US Sassuolo Calcio v US Cremonese - Serie A
Jamie Vardy kritik anlarda işini yaptı! Eski Leicester ve İngiltere milli takımının sevilen yıldızı, Cremonese'nin Serie A'da küme düşme hattından kurtulmasında kilit rol oynadı

Jamie Vardy, Cremonese'nin Parma karşısında hayati öneme sahip üç puanı kazanmasına belirleyici bir katkı sağlayarak, neden Avrupa futbolunun en güvenilir isimlerinden biri olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı. Eski Leicester City efsanesi, yedek kulübesinden oyuna girerek, kulübün İtalya'nın en üst ligindeki sezonunu belirleyebilecek bu maçta başrolü üstlendi.

  • Vardy'nin Tardini'deki sihirli dokunuşu

    39 yaşına basmış olmasına rağmen Vardy, en kritik anlarda nasıl fark yaratacağını hâlâ çok iyi biliyor. 67. dakikada Antonio Sanabria'nın yerine oyuna giren eski Leicester kaptanı, maçın gidişatını değiştirmek için çok az zamana ihtiyaç duydu. Parma savunması dengesiz bir durumda ve beraberlik golünü ararken, Vardy sol kanatta zor bir topu kontrol etti ve ardından Jari Vandeputte'yi takımının üstünlüğünü ikiye katlayacak mükemmel bir pozisyona sokan muhteşem bir pas attı. Cremonese, 54. dakikada Youssef Maleh'in golüyle öne geçmişti.

  • "Buna ihtiyacımız vardı!"

    İngiliz forvet, küme düşme mücadelesinde bu üç puanın öneminin farkında olarak, sosyal medyada da kendi başarısını kutladı. Forvet, Instagram hesabı üzerinden Cremonese taraftarlarına net bir mesaj vermek istedi ve maçın sonucuna ilişkin şu yorumu yaptı: "Buna ihtiyacımız vardı! Takım bugün harika bir performans sergiledi, bunu bir başlangıç olarak alalım!"

  • Giampaolo, Cremonese'yi dönüştürüyor

    Marco Giampaolo’nun Cremonese teknik direktörü olarak ilk maçı daha iyi olamazdı. Teknik direktör, takımın taktik düzeninde devrim niteliğinde bir değişiklik yaparak, top hakimiyetinde son derece agresif bir 4-2-4 dizilişi sahaya sürdü ve Carlos Cuesta’nın Parma’sını tamamen alt üst etti. Takımın akıcı pas oyunu ilk yarıya damgasını vurdu; Vandeputte ve Federico Bonazzoli birçok kez öne geçmeye çok yaklaştı; Bonazzoli’nin bir golü ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

    Diğer forvetlere göre Sanabria'yı tercih edip etmediği sorulduğunda Giampaolo şöyle dedi: "Onun özellikleri. Bir forvetin özelliklerine sahip ve belirli bir düzeyde çalışmaya ihtiyacı vardı. Bu maçta, kendisine verilen görev ve rollere daha uygun olduğunu düşündüm ve bence iyi yanıt verdi: çok çalıştı ve maça katıldığını gördüm. Bu seçim, maçın niteliği ve Sanabria, Djuric ve Vardy'nin farklı özelliklerinden kaynaklandı."

  • FBL-ITA-SERIEA-ROMA-CREMONESEAFP

    Leicester efsanesinin bundan sonraki adımları ne olacak?

    Bu olağanüstü performansın ardından, Vardy'nin ilk 11'de daha istikrarlı bir performans sergilemeye hazır olup olmadığını belirleme görevi teknik kadroya düşecek. Yedek kulübesinden maçı değiştirebilme yeteneği büyük bir lüks, ancak Vandeputte ve diğer hücum oyuncularıyla kurduğu uyum, Cremonese'yi önümüzdeki maçlarda onu ilk düdükten itibaren ana silah olarak kullanmaya yöneltebilir. Cremonese, 5 Nisan'da Giovanni Zini Stadyumu'nda Bologna'yı ağırlayarak küme düşme potasından uzaklaşmak için sahaya geri dönecek.

