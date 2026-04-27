Jamie Vardy, üst üste iki kez küme düşmenin ardından Leicester'a geri dönebilir mi? Eski Foxes forveti, şaşırtıcı transferi ve "üzücü" düşüşte nelerin ters gittiğini ele alıyor

Claudio Ranieri ve Brendan Rodgers’ın önderliğinde büyük kupalar havaya kaldırılırken, bahis oranlarının muhteşem bir şekilde alt üst edildiği o dönemlerde, Leicester’ın bu kadar alçakgönüllü bir düşüş yaşayacağını pek kimse tahmin edemezdi.

2025'te yine birinci ligden düşen takım, bu sezon mali kuralları ihlal ettiği için aldığı 6 puanlık ceza ile durumunu daha da kötüleştirdi. Ancak, The Foxes, puanları tam olsa bile yine de Championship'in küme düşme bölgesinde kalacaktı.

Üçüncü lige düşmesi şimdiden kesinleşti, ancak gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği - şu anda Gary Rowett takımın başında - ilk takım kadrosunun nasıl olacağı ve 2026-27 sezonunda King Power Stadyumu'ndaki koltukları kaç taraftar dolduracağı henüz belli değil.