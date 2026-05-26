Jamie Vardy şöleni! Leicester efsanesi, Cremonese ile Serie A'dan küme düşmesinin ardından 39 yaşında Premier Lig'e "masalsı" bir dönüş hedefliyor

King Power Stadyumu'ndaki parlak kariyeri boyunca, bu forvet etkileyici bir kupa koleksiyonu biriktirdi. Kupa dolabında 2016'daki ünlü lig şampiyonluğu, 2021'deki FA Kupası, Community Shield ve iki adet ikinci lig şampiyonluğu bulunuyor. Ayrıca prestijli Yılın Futbolcusu ödülünü de kazandı. Geçen yaz İngiltere'den ayrıldığında, Vardy, Feyenoord'dan gelen önemli bir teklif de dahil olmak üzere bir dizi cazip teklif almıştı, ancak bunun yerine İtalyan projesini tercih etti. Şimdi, eşsiz tecrübesi ve kazanma arzusu, onun yine çok rağbet göreceği anlamına geliyor. 33 yaş 197 günken, 23 gol atarak en golcü oyuncu olarak yaşın sadece bir rakam olduğunu kanıtlamıştı.