla kafa yormayacağım çünkü her şey olması gerektiği zaman olur. Yazılanlar gerçekleşecektir. Tüm bunlar üzerinde pek bir etkim yok," dedi.