Getty
Çeviri:
Jamie Vardy, sürpriz kulübün Leicester City efsanesini hedeflemesiyle İngiliz futboluna çarpıcı bir dönüşle anılıyor
West Ham United, tecrübeli golcüyü istiyor
Çok az kişinin beklediği bir gelişmede, Championship ekibi West Ham United, Vardy'nin imzasını almak için ciddi bir aday olarak öne çıktı. Sky Sports'a göre West Ham United, Premier League'den kısa süre önce düşmesinin ardından hücum seçeneklerini güçlendirmeye çalışırken 39 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun, yaz transfer penceresi kapanmadan önce kadrosuna kendini kanıtlamış bir golcü katmaya istekli olduğu bildirildi.
Londra Stadyumu cephesinden gelen bu ilgiye rağmen kulüp, hücum hattında hâlihazırda önemli bir kaliteye sahip. West Ham United'ın kadrosunda şu anda Pablo ve Taty Castellanos bulunuyor; bu ikili, kulübün Premier League'deki döneminde toplamda yaklaşık 45 milyon £ bonservis bedeliyle takıma katıldı. Ayrıca kulüp kaptanı Jarrod Bowen da yakın zamanda geleceğini uzun vadeli olarak kulübe bağlamasının ardından merkezdeki önemli bir seçenek olmayı sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Owls'a dönüş ihtimali ortadan kalktı
West Ham'ın ilgisi ortaya çıkmadan önce Vardy, çocukluk kulübü Sheffield Wednesday'e duygusal bir dönüş yapacağı yönündeki haberlerle güçlü şekilde anılıyordu. Baykuşlar, mali istikrarsızlık ve 18 puan silme cezasının gölgelediği felaket bir sezonun ardından şu anda League One'daki hayata hazırlanıyor. Hillsborough'da romantik bir yeniden buluşma konuşulsa da golcü, kendi platformunu kullanarak bu söylentilerden uzak durdu.
Kendi podcast'i Jamie Vardy's Having A Party'de konuşan eski İngiltere milli oyuncusu, spekülasyonlara doğrudan yanıt verdi. Sunucu ortağı Manish Bhasin'e şunları söyledi: "Kısacası, hayır. Bu da onlardan biri. Her zaman şunu söyledim, bir kez gönderildiğimde o bölüm bir nevi kapanmıştı. Ben buyum, benim yapım böyle. Olması gerekmiyordu, bu yüzden hiçbir zaman olması gerekmeyecek."
İtalya macerası hüsranla sona erdi
Vardy'nin olası dönüşü, Serie A'da Cremonese formasıyla geçirdiği dönemin ardından gündeme geldi; burada 29 maçta yedi kez ağları bulmayı başardı. Bireysel katkılarına rağmen kulüp, sezonun son gününde küme düşmenin yıkımını yaşadı ve bu da onun haziran ayında serbest oyuncu olarak ayrılmasına yol açtı. Forvet oyuncusunun kısa süre önce Leicester City'nin antrenman tesislerinde sağlık kontrollerinden geçerken görüldüğü de belirtildi, ancak 500 maçta 200 gol atarak adını kulüp tarihine yazdırdığı Leicester City'ye geri dönmeyeceği kısa sürede netlik kazandı.
39 yaşındaki Vardy, emekliliğin henüz gündeminde olmadığını açıkça ortaya koydu. En az bir sezon daha üst düzeyde profesyonel olarak oynamakta kararlı. West Ham, paraşüt ödemelerinin sağladığı mali güvenceyle, Premier League efsanesi statüsünü yansıtan kazançlı bir sözleşmeyi deneyimli oyuncuya teklif edebilecek güçlü bir konumda.
- Getty Images Sport
Nuno doğru profili istiyor
West Ham'ın Vardy'yi kadrosuna katma girişimi, Nuno yönetimindeki daha geniş kapsamlı bir transfer stratejisinin parçası. Nuno, kulübün piyasada maliyetli hatalar yapmamasını sağlamakta kararlı. Teknik direktör, özellikle Troy Parrott gibi diğer hedeflerle de anıldıktan sonra, transfer hamlelerinde hassas davranılması gerektiğini açıkça dile getirdi.
Nuno, transfer planlarıyla ilgili basına konuşurken kulübün benimsediği temkinli yaklaşımı anlattı. Portekizli teknik adam şöyle dedi: "Çok fazla zamanımız yok ama hata yapmak istemiyoruz. Gelen oyuncuların doğru isimler olması çok önemli, bu yüzden doğru kararı verdiğimizden emin olmak için acele etmiyoruz. Hedefleri belirliyoruz, profilleri ve isimleri biliyoruz, ardından kulübün işini yapmasına izin veriyoruz. Belirli oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun