Bu yenilgiyle Burnley, 18 Ekim'den bu yana ligde sahasında galibiyet alamadığı yaklaşık 12 ayı geride bıraktı. Bu süre içinde 11 kez kaybedip 10 kez berabere kalan Burnley, İngiltere'nin en üst dört ligindeki en uzun iç saha galibiyetsizlik serisine imza attı. Maç öncesinde Vardy'ye bu sezonun profesyonel futbolcu olarak son sezonu olup olmayacağı soruldu. Vardy, “Yazı bekleyip bacaklarımın ne düşündüğünü kafama söylemesine izin vermemiz gerekecek!” yanıtını verdi.