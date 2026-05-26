Getty
Çeviri:
Jamie Vardy şöleni! Leicester efsanesi, Cremonese ile Serie A'dan küme düşmesinin ardından 39 yaşında Premier Lig'e "masalsı" bir dönüş hedefliyor
İtalya macerasının sonu
Daily Mail’in haberine göre, Cremonese’nin Serie B’ye düşmesinin ardından Vardy, İtalya’daki macerasını erken sonlandırmaya hazır. 39 yaşındaki oyuncu, Leicester City’den ayrıldıktan sonra yeni bir maceraya atılmak üzere Eylül 2025’te bu İtalyan kulübüne bedelsiz transfer olmuştu. Cremonese zorlu bir sezon geçirdi ve sekiz galibiyet, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyetle sadece 34 puan toplayabildi. Avrupa'nın en defansif liglerinden birinde oynamasına rağmen, Vardy 29 Serie A maçında 7 gol ve 3 asist kaydederek, sahada 2.108 dakika geçirerek kalıcı kalitesini kanıtladı. Saygıdeğer istatistikleri arasında Juventus'a attığı dikkat çekici gol de yer alıyordu ve bu gol, golcü içgüdülerinin hala inanılmaz derecede keskin olduğunu gösterdi.
- Getty Images Sport
İngiltere'de yarım kalan işler
Vardy, Lombardiya'daki sözleşmesini bir sezon daha uzatma seçeneğine sahipti, ancak takımın ikinci lige düşmesi onu memleketine dönmeye yöneltti. Premier Lig kulüpleri, bu tecrübeli oyuncunun hâlâ değerli bir varlık olabileceğini fark ederek, olası bir transferi şimdiden değerlendirmeye başladı. Forvet, İngiltere'de olağanüstü bir sicile sahip; 342 Premier Lig maçında 145 gol attı ve 50 asist yaptı. Tüm turnuvalarda Leicester formasıyla 500 maça çıkan Vardy, 200 gol attı ve 71 asist yaptı. İkonik kariyerinde 2012'de Fleetwood'dan transfer olan Vardy, 2016'da Premier League şampiyonluğunu kazandı ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanan en yaşlı oyuncu oldu.
Madalyalı bir gazinin son bölümü
King Power Stadyumu'ndaki parlak kariyeri boyunca, bu forvet etkileyici bir kupa koleksiyonu biriktirdi. Kupa dolabında 2016'daki ünlü lig şampiyonluğu, 2021'deki FA Kupası, Community Shield ve iki adet ikinci lig şampiyonluğu bulunuyor. Ayrıca prestijli Yılın Futbolcusu ödülünü de kazandı. Geçen yaz İngiltere'den ayrıldığında, Vardy, Feyenoord'dan gelen önemli bir teklif de dahil olmak üzere bir dizi cazip teklif almıştı, ancak bunun yerine İtalyan projesini tercih etti. Şimdi, eşsiz tecrübesi ve kazanma arzusu, onun yine çok rağbet göreceği anlamına geliyor. 33 yaş 197 günken, 23 gol atarak en golcü oyuncu olarak yaşın sadece bir rakam olduğunu kanıtlamıştı.
- Getty Images Sport
Efsanevi forvetin geleceği ne olacak?
Yaz transfer dönemi yaklaşırken Vardy, seçeneklerini dikkatle değerlendirecek. Önümüzdeki haftalarda birçok Premier Lig takımının, kısa vadeli bir sözleşme imzalamak üzere menajerleriyle görüşme yapması bekleniyor. Taraftarlar, bu efsanevi forvet oyuncusuna İngiliz futbolunun en büyük sahnesinde parlaması için son bir fırsat sunan kulübün hangisi olacağını merakla bekliyor.