Getty Images
Çeviri:
Jamie Vardy, Liverpool ve Vinnie Jones mu? Eski Leicester yıldızı ve Kırmızılar’ın ünlü Şampiyonlar Ligi zaferi, Netflix’te yeni üç bölümlük bir futbol dizisi olarak ekranlara geliyor
Vardy'nin amatör liglerden Premier Lig şampiyonluğuna uzanan yükselişi
Popüler "UNTOLD" antolojisi, İngiliz futbolunun en dramatik hikayelerinden bazılarını keşfetmek üzere Birleşik Krallık'a doğru yola çıkıyor. 12 Mayıs'ta yayınlanacak ilk bölüm, Vardy'ye odaklanıyor. Film, onun amatör liglerin derinliklerinden Premier Lig'in zirvesine uzanan yolunu izliyor. Vardy, amatör lig oyuncusu için rekor bir transfer ücreti olan 1 milyon sterlin karşılığında Leicester City'ye transfer olarak tarihe geçti ve ardından en beklenmedik şampiyonluk başarısının öncülüğünü yaptı. Belgesel, forvetin peşini bırakmayan medya fırtınalarından, eşinin çok ses getiren hukuk mücadelesine kadar hiçbir konuyu es geçmeyeceğini vaat ediyor.
- Getty Images
İstanbul'un mucizesini yeniden yaşamak
Vardy bölümünün prömiyerinin ardından, yayın platformu dikkatini Avrupa futbolunun en ünlü gecelerinden birine çevirecek. 19 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak olan ikinci film, 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’un AC Milan’a karşı gerçekleştirdiği nefes kesici geri dönüşü anlatıyor. İlk yarıyı 3-0 geride kapatmasına rağmen, Liverpool her zaman dirençli bir takım olarak biliniyordu. Takım, skoru eşitlemeye yönelik altı dakikalık bir hücum serisiyle maçı uzatmalara taşıdı ve sonunda penaltılarda galip geldi. Yönetmen Matthew Rudge, Steven Gerrard, Jamie Carragher, Xabi Alonso ve Dietmar Hamann gibi kilit isimlerin yeni bakış açılarını da içeren, o gecenin "kesin hikayesini" sunmayı hedefliyor.
Jones'un sert adam imajı
26 Mayıs'ta vizyona girmesi planlanan üçlemenin son bölümü, futbolun en sert oyuncusu Jones'un kariyerine odaklanıyor. Hollywood'un gediklisi haline gelmeden çok önce, o Wimbledon'un "Çılgın Çete"sinin kalbiydi. Belgesel, özellikle 1992 yılında çekilen ve onun sahadaki acımasız taktiklerini ortaya koyan tartışmalı bir videonun yarattığı yankılara odaklanıyor. Bu olay, Premier Lig dönemi başlarken kariyerini neredeyse sona erdirecek bir an olmuştu. Belgesel, onun nasıl başarılı bir oyunculuk kariyerine geçiş yaptığını ve kült klasiklerde rol aldığını inceliyor. Bölüm, çok çeşitli konukların katılımıyla, Jones'un korkutucu ününü ve küresel ekran varlığını derinlemesine ele alıyor.
- Getty Images Entertainment
Netflix'in spor alanında geleceği nasıl olacak?
Akış platformları sporseverlerin ilgisini çekmek için rekabet etmeye devam ederken, Netflix muhtemelen Birleşik Krallık odaklı içeriklere daha fazla yatırım yapacak. Bu üç yapımın yayınlanma zamanlaması, yaklaşan FIFA Dünya Kupası öncesinde artan heyecandan mükemmel bir şekilde yararlanıyor. İlerleyen dönemde izleyiciler, platformda öne çıkacak çok daha geniş bir yelpazede yüksek kaliteli futbol belgeselleri bekleyebilir.