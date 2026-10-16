24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Burnley v Charlton Athletic - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Jamie Vardy İngiltere'ye dönüşünde gol attı ancak Wolverhampton, Burnley'nin sahasındaki 21 maçlık galibiyet hasretini uzattı

J. Vardy
Burnley
Burnley - Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
Championship

Jamie Vardy, İngiliz futboluna dönüşünü ilk yarıda attığı golle kutladı. Ancak Burnley, Wolves'a 2-1 mağlup olarak Turf Moor'daki lig maçlarında galibiyet alamama serisini 21 maça çıkardı. Savunma hatalarından yararlanan Fer Lopez ve Tawanda Chirewa, konuk ekibin müthiş geri dönüşünü tamamladı. Bu acı yenilgi, ev sahibi taraftarları öfkelendirdi.

  • Vardy golle döndü

    Vardy, cuma gecesi açılış golünü atarak 39 yaşında hâlâ takıma verecek çok şeyi olduğunu gösterdi. Maçtaki ikinci şutunda ağları buldu ve 18 Mayıs 2025'ten bu yana İngiltere'deki ilk golünü kaydetti.

    Forvet, devre arasına doğru Burnley'yi öne geçirse de Nicky Hayen, takımının bireysel hatalar nedeniyle dağıldığını gördü. Kyle Walker, kendi ceza sahasının hemen dışında topu kaybetti. Sean Neave'in pasıyla buluşan Lopez, sol direğe çarpıp ağlara giden şutuyla skoru eşitledi.

  • Burnley v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Savunma hataları Burnley'ye pahalıya patladı

    Burnley, devre arasından sonra oyunun kontrolünü tamamen kaybetti. Bitime 18 dakika kala Wolves öne geçti. Igor'un kötü top kontrolü, Chirewa'ya net bir şut fırsatı sundu.

    Gregoire Coudert şuta eldivenleriyle dokunmayı başarsa da top kalecinin üzerinden aşıp üst direğin altından ağlara gitti. Burnley'nin buna verebildiği karşılık oldukça sınırlı kaldı ve takım son düdükte yuhalamalarla karşılandı. Burnley'nin bu sezon ligdeki beşinci yenilgisi kesinleşirken, takım Championship puan tablosunun alt sıralarından kurtulamadı.

  • Turf Moor laneti sürüyor

    Bu yenilgiyle Burnley, 18 Ekim'den bu yana ligde sahasında galibiyet alamadığı yaklaşık 12 ayı geride bıraktı. Bu süre içinde 11 kez kaybedip 10 kez berabere kalan Burnley, İngiltere'nin en üst dört ligindeki en uzun iç saha galibiyetsizlik serisine imza attı. Maç öncesinde Vardy'ye bu sezonun profesyonel futbolcu olarak son sezonu olup olmayacağı soruldu. Vardy, “Yazı bekleyip bacaklarımın ne düşündüğünü kafama söylemesine izin vermemiz gerekecek!” yanıtını verdi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Burnley v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    İki kulübü bundan sonra neler bekliyor?

    Wolverhampton, üç maçtaki ilk galibiyetini alıp altıncı sıraya yükselerek önemli bir moral kazandı. Takım şimdi bu çıkışını sürdürmeyi hedefleyecek. Burnley ise küme düşme mücadelesinden kurtulmak için kötü iç saha performansını düzeltmeye ve savunmasını güçlendirmeye büyük ihtiyaç duyuyor.

Gelecek maçlar
WOL

WOL

Championship

20 Eki 2026

POR

POR

LIN

LIN

Championship

24 Eki 2026

BUR

BUR