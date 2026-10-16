Getty Images Sport
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Jamie Vardy İngiltere'ye dönüşünde gol attı ancak Wolverhampton, Burnley'nin sahasındaki 21 maçlık galibiyet hasretini uzattı
Vardy golle döndü
Vardy, cuma gecesi açılış golünü atarak 39 yaşında hâlâ takıma verecek çok şeyi olduğunu gösterdi. Maçtaki ikinci şutunda ağları buldu ve 18 Mayıs 2025'ten bu yana İngiltere'deki ilk golünü kaydetti.
Forvet, devre arasına doğru Burnley'yi öne geçirse de Nicky Hayen, takımının bireysel hatalar nedeniyle dağıldığını gördü. Kyle Walker, kendi ceza sahasının hemen dışında topu kaybetti. Sean Neave'in pasıyla buluşan Lopez, sol direğe çarpıp ağlara giden şutuyla skoru eşitledi.
- Getty Images Sport
Savunma hataları Burnley'ye pahalıya patladı
Burnley, devre arasından sonra oyunun kontrolünü tamamen kaybetti. Bitime 18 dakika kala Wolves öne geçti. Igor'un kötü top kontrolü, Chirewa'ya net bir şut fırsatı sundu.
Gregoire Coudert şuta eldivenleriyle dokunmayı başarsa da top kalecinin üzerinden aşıp üst direğin altından ağlara gitti. Burnley'nin buna verebildiği karşılık oldukça sınırlı kaldı ve takım son düdükte yuhalamalarla karşılandı. Burnley'nin bu sezon ligdeki beşinci yenilgisi kesinleşirken, takım Championship puan tablosunun alt sıralarından kurtulamadı.
Turf Moor laneti sürüyor
Bu yenilgiyle Burnley, 18 Ekim'den bu yana ligde sahasında galibiyet alamadığı yaklaşık 12 ayı geride bıraktı. Bu süre içinde 11 kez kaybedip 10 kez berabere kalan Burnley, İngiltere'nin en üst dört ligindeki en uzun iç saha galibiyetsizlik serisine imza attı. Maç öncesinde Vardy'ye bu sezonun profesyonel futbolcu olarak son sezonu olup olmayacağı soruldu. Vardy, “Yazı bekleyip bacaklarımın ne düşündüğünü kafama söylemesine izin vermemiz gerekecek!” yanıtını verdi.
- Getty Images Sport
İki kulübü bundan sonra neler bekliyor?
Wolverhampton, üç maçtaki ilk galibiyetini alıp altıncı sıraya yükselerek önemli bir moral kazandı. Takım şimdi bu çıkışını sürdürmeyi hedefleyecek. Burnley ise küme düşme mücadelesinden kurtulmak için kötü iç saha performansını düzeltmeye ve savunmasını güçlendirmeye büyük ihtiyaç duyuyor.
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