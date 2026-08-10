Çok az kişinin beklediği bir gelişmede, Championship ekibi West Ham United, Vardy'nin imzasını almak için ciddi bir aday olarak öne çıktı. Sky Sports'a göre West Ham United, Premier League'den kısa süre önce düşmesinin ardından hücum seçeneklerini güçlendirmeye çalışırken 39 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun, yaz transfer penceresi kapanmadan önce kadrosuna kendini kanıtlamış bir golcü katmaya istekli olduğu bildirildi.

Londra Stadyumu cephesinden gelen bu ilgiye rağmen kulüp, hücum hattında hâlihazırda önemli bir kaliteye sahip. West Ham United'ın kadrosunda şu anda Pablo ve Taty Castellanos bulunuyor; bu ikili, kulübün Premier League'deki döneminde toplamda yaklaşık 45 milyon £ bonservis bedeliyle takıma katıldı. Ayrıca kulüp kaptanı Jarrod Bowen da yakın zamanda geleceğini uzun vadeli olarak kulübe bağlamasının ardından merkezdeki önemli bir seçenek olmayı sürdürüyor.



