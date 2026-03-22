Jamie Vardy kritik anlarda işini yaptı! Eski Leicester ve İngiltere milli takımının sevilen yıldızı, Cremonese'nin Serie A'da küme düşme hattından kurtulmasında kilit rol oynadı

Marco Giampaolo’nun Cremonese teknik direktörü olarak ilk maçı daha iyi olamazdı. Teknik direktör, takımın taktik düzeninde devrim niteliğinde bir değişiklik yaparak, top hakimiyetinde son derece agresif bir 4-2-4 dizilişi sahaya sürdü ve Carlos Cuesta’nın Parma’sını tamamen alt üst etti. Takımın akıcı pas oyunu ilk yarıya damgasını vurdu; Vandeputte ve Federico Bonazzoli birçok kez öne geçmeye çok yaklaştı; Bonazzoli’nin bir golü ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Diğer forvetlere göre Sanabria'yı tercih edip etmediği sorulduğunda Giampaolo şöyle dedi: "Onun özellikleri. Bir forvetin özelliklerine sahip ve belirli bir düzeyde çalışmaya ihtiyacı vardı. Bu maçta, kendisine verilen görev ve rollere daha uygun olduğunu düşündüm ve bence iyi yanıt verdi: çok çalıştı ve maça katıldığını gördüm. Bu seçim, maçın niteliği ve Sanabria, Djuric ve Vardy'nin farklı özelliklerinden kaynaklandı."