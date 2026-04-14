Jamie Vardy, Liverpool ve Vinnie Jones mu? Eski Leicester yıldızı ve Kırmızılar’ın ünlü Şampiyonlar Ligi zaferi, Netflix’te yeni üç bölümlük bir futbol dizisi olarak ekranlara geliyor

Popüler "UNTOLD" antolojisi, İngiliz futbolunun en dramatik hikayelerinden bazılarını keşfetmek üzere Birleşik Krallık'a doğru yola çıkıyor. 12 Mayıs'ta yayınlanacak ilk bölüm, Vardy'ye odaklanıyor. Film, onun amatör liglerin derinliklerinden Premier Lig'in zirvesine uzanan yolunu izliyor. Vardy, amatör lig oyuncusu için rekor bir transfer ücreti olan 1 milyon sterlin karşılığında Leicester City'ye transfer olarak tarihe geçti ve ardından en beklenmedik şampiyonluk başarısının öncülüğünü yaptı. Belgesel, forvetin peşini bırakmayan medya fırtınalarından, eşinin çok ses getiren hukuk mücadelesine kadar hiçbir konuyu es geçmeyeceğini vaat ediyor.