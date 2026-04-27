Jamie Vardy, üst üste iki kez küme düşmenin ardından Leicester'a geri dönebilir mi? Eski Foxes forveti, şaşırtıcı transferi ve "üzücü" düşüşte nelerin ters gittiğini ele alıyor
Leicester'ın düşüşü: Premier Lig şampiyonluğundan League One'a
Claudio Ranieri ve Brendan Rodgers’ın önderliğinde büyük kupalar havaya kaldırılırken, bahis oranlarının muhteşem bir şekilde alt üst edildiği o dönemlerde, Leicester’ın bu kadar alçakgönüllü bir düşüş yaşayacağını pek kimse tahmin edemezdi.
2025'te yine birinci ligden düşen takım, bu sezon mali kuralları ihlal ettiği için aldığı 6 puanlık ceza ile durumunu daha da kötüleştirdi. Ancak, The Foxes, puanları tam olsa bile yine de Championship'in küme düşme bölgesinde kalacaktı.
Üçüncü lige düşmesi şimdiden kesinleşti, ancak gelecek sezon takımın başına kimin geçeceği - şu anda Gary Rowett takımın başında - ilk takım kadrosunun nasıl olacağı ve 2026-27 sezonunda King Power Stadyumu'ndaki koltukları kaç taraftar dolduracağı henüz belli değil.
Vardy, Leicester'ın yardım çağrısına cevap verebilir mi?
Geçen yaz 500 maçta attığı 200 golle veda eden efsanevi forvet Jamie Vardy, İtalya’nın Cremonese takımında geçirdiği bir sezonun ardından 39 yaşında tanıdık ortamına geri dönüp bir nevi kurtarıcı rolünü üstlenebilir mi?
Bu soru Dickov'a yöneltildiğinde, kulübü hala kalbinde taşıyan eski Foxes forveti, MrQ ile yaptığı özel röportajda GOAL'a şunları söyledi: "Jamie olsun ya da olmasın, bir şeye ihtiyaçları var.
“Kulüple ilgili herkes için çok üzülüyorum. Perde arkasında çalışan birçok iyi insan var ve özellikle taraftarlar... Geçen gece King Power'da o kadar çok boş koltuk görmek beni gerçekten çok üzdü.
“Orada iki harika dönem geçirdim. İlk dönemde, kulüp küme düştükten hemen sonra iflas idaresine girdi. Kulübü ayakta tutan tek şey taraftarların desteğiydi. O zamanlar Walker’s Stadium’a yeni taşınmıştık, biletler tükeniyordu. Orada bir kuşatma havası vardı ve bu, biz oyuncuları gerçekten motive ediyordu.
“İkinci seferinde, kulüp League One’daydı ve yine de stadyum neredeyse doluydu. Sahada olanlarla tribünlerdeki taraftarlar arasında gerçek bir bağ vardı. Bu bağ artık yok gibi görünüyor, bu gerçekten üzücü.”
Dickov, Leicester'da nelerin ters gittiğini değerlendiriyor
Dickov, Leicester’ın düşüşünün nedenlerine değindi ve 53 yaşındaki İskoç teknik adam duygularını açıkça dile getirdi: “Onların bu durumu bir an önce düzeltmelerini çok isterim. Yönetim kurulunun, kurul üyelerinin ve kulüp sahiplerinin biraz eleştiri aldığını biliyorum, ancak oyuncular da sorumluluklarını üstlenmeli ve seslerini duyurmalıdır.
“Elindeki kadroya, sahip olduğu oyunculara ve deneyime bakıldığında, yeniden yükselme favorilerinden biri olmak ve sonra birkaç maç kala küme düşmek gerçekten çok üzücü.
“Oyuncular için bu oldukça kolay, oyuncular başkalarını suçlamakta çok iyidirler. Ben de onlardan biriydim ve hepimizin suçu başkalarında olduğunu söylemekte çok iyiyiz. Bazen o konumda olduğunuzda, kendinize iyice bir bakmanız gerekir. Bence kulübü feda eden çok fazla kişi var.
“Bu konuda oldukça güçlü hislerim var. Genelde böyle biri değilim, ama sahip oldukları taraftar kitlesi ve oyuncularıyla harika bir kulübün o durumda olmasını görmek pek doğru değil.”
Şampiyonluk kazanan Vardy, 39 yaşında tekrar transfer piyasasına çıkabilir
Leicester bu yaz bir yerlerden yeni bir ivme kazanmalı ve bu da Premier Lig şampiyonu Vardy’yi aramak anlamına gelebilir. Serie A’ya serbest oyuncu olarak transfer olurken sadece bir yıllık sözleşme imzalamıştı, ancak bu anlaşmada 12 aylık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Kariyerinin bu aşamasında, eski İngiltere milli takım oyuncusu olan bu tecrübeli futbolcunun bir kurtarma misyonuna katılma isteği olmayabilir, ancak o hiçbir zaman zorluklardan kaçan bir tip olmamıştır. Foxes'ın bu sezon oynayacağı son bir maç kaldı; Cumartesi günü Blackburn deplasmanında oynayacaklar. Ardından, daha parlak bir gelecek için çabalar ciddiyetle başlayabilir.